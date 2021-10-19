Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)

.

A woman walks past a TV screen showing North Korea fired missiles in a news program in Tokyo, Tuesday, Oct. 19, 2021. North Korea fired a ballistic missile into the sea on Tuesday in a continuation of its recent weapons tests, the South Korean and Japanese militaries said, hours after the U.S. reaffirmed its offer to resume diplomacy on the North’s nuclear weapons program.(AP Photo/Koji Sasahara)

КНДР выпустила ракеты в сторону Японского моря 19.10.2021

КНДР произвела запуск снарядов в направлении Японского моря, заявили в Токио и Сеуле. В связи с инцидентом Южная Корея соберет заседание Совета национальной безопасности.
North Korean school children have lunch at a nursery in Pochon county, in Ryanggang province in North Korea, 03 April 2002, that includes fortified blended foods supplied by the UN World Food Programme. North Korea, a country of 23 million people, has depended on international food aid in recent years after a series of floods, droughts and harsh winters. dpa

ООН: Голод в Северной Корее может привести к гибели людей 13.10.2021

Спецдокладчик ООН по правам человека указал на массовый голод в КНДР, чреватый летальными исходами. Томас Охеа Кинтана призвал Совбез ООН ослабить санкции против Северной Кореи.
N.K. leader accompanied by his sister North Korea's top leader Kim Jong-un (L) walks up the steps to a performance hall with his younger sister Kim Yo-jong in Pyongyang in this photo capture from the North's Korean Central TV on Dec. 30, 2017. Kim Yo-jong was named an alternate member of the North's ruling party politburo, the top decision-making body, in October in a move that tightened the Kim family's grip on the country. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2017-12-31 09:54:48/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Как сестра Ким Чен Ына пытается помирить Пхеньян и Сеул 05.10.2021

Сестра Ким Чен Ына пытается организовать саммит КНДР и Южной Кореи. Предположительно она же стоит за возобновлением телефонной связи между Пхеньяном и Сеулом. Какую цель преследует Ким Ё Чжон?

N. Korea to restore suspended inter-Korean communication channel This July 2016 file photo shows the inter-Korean hotline installed in the Joint Security Area, a small strip of land at the truce village of Panmunjom. North Korea said on Jan. 3, 2018, that it will reopen the suspended inter-Korean communication line at the shared border village of Panmunjom at 3:00 p.m. (Pyongyang time) the same day. (Yonhap)/2018-01-03 14:29:07/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Южная Корея и КНДР возобновили связь 04.10.2021

Между Сеулом и Пхеньяном восстановлена связь: северокорейская сторона ответила на звонок из Южной Кореи. Тем самым был подан сигнал о сближении.
A newly developed anti-aircraft missile is seen during a test conducted by the Academy of Defence Science, in this undated photo released on October 1, 2021 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA). KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT.

Северная Корея сообщила об испытании новой зенитной ракеты 01.10.2021

Согласно агентству ЦТАК, в ходе теста подтверждены "удивительные боевые характеристики" новой ракеты. На днях КНДР сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.
People watch a TV showing a file image of North Korea's missile launch during a news program at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Tuesday, Sept. 28, 2021. North Korea on Tuesday fired a suspected ballistic missile into the sea, Seoul and Tokyo officials said, the latest in a series of weapons tests by Pyongyang that raised questions about the sincerity of its recent offer for talks with South Korea. (AP Photo/Ahn Young-joon)

КНДР сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты 29.09.2021

По заявлению Пхеньяна, результаты теста подтвердили надежность навигационного контроля и стабильность ракеты. В Южной Корее отметили иные, чем обычно, характеристики полета северокорейской ракеты.
People watch a TV showing a file image of North Korea's missile launch during a news program at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Tuesday, Sept. 28, 2021. North Korea on Tuesday fired a suspected ballistic missile into the sea, Seoul and Tokyo officials said, the latest in a series of weapons tests by Pyongyang that raised questions about the sincerity of its recent offer for talks with South Korea. (AP Photo/Ahn Young-joon)

Северная Корея вновь провела ракетные испытания 28.09.2021

Власти КНДР, по всей видимости, осуществили запуск баллистической ракеты. Постпред КНДР в ООН подчеркнул право своей страны на проведение ракетных испытаний.
27.07.2021 In this satellite photo released by Planet Labs Inc., North Korea's main nuclear complex is seen in Yongbyon, North Korea, just north of the capital, Pyongyang, July 27, 2021. North Korea appears to have restarted the operation of its main nuclear reactor used to produce weapons fuels, the U.N. atomic agency said, as the North openly threatens to enlarge its nuclear arsenal amid long-dormant nuclear diplomacy with the United States. In the image, North Korea's 5-megawatt nuclear reactor is seen to the building to the north, while the experimental light water reactor is the building with the circular feature atop it to the south. (Planet Labs Inc. via AP)

КНДР сообщила об испытаниях крылатой ракеты дальнего действия 12.09.2021

Об успешном испытательном запуске Пхеньяном новой крылатой ракеты дальнего действия заявило северокорейское государственное информагентство KCNA.
This Tuesday, March 2, 2021 satellite image provided by Maxar Technologies shows a steam plant, left, and North Korea’s main atomic complex, right, in Yongbyon, North Korea. Smoke was observed emanating from the plant’s smokestack at various times from late February and early March. North Korea may be trying to extract plutonium to make more nuclear weapons at the complex, recent satellite photos indicated, weeks after leader Kim Jong Un vowed to expand his nuclear arsenal. (Satellite image ©2021 Maxar Technologies via AP)

МАГАТЭ: КНДР могла вновь запустить реактор в Йонбене 30.08.2021

По данным Международного агентства по атомной энергии, о запуске реактора в Йонбене может свидетельствовать сброс охлаждающей воды.
HANDOUT - Das Handout-Foto des südkoreanischen Verteidigungsministerium vom 06.12.2017 zeigt einen B-1B-Langstreckenbomber (l) der US-amerikanischen Luftwaffe, der in einer gemeinsamen Luftwaffenübung über der koreanischen Halbinsel von südkoreanischen und US-amerikanischen Kampfflugzeugen begleitet wird. (zu dpa «Konflikte 2018: Die größten Sorgen bereitet Nordkorea» vom 29.12.2017) ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung der Quelle Foto: -/South Korea Defense Ministry/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Южная Корея на фоне угроз КНДР начала военные учения с США 16.08.2021

Летние учения двух стран проводятся без полевых занятий. В Сеуле отметили, что такое решение принято из-за пандемии коронавируса и из желания содействовать денуклеаризации Корейского полуострова.
03.01.2018 *** N. Korea reopens communication channel with S. Korea A South Korean official checks out a cross-border hotline with North Korea at the liaison office in the Joint Security Area, a small strip of land at the truce village of Panmunjom, on Jan. 3, 2018. North Korea said the same day that it will reopen the suspended inter-Korean communication line at the shared border village of Panmunjom at 3:00 p.m. (Pyongyang time). (Yonhap)/2018-01-03 16:31:40/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Южная Корея и КНДР восстановят канал связи 27.07.2021

В отношениях Южной и Северной Кореи впервые за долгое время наметилось потепление: лидеры двух стран договорились восстановить канал связи между Сеулом и Пхеньяном.
In this photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un speaks during a Workers' Party meeting in Pyongyang, North Korea, Tuesday, June 15, 2021. Kim warned about possible food shortages and called for his people to brace for extended COVID-19 restrictions as he opened a major political conference to discuss national efforts to salvage a broken economy. the North’s official Korean Central News Agency said Wednesday, June 16, 2021. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Ким Чен Ын заявил о готовности к конфронтации с США 18.06.2021

КНДР должна быть готова и к диалогу, и к конфронтации с Соединенными Штатами, заявил Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии КНДР.
NORTH KOREA, PJOENJANG - MAY 03: Students on campus of Kim-Il-Sung University (background) in Pjoenjang, the capital of the People's Republic of North Korea (PRK). | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Как Северная Корея использует для своей пропаганды имена вузов Германии 31.05.2021

Ведущий университет КНДР - имени Ким Ир Сена - может похвастаться наличием зарубежных вузов-партнеров, в том числе двух немецких. Некоторые из них, узнав об этом, в ужасе отрицают факт сотрудничества. Расследование DW.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann tippt am 16.06.2011 in Frankfurt am Main auf einer Computer-Tastatur vor einem elektrischen Schaltplan (gestellte Szene). Frank Rumpenhorst/dpa «Chinas Cyber-Gesetz behindert Innovation durch Industrie 4.0-Kooperation» +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Евросоюз продлил санкции в отношении хакеров из России, Китая и КНДР 18.05.2021

Действие механизма санкций за кибератаки, представляющие угрозу ЕС, продлено до 18 мая 2022 года. Меры включают запрет на въезд киберпреступников в Евросоюз и арест их счетов.
To go with: A North Korean Messi? Pyongyang academy hopes so +++ In a photo taken on September 22, 2016, students take part in an under-14 training session at the Pyongyang International Football School in Pyongyang. Undaunted by nuclear sanctions and hard realities on the pitch, North Korea's lone football academy has set its sights high -- producing players better than Lionel Messi, and teams that can dominate the world. / AFP / Ed Jones / TO GO WITH Fbl-NKorea-PRK-academy,FEATURE by Giles Hewitt (Photo credit should read ED JONES/AFP/Getty Images)

КНДР не примет участие в отборочных матчах ЧМ-2022 по футболу в Южной Корее 04.05.2021

В Пхеньяне объяснили отказ участвовать в отборочных матчах ЧМ-2022 в Республике Корея "опасениями из-за коронавируса".

16.11.2017, Berlin, Deutschland, GER - Die Nationalflaggen der Vereinigte Staaten von Amerika und Nordkoreas wehen bei schlechtem Wetter im Wind. . *** 16 11 2017 Berlin Germany ger the National flags the United States from America and North Korea blow at bad Weather in Wind

Советник президента Байдена отрицает враждебность политики США по КНДР 03.05.2021

США нацелены не на враждебность к КНДР, а на решение вопроса о денуклеаризации Корейского полуострова, указал Джейкоб Салливан. Вашингтон отреагировал на обвинения Пхеньяна в "ядерном шантаже".
Показать еще