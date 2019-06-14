 Королеве теннисного корта Штеффи Граф - 50 лет | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.06.2019

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Культура и стиль жизни

Королеве теннисного корта Штеффи Граф - 50 лет

Чемпионка мира, победительница турниров Большого шлема, триумфатор и призер Олимпийских игр, - регалии этой немецкой теннисистки можно перечислять долго. А что она делает сейчас?

  • Первая ракетка мира

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    Первая ракетка мира

    Штеффи Граф - одна из самых успешных теннисисток в мире. Она - первая и пока единственная спортсменка, выигравшая все четыре турнира Большого шлема и завоевавшая Золотой Большой шлем. В общей же сложности в ее копилке 22 выигранных турнира Большого шлема, две золотых и серебряная медали Олимпийских игр, звание первой ракетки мира. На корте эта немецкая спортсменка творила чудеса.

  • Штеффи Граф с семьей на фото 1988 года

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    Отец в роли тренера

    Штефани Мария Граф родилась 14 июня 1969 года в Мангейме. Ракетку впервые взяла в руки, когда ей было три года. В теннис ее привел отец Петер Граф (Peter Graf, 1938-2013). Он же стал ее первым учителем. Петер работал страховым агентом и продавцом подержанных автомобилей, но также имел диплом тренера по теннису. На этом фото 1988 года Штеффи запечатлена с родителями и младшим братом.

  • Вундеркинд на теннисном корте

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    Вундеркинд на теннисном корте

    В 1981 году, одиннадцатилетней девочкой, Штеффи Граф пробует свои силы на соревнованиях среди взрослых - и показывает чудеса скорости и точности ударов. Пресса называет ее вундеркиндом. В возрасте 13 лет Штеффи обыгрывает 18-летних. А в 1986 году, когда ей исполнилось 17, ее вместе с юным теннисистом Борисом Беккером удостаивают в Баден-Бадене звания "Спортсмен года" (на фото).

  • Лучший сезон в карьере

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    Лучший сезон в карьере

    Всего 38 минут потребовалось Штеффи Граф в июле 1988 года на турнире Citizen-Cup в Гамбурге (на фото), чтобы одержать победу над чехословацкой теннисисткой Региной Маршиковой со счетом 6:0. 1988-й вообще стал своего рода "годом Штеффи". Именно тогда она собрала все трофеи турниров Большого шлема и завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Сеуле. Это был лучший сезон в ее карьере.

  • Полоса неудач

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    Полоса неудач

    Штеффи Граф плачет во время пресс-конференции 30 января 1993 года в Мельбурне после поражения в матче со своей главной соперницей - югославкой Моникой Селеш. Позже под стражей оказался отец, являвшийся менеджером девушки. Его посадили в тюрьму по обвинению в неуплате налогов. Прокуратура проводила расследование и в отношении самой Штеффи. Но теннисистка сумела доказать свою невиновность.

  • Штеффи Граф. Уход из большого спорта

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    Уход из большого спорта

    Штеффи Граф покинула большой спорт в 1999 году, побив все рекорды в женском теннисе. Она выиграла 107 титулов в одиночном и 11 в парном разрядах, 22 раза победила в турнирах Большого шлема и в течение 189 недель была первой ракеткой мира. На фото: 6 декабря 1999 года в швейцарской Лозанне Штеффи Граф чествует Хуан Антонио Самаранч, тогдашний глава Международного олимпийского комитета.

  • Штеффи Граф с Андре Агасси

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    Встреча с Андре Агасси

    В 1999 году на одном из турниров Штеффи Граф познакомилась с не менее, чем она, знаменитым теннисистом Андре Агасси. Именно он оказался мужчиной ее жизни. Ради него Штеффи оставляет своего бойфренда - гонщика Михаэля Бартельса (Michael Bartels), а Андре разводится со своей красавицей-женой - актрисой и моделью Брук Шилдс. В 2001 году Штеффи и Андре поженились и счастливо живут по сей день.

  • Штеффи Граф с мужем и детьми

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    Жизнь после большого спорта

    В 2001 году у Штеффи Граф и Андре Агасси родился сын Джеден Джил, а в 2003-м - дочь Джаз Эли. Семья живет в Лас-Вегасе, куда переехали также мать Штеффи и брат с женой и детьми. Штеффи Граф очень дорожит семьей и ведет тихую, не омраченную скандалами жизнь. У бывшей спортсменки немало хобби: она увлекается живописью, любит ходить на выставки, обожает музыку и книги. На фото: в 2006 году в Майями.

  • Благотворительная деятельность Штеффи Граф

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    Благотворительная деятельность

    Штеффи Граф активно занимается благотворительной деятельностью. Она является основателем и главой благотворительного фонда Children for Tomorrow. Фонд оказывает помощь детям, ставшим жертвами насилия, издевательств, преследований, войн, а также лишенным семей. Кроме того, Штеффи - соучредитель франчайзинговой сети спортивных клубов для женщин Mrs. Sporty.

  • Штеффи Граф на теннисном корте - в паре с мужем

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    На теннисном корте - в паре с мужем

    Частью деятельности Штеффи Граф являются благотворительные матчи в паре с мужем, который давно прославился как филантроп. Как признается в одном из интервью Андре Агасси, он безмерно счастлив в браке со Штеффи и каждый день жизни рядом с ней напоминает ему Рождество.

    Автор: Наталия Королева


  • Первая ракетка мира

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    Первая ракетка мира

    Штеффи Граф - одна из самых успешных теннисисток в мире. Она - первая и пока единственная спортсменка, выигравшая все четыре турнира Большого шлема и завоевавшая Золотой Большой шлем. В общей же сложности в ее копилке 22 выигранных турнира Большого шлема, две золотых и серебряная медали Олимпийских игр, звание первой ракетки мира. На корте эта немецкая спортсменка творила чудеса.

  • Штеффи Граф с семьей на фото 1988 года

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    Отец в роли тренера

    Штефани Мария Граф родилась 14 июня 1969 года в Мангейме. Ракетку впервые взяла в руки, когда ей было три года. В теннис ее привел отец Петер Граф (Peter Graf, 1938-2013). Он же стал ее первым учителем. Петер работал страховым агентом и продавцом подержанных автомобилей, но также имел диплом тренера по теннису. На этом фото 1988 года Штеффи запечатлена с родителями и младшим братом.

  • Вундеркинд на теннисном корте

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    Вундеркинд на теннисном корте

    В 1981 году, одиннадцатилетней девочкой, Штеффи Граф пробует свои силы на соревнованиях среди взрослых - и показывает чудеса скорости и точности ударов. Пресса называет ее вундеркиндом. В возрасте 13 лет Штеффи обыгрывает 18-летних. А в 1986 году, когда ей исполнилось 17, ее вместе с юным теннисистом Борисом Беккером удостаивают в Баден-Бадене звания "Спортсмен года" (на фото).

  • Лучший сезон в карьере

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    Лучший сезон в карьере

    Всего 38 минут потребовалось Штеффи Граф в июле 1988 года на турнире Citizen-Cup в Гамбурге (на фото), чтобы одержать победу над чехословацкой теннисисткой Региной Маршиковой со счетом 6:0. 1988-й вообще стал своего рода "годом Штеффи". Именно тогда она собрала все трофеи турниров Большого шлема и завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Сеуле. Это был лучший сезон в ее карьере.

  • Полоса неудач

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    Полоса неудач

    Штеффи Граф плачет во время пресс-конференции 30 января 1993 года в Мельбурне после поражения в матче со своей главной соперницей - югославкой Моникой Селеш. Позже под стражей оказался отец, являвшийся менеджером девушки. Его посадили в тюрьму по обвинению в неуплате налогов. Прокуратура проводила расследование и в отношении самой Штеффи. Но теннисистка сумела доказать свою невиновность.

  • Штеффи Граф. Уход из большого спорта

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    Уход из большого спорта

    Штеффи Граф покинула большой спорт в 1999 году, побив все рекорды в женском теннисе. Она выиграла 107 титулов в одиночном и 11 в парном разрядах, 22 раза победила в турнирах Большого шлема и в течение 189 недель была первой ракеткой мира. На фото: 6 декабря 1999 года в швейцарской Лозанне Штеффи Граф чествует Хуан Антонио Самаранч, тогдашний глава Международного олимпийского комитета.

  • Штеффи Граф с Андре Агасси

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    Встреча с Андре Агасси

    В 1999 году на одном из турниров Штеффи Граф познакомилась с не менее, чем она, знаменитым теннисистом Андре Агасси. Именно он оказался мужчиной ее жизни. Ради него Штеффи оставляет своего бойфренда - гонщика Михаэля Бартельса (Michael Bartels), а Андре разводится со своей красавицей-женой - актрисой и моделью Брук Шилдс. В 2001 году Штеффи и Андре поженились и счастливо живут по сей день.

  • Штеффи Граф с мужем и детьми

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    Жизнь после большого спорта

    В 2001 году у Штеффи Граф и Андре Агасси родился сын Джеден Джил, а в 2003-м - дочь Джаз Эли. Семья живет в Лас-Вегасе, куда переехали также мать Штеффи и брат с женой и детьми. Штеффи Граф очень дорожит семьей и ведет тихую, не омраченную скандалами жизнь. У бывшей спортсменки немало хобби: она увлекается живописью, любит ходить на выставки, обожает музыку и книги. На фото: в 2006 году в Майями.

  • Благотворительная деятельность Штеффи Граф

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    Благотворительная деятельность

    Штеффи Граф активно занимается благотворительной деятельностью. Она является основателем и главой благотворительного фонда Children for Tomorrow. Фонд оказывает помощь детям, ставшим жертвами насилия, издевательств, преследований, войн, а также лишенным семей. Кроме того, Штеффи - соучредитель франчайзинговой сети спортивных клубов для женщин Mrs. Sporty.

  • Штеффи Граф на теннисном корте - в паре с мужем

    10 фактов о жизни Штеффи Граф

    На теннисном корте - в паре с мужем

    Частью деятельности Штеффи Граф являются благотворительные матчи в паре с мужем, который давно прославился как филантроп. Как признается в одном из интервью Андре Агасси, он безмерно счастлив в браке со Штеффи и каждый день жизни рядом с ней напоминает ему Рождество.

    Автор: Наталия Королева


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    Автор: Наталия Королева


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