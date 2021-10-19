Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)

Как Северная Корея использует для своей пропаганды имена вузов Германии

Ведущий университет КНДР - имени Ким Ир Сена - может похвастаться наличием зарубежных вузов-партнеров, в том числе двух немецких. Некоторые из них, узнав об этом, в ужасе отрицают факт сотрудничества. Расследование DW.