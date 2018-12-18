 Король Бельгии приостановил отставку премьер-министра | Новости из Германии о Европе | DW | 18.12.2018

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Европа

Король Бельгии приостановил отставку премьер-министра

Шарль Мишель подал королю Филиппу прошение об отставке. Ранее в парламент внесли предложение о вотуме недоверия правительству. Правительственный кризис в Бельгии стал следствием спора о миграционном пакте ООН.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во вторник, 18 декабря, подал бельгийскому королю Филиппу прошение об отставке. О своем намерении покинуть пост премьер заявил после того, как представители социал-демократов и "зеленых" внесли в парламент предложение о вотуме недоверия правительству.

Монарх приостановил решение об отставке премьера, говорится в коммюнике.

Правительственный кризис в Бельгии стал следствием различия в позициях главы правительства и руководства "Нового фламандского альянса" (НФА) по вопросу о миграционном пакте ООН. Представляющий интересы национального меньшинства НФА, который является крупнейшей из четырех партий в составе правительственной коалиции, вышел из нее после того как премьер Бельгии выступил за ратификацию миграционного пакта.

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Шарль Мишель провел перестановки в кабинете министров. Парламентские выборы в Бельгии ожидаются в мае 2019 года.

Генассамблея ООН утвердила пакт о беженцах

10 декабря участники межправительственной конференции ООН в Марокко подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, впервые установивший общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Страны происхождения, транзитные страны и страны назначения впредь будут активнее сотрудничать друг с другом в целях снижения нелегальной миграции. 17 декабря участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке большинством голосов утвердили Пакт о беженцах. Ряд государств отказались от участия в пакте - в их числе Австрия, Болгария, Венгрия, Чехия и Соединенные Штаты.

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    Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

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    Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

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    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


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Беженцам, не оставляющим попыток нелегально добраться в Европу через Средиземное море, грозит не только стихия. Солдат береговой охраны Ливии обвиняют в неоказании помощи терпящим бедствие в море. (20.07.2018)  

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