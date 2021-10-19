Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
.
КНДР произвела запуск снарядов в направлении Японского моря, заявили в Токио и Сеуле. В связи с инцидентом Южная Корея соберет заседание Совета национальной безопасности.
Спецдокладчик ООН по правам человека указал на массовый голод в КНДР, чреватый летальными исходами. Томас Охеа Кинтана призвал Совбез ООН ослабить санкции против Северной Кореи.
Сестра Ким Чен Ына пытается организовать саммит КНДР и Южной Кореи. Предположительно она же стоит за возобновлением телефонной связи между Пхеньяном и Сеулом. Какую цель преследует Ким Ё Чжон?
Между Сеулом и Пхеньяном восстановлена связь: северокорейская сторона ответила на звонок из Южной Кореи. Тем самым был подан сигнал о сближении.
Согласно агентству ЦТАК, в ходе теста подтверждены "удивительные боевые характеристики" новой ракеты. На днях КНДР сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.
По заявлению Пхеньяна, результаты теста подтвердили надежность навигационного контроля и стабильность ракеты. В Южной Корее отметили иные, чем обычно, характеристики полета северокорейской ракеты.
Власти КНДР, по всей видимости, осуществили запуск баллистической ракеты. Постпред КНДР в ООН подчеркнул право своей страны на проведение ракетных испытаний.
Об успешном испытательном запуске Пхеньяном новой крылатой ракеты дальнего действия заявило северокорейское государственное информагентство KCNA.
По данным Международного агентства по атомной энергии, о запуске реактора в Йонбене может свидетельствовать сброс охлаждающей воды.
Летние учения двух стран проводятся без полевых занятий. В Сеуле отметили, что такое решение принято из-за пандемии коронавируса и из желания содействовать денуклеаризации Корейского полуострова.
В отношениях Южной и Северной Кореи впервые за долгое время наметилось потепление: лидеры двух стран договорились восстановить канал связи между Сеулом и Пхеньяном.
КНДР должна быть готова и к диалогу, и к конфронтации с Соединенными Штатами, заявил Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии КНДР.
Ведущий университет КНДР - имени Ким Ир Сена - может похвастаться наличием зарубежных вузов-партнеров, в том числе двух немецких. Некоторые из них, узнав об этом, в ужасе отрицают факт сотрудничества. Расследование DW.
Действие механизма санкций за кибератаки, представляющие угрозу ЕС, продлено до 18 мая 2022 года. Меры включают запрет на въезд киберпреступников в Евросоюз и арест их счетов.
В Пхеньяне объяснили отказ участвовать в отборочных матчах ЧМ-2022 в Республике Корея "опасениями из-за коронавируса".
США нацелены не на враждебность к КНДР, а на решение вопроса о денуклеаризации Корейского полуострова, указал Джейкоб Салливан. Вашингтон отреагировал на обвинения Пхеньяна в "ядерном шантаже".
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact