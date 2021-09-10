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Копенгаген

08/04/2021 Blick auf den Grenzübergang nach Dänemark in Krusau  Kupfermühle. Die Einreise von Personen, die weder die dänische Staatsangehörigkeit noch Wohnsitz in Dänemark haben, ist grundsätzlich nur noch erlaubt, wenn ein triftiger Grund für die Reise vorliegt und ein negatives Ergebnis eines COVID-19-Tests vorgelegt wird, der maximal 24 Stunden vor Einreise vorgenommen wurde. Für die Grenzregion Schleswig-Holstein gelten Sonderregeln.

В Дании отменены все ограничения, связанные с пандемией 10.09.2021

Правительство в Копенгагене пошло на радикальный шаг, упразднив противоковидные меры, в том числе для непривитых.
Stichwort: 10 Jahre nach Veröffentlichung der Muhammed-Karikaturen Copyright: Malcolm Brabant, DW, Copenhagen, Sept. 2015

В Дании умер известный автор карикатур на пророка Мохаммеда 19.07.2021

Курт Вестергор, прославившийся изображением пророка Мохаммеда с тюрбаном в виде бомбы, скончался в Копенгагене в возрасте 86 лет. В последние годы его сопровождали телохранители.
Soccer Football - Euro 2020 - Group B - Russia v Denmark - Parken Stadium, Copenhagen, Denmark - June 21, 2021 Denmark's Mikkel Damsgaard celebrates scoring their first goal Pool via REUTERS/Wolfgang Rattay

Сборная Дании по футболу разгромила Россию на групповом этапе Евро-2020 21.06.2021

В Копенгагене подопечные Станислава Черчесова проиграли датчанам со счетом 1:4. На голы Дамсгора, Поульсена, Кристенсена и Меле россияне ответили успешным пенальти Дзюбы.
Soeren Pape Poulsen (K) stiller spoergsmaal til Mette Frederiksen (S) paa talerstolen under moede i Folketingssalen med partilederdebat paa Christiansborg, tirsdag den 15. januar 2019. For foerste gang afholdes der partilederdebat i Folketinget, hvor alle partiledere deltager og kan stille spoergsmaal til hinanden. Tiltaget er et nyt forsoeg fra paa at vaekke interesse for politisk debat i Folketingssalen. Desuden vil der vaere behandling af en raekke lovforslag, heriblandt styrket foraeldreansvar gennem mulighed for standsning af boernecheck. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix , Copenhagen Denmark *** Soeren Pape Poulsen K asks questions to Mette Frederiksen S on the pulpit during the meeting in the Folketing Hall with party leader debate at Christiansborg Tuesday, January 15, 2019 For the first time there is a party leader debate in t PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: PhilipxDavali PhilipxDavalix COP102 spdk20190115-155406-L

Парламент Дании одобрил спорный закон о приеме беженцев 03.06.2021

Копенгаген хочет, чтобы беженцы и мигранты на период рассмотрения их заявок о предоставлении убежища содержались в третьих странах.

Kopenhagen - Hinter den beiden Anschlägen mit zwei Toten in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen steckte offenbar dieselbe Person. Das gab die Polizei auf einer Pressekonferenz am Sonntagmorgen bekannt. Der mutmaßliche Attentäter soll von den Einsatzkräften getötet worden sein. Bislang gebe es keine Hinweise auf weitere Verdächtige. Am Samstag hatte ein vermummter Mann auf Teilnehmer einer Veranstaltung zu Meinungsfreiheit und Gotteslästerung mit dem schwedischen Mohammed-Karikaturisten Lars Vilks gefeuert und einen Mann getötet sowie drei Polizisten verletzt. In der Nacht fielen dann Schüsse vor einer Synagoge in der Hauptstadt, wobei ein junger Mann getötet und zwei Polizisten verletzt wurden. Den Ermittlungen zufolge war der Mann nach dem Angriff auf die Diskussionsveranstaltung zunächst in einem Auto geflohen. Als die Beamten den Verdächtigen am frühen Sonntagmorgen vor einem von ihnen observierten Haus in der Nähe des Bahnhofs Nørreport ansprachen, habe der Mann das Feuer eröffnet, berichtet die Polizei. Daraufhin hätten die Beamten zurückgeschossen und ihn getötet (Quelle: Spiegel online). Kopenhagen, 15.02.2015 | Verwendung weltweit

В Копенгагене пропалестинская акция привела к столкновениям 15.05.2021

Митингующие в знак солидарности с палестинцами забросали камнями правоохранителей и здание посольства Израиля в столице Дании.

ARCHIV - 05.09.2018, Russland, Moskau: Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny steht während einer Pause in der Anhörung über seine Berufung vor einem Gericht in Moskau, Russland. (zu Giftanschlag auf Nawalny: Internationaler Druck auf Russland wächst) Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Дания поддержит санкции ЕС против России за отравление Навального 09.10.2020

Копенгаген осуждает покушение на жизнь Алексея Навального и требует тщательно расследовать отравление, заявил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд. Москва отрицает обвинения в причастности к покушению.
Die Akademik Cherskiy, gelegentlich auch Akademik Tscherski, ist ein Rohrleger, der 2015 auf der Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co Ltd gebaut wurde. Sie wurde 2015 als Jascon 18 in Dienst gestellt und 2016 an Gazprom nach Russland verkauft. Sie ist 150 m lang, 38,5 m breit und mit 29.513 BRZ vermessen. Sie liegt im Dezember 2019 im Hafen von Nachodka und soll die Gaspipeline Nord Stream 2 nach dem Baustopp fertigstellen Bildquelle: Zum Download verfügbar auf https://flot.gazprom.ru/fleet/truboukladochnoe-sudno-akademi/ (aufgerufen am 09.02.2020)

Дания дала зеленый свет строительству последнего отрезка "Северного потока - 2" 06.07.2020

Согласно решению датских властей, при сооружении "Северного потока - 2" разрешено применять трубоукладчики с якорным позиционированием. Тем самым, Копенгаген дал добро на строительство последнего отрезка газопровода.

Может ли Копенгаген остановить "Северный поток - 2" (27.09.2019) 27.09.2019

Дания все еще не дала согласия на прокладку "Северного потока-2" в водах ее исключительной экономической зоны. В результате проект может обойтись "Газпрому" на сотни миллионов евро дороже.

Red Square, Saint Basil's Cathedral and the Savior's Tower of the Kremlin, Moscow, Russian Federation | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Москва улучшила позиции в списке самых комфортных городов 04.09.2019

Эксперты Economist Intelligence Unit признали Вену наиболее благоприятным городом для жизни. Кроме нее, из европейских городов в первую десятку вошел только Копенгаген. Москва - на 68-м месте.
Snow covered mountains rise above the harbour and town of Tasiilaq, Greenland, June 15, 2018. REUTERS/Lucas Jackson SEARCH JACKSON TASIILAQ FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

Трамп отменил госвизит в Данию из-за ее отказа продавать Гренландию 21.08.2019

Дания готовилась оказать Дональду Трампу торжественный прием. Однако президент США отказался от визита, узнав, что Копенгаген не желает обсуждать вопрос о продаже Гренландии.
10.08.2019 *** Danish police is seen outside a local police station, following an explosion in Copenhagen, Denmark August 10, 2019. Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

В Копенгагене произошел второй за неделю взрыв 10.08.2019

Инцидент произошел перед участком полиции в копенгагенском районе Нёрребро, полиция разыскивает предполагаемого злоумышленника.
30.10.2018 *** Danish Foreign Minister Anders Samuelsen speaks during a news conference in Copenhagen, Denmark, October 30, 2018. Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

Дания отзывает посла из Тегерана на фоне обвинений спецслужб 30.10.2018

Копенгаген возложил на Иран ответственность за подготовку нападения на территории Дании в отношении группы, оппозиционной иранскому режиму.

Danish rocket enthusiast and submarine owner Peter Madsen had video footage of women being killed and decapitated stored on his computers hard drive it was told in the Copenhagen Municipal Court, October 3, 2017. Peter Madsen, who is charged with murdering Swedish journalist Kim Wall during a trip in his submarine on August 10, was present in court via a videolink. Madsen has earlier explained to the court that Kim Wall died after being hit by a 70kg hatch as she was on her way up into the conning tower. Madsen had been holding the hatch, but slipped and let go. Madsen claimed Kim Wall fell back onto the submarine deck and died soon afterwards. He claimed he decided to bury her at sea, but denied he had quartered and decapitated the body. Kim Wall s torso was eventually found at the water s edge in southern Amager. A weighted metal PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: MEYERxKENNETH

Убивший журналистку датчанин не будет обжаловать пожизненный приговор 08.10.2018

В апреле Петер Мадсен был приговорен судом Копенгагена к пожизненному заключению. Убийство шведской журналистки вызвало массовый резонанс во всем мире.
Danish rocket enthusiast and submarine owner Peter Madsen had video footage of women being killed and decapitated stored on his computers hard drive it was told in the Copenhagen Municipal Court, October 3, 2017. Peter Madsen, who is charged with murdering Swedish journalist Kim Wall during a trip in his submarine on August 10, was present in court via a videolink. Madsen has earlier explained to the court that Kim Wall died after being hit by a 70kg hatch as she was on her way up into the conning tower. Madsen had been holding the hatch, but slipped and let go. Madsen claimed Kim Wall fell back onto the submarine deck and died soon afterwards. He claimed he decided to bury her at sea, but denied he had quartered and decapitated the body. Kim Wall s torso was eventually found at the water s edge in southern Amager. A weighted metal PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: MEYERxKENNETH

Суд Копенгагена оставил в силе пожизненное заключение Мадсену 26.09.2018

Петер Мадсен был приговорен к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль. Его адвокаты просили снизить срок до 12-14 лет.
11.09.2017 Pressetermin am Montag (11.09.2017) im Fährhafen Sassnitz (Vorpommern Rügen ) bei der Wasco Coatings Germany GmbH. Die Firma realisiert in Sassnitz Mukran die Ummantelung, die Lagerung u. die Logistik der Rohre für die Nord Stream 2-Pipeline. Die Ummantelung der Rohre hat im Sommer 2017 begonnen. Jetzt erhielten Medienvertreter erstmalig einen Blick in die Produktionsstätte von Wasco auf der Insel Rügen. Dort sollen bis 2019 bis zu 90000 Rohre ummantelt werden. Jede einzelne Rohr hat einen Durchmesser von 1,20 Meter und ist 12 Meter lang. Im Rahmen der Arbeiten erhöht sich das Gewicht eines Rohres von 12 auf 24 Tonnen. *** Press call at Monday 11 09 2017 in Ferry port Sassnitz Western Pomerania Complaints at the Wasco coatings Germany GmbH the Company realized in Sassnitz Mukran the Shelter the Storage U the Logistics the Tubes for the North Stream 2 Pipeline the Shelter the Tube

Nord Stream 2 предложила Дании альтернативный маршрут газопровода 10.08.2018

Копенгагену предложили проложить "Северный поток-2" не через территориальные воды, а через исключительную экономическую зону к северу от Борнхольма.
27.06.2018****British Foreign Secretary Boris Johnson, European Union foreign policy chief Federica Mogherini, Denmark's Foreign Minister Anders Samuelsen, Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu, Denmark's Prime Minister Lars Loekke Rasmussen and other guests pose for a group picture during the international Ukraine Reform Conference in Copenhagen, Denmark, June 27, 2018. Martin Sylvest Ritzau Scanpix/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

В Копенгагене назвали самое уязвимое место Украины и призвали освободить Сенцова 27.06.2018

Участники Второй международной конференции по украинским реформам призвали Киев бороться с коррупцией и влиянием олигархов.
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