Король Малайзии отрекся от престола на фоне слухов о свадьбе с "Мисс Москва"

Верховный глава Малайзии Мухаммад V отрекся от престола на фоне слухов о его свадьбе с российской моделью. Как сообщил королевский дворец в воскресенье, 6 января, король всегда стремился выполнять возложенные на него обязанности и выражает благодарность премьер-министру и правительству страны. Причины отречения в заявлении не называются.

В Малайзии верховный глава или король избирается голосованием Совета правителей 9 штатов сроком на пять лет. 15-й по счету король Мухаммад V был избран в октябре 2016 года и стал первым в этой должности, кто покинул свой пост до истечения срока правления. В начале ноября 2018 года Мухаммад V временно отошел от исполнения обязанностей, объяснив это необходимостью пройти лечение.

Ранее многочисленные СМИ сообщали, что 22 ноября 49-летний Мухаммад V женился на 25-летней российской модели Оксане Воеводиной, победившей в 2015 году на конкурсе красоты "Мисс Москва". Свадьба состоялась в подмосковной Барвихе. Воеводина заранее приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана, но титул королевы Малайзия может получить только коренная малазийка, писал "Коммерсант".

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