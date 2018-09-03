Концерт в Хемнице против расизма собрал 50 тысяч человек

На концерт против расизма и ксенофобии в Хемнице, по предварительным данным городских властей, собралось около 50 тысяч человек. В мероприятии, прошедшем в понедельник, 3 сентября, под лозунгом "Нас больше" ("Wir sind mehr"), приняли участие, в частности, такие известные группы, как Die Toten Hosen, Kraftklub и Feine Sahne Fischfilet, которые съехались из разных концов Германии.
Бесплатный концерт начался с минуты молчания в память о гражданине Германии, убитом в Хемнице 26 августа. В совершении преступления подозреваются два соискателя статуса беженца, иракец и сириец, они находятся в предварительном заключении.
В течение недели, прошедшей после убийства 35-летнего мужчины, в городе проходили митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, таки и против ксенофобии. В их ходе имели место столкновения с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.
Смотрите также:
-
Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море
"Вопиющий случай"
Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.
-
Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море
На волосок от смерти
Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.
-
Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море
Как работают спасатели-добровольцы
Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.
-
Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море
Взгляд в даль и терпеливое ожидание
Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.
-
Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море
Оставленные умирать
Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".
-
Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море
На пути в Испанию
Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.
Автор: Нермин Исмаил