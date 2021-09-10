Может ли Копенгаген остановить "Северный поток - 2" (27.09.2019)

Дания все еще не дала согласия на прокладку "Северного потока-2" в водах ее исключительной экономической зоны. В результате проект может обойтись "Газпрому" на сотни миллионов евро дороже.