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Концлагерь Маутхаузен

Eingangstor zum Konzentrationslager Mauthausen, Perg, Oberösterreich, Österreich, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

75-летие освобождения концлагеря Маутхаузен отметили виртуальной церемонией 10.05.2020

Из-за пандемии коронавируса памятная церемония в годовщину освобождения Маутхаузена была перенесена в интернет.
10.05.2015 *** epa04741458 Survivors take part in the Memorial event on the anniversary of the Nazi camp's liberation in Mauthausen, Austria, 10 May 2015. Survivors took part in a commemoration ceremony marking the 70th anniversary of the liberation of the prisoners by US forces on 08 May 1945. EPA/ANDY WENZEL/BKA EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

В Австрии отметили 70-летие освобождения концлагеря Маутхаузен 10.05.2015

В памятных мероприятиях по случаю 70-й годовщины освобождения Маутхаузена приняли участие более 20 тысяч человек, в том числе и бывшие узники концлагеря.
ARCHIV - Undatierte Aufnahme des ehemaligen KZ-Arztes Aribert Heim. Der weltweit meistgesuchte Nazi- Verbrecher ist nach Informationen des Simon Wiesenthal-Zentrums von Augenzeugen während der vergangenen Wochen in Südamerika gesehen worden. «Er sei gebrechlich, aber könne noch laufen», gab der Leiter des nach dem verstorbenen Nazi-Jäger Simon Wiesenthal benannten Zentrums in Jerusalem, Efraim Zuroff, am Donnerstag (17.07.2008) bei einer Pressekonferenz in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires Angaben eines nicht genannten Informanten wieder. - nur s/w - (zu dpa 0245 vom 18.07.2008) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Суд в Баден-Бадене закрыл дело против Доктора Смерть 22.09.2012

Немецкий суд закрыл уголовное дело в отношении одного из самых разыскиваемых нацистских преступников. Доказательства того, что Ариберт Хайм по прозвищу Доктор Смерть умер в Египте в 1992 году, признаны достоверными.
** FILE ** In this 1950 file photo released by the State Office of Criminal Investigation in Stuttgart, southern Germany, Dr. Aribert Heim, a former Nazi concentration camp doctor and wanted war criminal, is seen at unknown location. Documents have surfaced in Egypt showing the world's most-wanted Nazi war criminal, concentration camp doctor Aribert Heim, died in Cairo in 1992, Germany's ZDF television and The New York Times reported Wednesday, Feb. 4, 2009. The report said Heim was living under a pseudonym and had converted to Islam by the time of his death from intestinal cancer. (AP Photo/State Office of Criminal Investigation of Baden-Wuerttemberg) ** EDITORIAL USE ONLY *

Журналистское расследование: Доктор Смерть давно мертв 05.02.2009

Появились свидетельства о том, что самый разыскиваемый нацистский преступник Ариберт Хайм давно мертв. Согласно результатам расследования, проведенного СМИ, он умер еще 16 лет назад.
Efraim Zuroff, director of the Jewish Simon Wiesenthal Center, shows a reward sign during a news conference in Buenos Aires, Tuesday, Nov. 27, 2007. The Jewish human rights group launched a last chance hunt for surviving Nazis in South America on Tuesday, hoping to track down perpetrators of genocide before they die of old age. The Wiesenthal Center is offering a $460,000 reward for information leading to the capture and prosecution of Dr. Aribert Heim, who worked as a doctor in three concentration camps. (AP Photo/ Natacha Pisarenko)

Обнародован новый список разыскиваемых нацистских преступников 30.04.2008

Его опубликовал международный документационный Центр Симона Визенталя. В этот раз его возглавляет австрийский врач, работавший во время войны в концлагере Маутхаузен, Ариберт Хайм, известный по прозвищу «Доктор смерть».
Efraim Zuroff, director of the Jewish Simon Wiesenthal Center, shows a reward sign during a news conference in Buenos Aires, Tuesday, Nov. 27, 2007. The Jewish human rights group launched a last chance hunt for surviving Nazis in South America on Tuesday, hoping to track down perpetrators of genocide before they die of old age. The Wiesenthal Center is offering a $460,000 reward for information leading to the capture and prosecution of Dr. Aribert Heim, who worked as a doctor in three concentration camps. (AP Photo/ Natacha Pisarenko)

Центр Визенталя усиливает розыск бывших нацистов в Латинской Америке 03.01.2008

…инициировав там второй этап программы «Операция «Последний шанс». Как предполагается, в этих странах скрывается не менее 300 военных преступников. В их числе и «мясник Маутхаузена», нацистский врач Ариберт Хайм.
Ein Mann haelt kurz inne, nachdem er einen Kranz niedergelegt hat waehrend einer Gedenkveranstaltung fuer NS-Opfer in der KZ-Gedenkstaette Sachsenhausen im brandenburgischen Oranienburg am Freitag, 27. Januar 2006. An diesem Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz, wird seit zehn Jahren in Deutschland der Holocaust-Opfer gedacht, in diesem Jahr erstmals auch international. (AP Photo/Sven Kaestner) ---A man commemorates after he layed down a wreath during a remembrance event in the former Nazi concentration camp of Sachsenhausen in Oranienburg north of Berlin Friday, Jan. 27, 2006. On the occasion of the liberation of Nazi concentration camp Auschwitz the Germans remember the Holocaust victims at this day. Since this year it is also a international remembrance day of the United Nations. (AP Photo/Sven Kaestner)

Новые поиски Доктора Смерть 30.07.2007

Немецкие правоохранительные структуры активизировали сейчас розыск Ариберта Хайма – врача-садиста, проводившего зверские медицинские эксперименты в концлагере Маутхаузен.
Undatierte Aufnahme des flüchtige KZ-Arztes Aribert Heim. Der Mediziner ist dringend verdächtig im Jahre 1941 als SS-Lagerarzt des damaligen Konzentrationslagers Mauthausen zahlreiche Häftlinge durch Herz-Injektionen ermordet zu haben. +++(c) dpa - Report+++

Правоохранительные органы ФРГ активизировали розыск врача-садиста из Маутхаузена 30.07.2007

На протяжении 45 лет скрывается от правосудия Ариберт Хайм – врач-садист, проводивший зверские медицинские эксперименты в концлагере Маутхаузен и прозванный «доктор Смерть», пишет немецкий еженедельник «Шпигель».