Королеве теннисного корта Штеффи Граф - 50 лет

10 фактов о жизни Штеффи Граф

Встреча с Андре Агасси

В 1999 году на одном из турниров Штеффи Граф познакомилась с не менее, чем она, знаменитым теннисистом Андре Агасси. Именно он оказался мужчиной ее жизни. Ради него Штеффи оставляет своего бойфренда - гонщика Михаэля Бартельса (Michael Bartels), а Андре разводится со своей красавицей-женой - актрисой и моделью Брук Шилдс. В 2001 году Штеффи и Андре поженились и счастливо живут по сей день.