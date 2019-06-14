Королеве теннисного корта Штеффи Граф - 50 лет

Чемпионка мира, победительница турниров Большого шлема, триумфатор и призер Олимпийских игр, - регалии этой немецкой теннисистки можно перечислять долго. А что она делает сейчас?
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