Концлагерь Маутхаузен

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Из-за пандемии коронавируса памятная церемония в годовщину освобождения Маутхаузена была перенесена в интернет.
В памятных мероприятиях по случаю 70-й годовщины освобождения Маутхаузена приняли участие более 20 тысяч человек, в том числе и бывшие узники концлагеря.
Немецкий суд закрыл уголовное дело в отношении одного из самых разыскиваемых нацистских преступников. Доказательства того, что Ариберт Хайм по прозвищу Доктор Смерть умер в Египте в 1992 году, признаны достоверными.
Появились свидетельства о том, что самый разыскиваемый нацистский преступник Ариберт Хайм давно мертв. Согласно результатам расследования, проведенного СМИ, он умер еще 16 лет назад.
Его опубликовал международный документационный Центр Симона Визенталя. В этот раз его возглавляет австрийский врач, работавший во время войны в концлагере Маутхаузен, Ариберт Хайм, известный по прозвищу «Доктор смерть».
…инициировав там второй этап программы «Операция «Последний шанс». Как предполагается, в этих странах скрывается не менее 300 военных преступников. В их числе и «мясник Маутхаузена», нацистский врач Ариберт Хайм.
Немецкие правоохранительные структуры активизировали сейчас розыск Ариберта Хайма – врача-садиста, проводившего зверские медицинские эксперименты в концлагере Маутхаузен.
На протяжении 45 лет скрывается от правосудия Ариберт Хайм – врач-садист, проводивший зверские медицинские эксперименты в концлагере Маутхаузен и прозванный «доктор Смерть», пишет немецкий еженедельник «Шпигель».
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