Концлагерь Маутхаузен

Центр Визенталя усиливает розыск бывших нацистов в Латинской Америке

…инициировав там второй этап программы «Операция «Последний шанс». Как предполагается, в этих странах скрывается не менее 300 военных преступников. В их числе и «мясник Маутхаузена», нацистский врач Ариберт Хайм.