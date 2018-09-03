 Концерт в Хемнице против расизма собрал 50 тысяч человек | Новости из Германии о Германии | DW | 03.09.2018

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Германия

Концерт в Хемнице против расизма собрал 50 тысяч человек

В бесплатном концерте в Хемнице против ксенофобии приняли участие известные рок-группы со всей Германии. На мероприятие собралось около 50 тысяч слушателей.

Концерт против расизма и ксенофобии в Хемнице 3 сентября

Концерт против расизма и ксенофобии в Хемнице 3 сентября

На концерт против расизма и ксенофобии в Хемнице, по предварительным данным городских властей, собралось около 50 тысяч человек. В мероприятии, прошедшем в понедельник, 3 сентября, под лозунгом "Нас больше" ("Wir sind mehr"), приняли участие, в частности, такие известные группы, как Die Toten Hosen, Kraftklub и Feine Sahne Fischfilet, которые съехались из разных концов Германии.

Контекст

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Бесплатный концерт начался с минуты молчания в память о гражданине Германии, убитом в Хемнице 26 августа. В совершении преступления подозреваются два соискателя статуса беженца, иракец и сириец, они находятся в предварительном заключении.

В течение недели, прошедшей после убийства 35-летнего мужчины, в городе проходили митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, таки и против ксенофобии. В их ходе имели место столкновения с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.

 

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