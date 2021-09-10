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Правительство в Копенгагене пошло на радикальный шаг, упразднив противоковидные меры, в том числе для непривитых.
Курт Вестергор, прославившийся изображением пророка Мохаммеда с тюрбаном в виде бомбы, скончался в Копенгагене в возрасте 86 лет. В последние годы его сопровождали телохранители.
В Копенгагене подопечные Станислава Черчесова проиграли датчанам со счетом 1:4. На голы Дамсгора, Поульсена, Кристенсена и Меле россияне ответили успешным пенальти Дзюбы.
Копенгаген хочет, чтобы беженцы и мигранты на период рассмотрения их заявок о предоставлении убежища содержались в третьих странах.
Митингующие в знак солидарности с палестинцами забросали камнями правоохранителей и здание посольства Израиля в столице Дании.
Копенгаген осуждает покушение на жизнь Алексея Навального и требует тщательно расследовать отравление, заявил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд. Москва отрицает обвинения в причастности к покушению.
Согласно решению датских властей, при сооружении "Северного потока - 2" разрешено применять трубоукладчики с якорным позиционированием. Тем самым, Копенгаген дал добро на строительство последнего отрезка газопровода.
Дания все еще не дала согласия на прокладку "Северного потока-2" в водах ее исключительной экономической зоны. В результате проект может обойтись "Газпрому" на сотни миллионов евро дороже.
Эксперты Economist Intelligence Unit признали Вену наиболее благоприятным городом для жизни. Кроме нее, из европейских городов в первую десятку вошел только Копенгаген. Москва - на 68-м месте.
Дания готовилась оказать Дональду Трампу торжественный прием. Однако президент США отказался от визита, узнав, что Копенгаген не желает обсуждать вопрос о продаже Гренландии.
Инцидент произошел перед участком полиции в копенгагенском районе Нёрребро, полиция разыскивает предполагаемого злоумышленника.
Копенгаген возложил на Иран ответственность за подготовку нападения на территории Дании в отношении группы, оппозиционной иранскому режиму.
В апреле Петер Мадсен был приговорен судом Копенгагена к пожизненному заключению. Убийство шведской журналистки вызвало массовый резонанс во всем мире.
Петер Мадсен был приговорен к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль. Его адвокаты просили снизить срок до 12-14 лет.
Копенгагену предложили проложить "Северный поток-2" не через территориальные воды, а через исключительную экономическую зону к северу от Борнхольма.
Участники Второй международной конференции по украинским реформам призвали Киев бороться с коррупцией и влиянием олигархов.
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