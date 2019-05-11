 Концерн Bayer должен заплатить 1,78 миллиарда евро компенсации в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Концерн Bayer должен заплатить 1,78 миллиарда евро компенсации в США

Суд в США признал немецкий фармаконцерн ответственным за то, что производимый его дочерним предприятием Monsanto гербицид вызвал онкологическое заболевание у супружеской пары.

Мужчина держит в руках емкость с глифосатом

Популярное средство против сорняков Roundup содержит глифосат

Суд присяжных в Калифорнии в понедельник, 13 мая, приговорил немецкий химический и фармацевтический концерн Bayer к выплате компенсации в размере более двух миллиардов долларов (1,78 миллиарда евро) американской супружеской паре, обвиняющей принадлежащую концерну компанию Monsanto в производстве ядовитого гербицида.

По утверждению истцов, глифосат, содержащийся в производимом компанией средстве для уничтожения сорняков, способствовал развитию у них онкологического заболевания.

Контекст

Борьба аграрного министра с сорняками привела к обострению политического кризиса в Германии. Возникли и сомнения в продлении санкций ЕС, введенных в отношении России за Крым и Донбасс. (29.11.2017)

ФРГ на одном из ведущих мест в мире по эффективности здравоохранения, но никто не застрахован от ошибок. DW о том, что считается в Германии врачебной ошибкой и что ожидает сделавшего ее врача. (16.04.2018)

Во Франции компанию Monsanto обвиняют в составлении списка критиков ее продукции с целью воздействовать на них. А в суды США поданы более 13 тысяч исков к Monsanto из-за ее средства от сорняков. (11.05.2019)

Из 28 стран, входящих в Евросоюз, 18 проголосовали за применение глифосата в сельском хозяйстве в ближайшие пять лет. Ранее ВОЗ заявила, что гербицид, возможно, является канцерогеном. (27.11.2017)

Обвинение также старалось убедить присяжных, что Monsanto манипулировала данными исследований, желая скрыть потенциальную опасность.

Третий проигранный процесс

Это уже третий процесс из-за глифосата, который проигрывает Bayer. Как и в двух предыдущих случаях, адвокаты концерна намерены подать апелляцию, настаивая на том, что продукция Monsanto не могла наносить вред человеческому здоровью, а сам глифосат совершенно безопасен. В настоящее время в США в суды поданы 13 400 исков против Monsanto.

Ранее, 10 мая, предварительное расследование в отношении Monsanto открыла французская прокуратура. Вскоре после этого стало известно, что Bayer нанял стороннюю юридическую компанию для оценки обвинений в адрес Monsanto. Немецкий концерн окончательно поглотил американскую компанию в июне 2018 года.

Опасен ли глифосат?

У экспертов нет единого мнения о влиянии глифосата на здоровье человека. Ранее агентство по охране окружающей среды США и ряд регулирующих органов в Евросоюзе сообщили об отсутствии рисков развития онкологических заболеваний в результате использования этого гербицида. В свою очередь, в 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вещество, возможно, является канцерогеном. Глифосат широко используется в том числе и в России, где этот химикат как средство борьбы с сорняками продается под марками "Раундап", "Глифор", "Торнадо", "Ураган".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Мало земли - маленькие субсидии

    267 евро за гектар - столько в среднем получают от структур Евросоюза агропромышленные предприятия в Европе. Но чем меньше земли, тем меньше и европейских субсидий. В итоге крупные агропромышленные комплексы процветают, а мелкие фермеры разоряются - критикуют авторы исследования Agrar-Atlas, подготовленного экологической организацией BUND, Фондом им. Генриха Бёлля и изданием Le Monde diplomatique.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Нитраты в грунтовых водах

    Большие площади угодий по-прежнему "щедро" удобряют - в том числе органическими удобрениями, которых в связи с большим поголовьем скота имеется более чем достаточно. Итог: в связи с избыточностью удобрений часть их не усваивается растениями, а попадает в грунтовые воды, в результате чего все чаще уровень нитратов там превышает допустимые в ЕС нормы.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Пестициды в волосах

    Статистика продаж химических веществ, применяемых для защиты растений, показывает, что масштаб их использования в Европе не меняется уже 15 лет. Но только исследование, проведенное в 6 странах ЕС, выявило наличие остатков 15 видов пестицидов в человеческих волосах. Есть основания полагать, что такая же картина - в остальных 22 странах Евросоюза.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Пчелы под угрозой

    Широкое использование пестицидов и уничтожение разнообразной флоры в пользу монокультур на больших площадях приводит к исчезновению целых видов животных и насекомых. Например, в Германии под угрозой исчезновения находится до 40% диких пчел.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство - жертва и виновник происходящего

    Сельское хозяйство в Европе несет огромные убытки из-за изменения климата - но именно оно наносит ему и немалый вред. После энергетики и транспорта сельское хозяйство является в ЕС третьим крупнейшим источником парниковых газов.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Европейцы страдают от ожирения

    Каждый второй житель Европейского Союза имеет избыточный вес, каждый шестой страдает от ожирения. Европейцы едят слишком много - и все больше нездоровой пищи, что поощряет пищевая промышленность. При этом влияние удобрений, пестицидов, гормонов и антибиотиков на здоровье человека изучено мало.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Животноводство значит живодерство?

    Содержание скота в промышленном животноводстве не имеет ничего общего с естественными условиями обитания животных. По данным статистического ведомства Eurostat, жители ЕС готовы больше платить за продукты питания ради более гуманного обращения с животными. Вот только найти на рынке мясо с ферм, не использующих промышленное животноводство, практически невозможно.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    "Био" - это действительно экологические продукты?

    Сертификат "Bio" выдается в Европе только тем производителям, которые выполняют критерии Евросоюза по экологичности продукции. Но как выяснила швейцарская НПО Pusch, сами европейские критерии слишком мягки. Это касается прежде всего полива, сохранения многообразия флоры и фауны, защиты климата и социальных стандартов в организации производства.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Дотации ЕС - на эксплуатацию работников?

    В испанской провинции Альмерия выращивают овощи и фрукты. Работают там нередко нелегальные мигранты, которым платят ниже минимального размера оплаты труда, не заключают социальную страховку и вынуждают жить в нечеловеческих условиях. И тем не менее: благодаря дотациям ЕС здесь удается выращивать продукцию, себестоимость которой ниже чем в Африке.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Глобальный вред от аграрной политики ЕС

    Аграрная политика Европейского Союза наносит вред экологии и в глобальном масштабе. Например, ради выращивания кормовой сои в Азии и Латинской Америке вырубают тропические леса. А в странах Африки разоряются крестьяне и фермеры, так как не могут выдержать конкуренции с экспортом дотационной сельхозпродукции из ЕС - например, курятины.

  • Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

    Активисты-экологи борются, но исход борьбы не ясен

    Реформирование аграрной политики ЕС происходит раз в 7 лет. Сейчас обсуждаются изменения с 2021 года. Агропромышленный комплекс лобирует в Брюсселе свои интересы. Активисты экологических организаций и обществ прав защиты потребителей тоже не дремлют - однако их влияние не столь сильно.

    Автор: Хелле Джеппесен, Павел Лось


Смотреть видео 02:15

Споры о гербициде: вредит ли средство от сорняков человеку и природе

Контекст

Сельское хозяйство в ЕС: в 2019 году улучшений не предвидится

Почти 60 млрд евро дотаций получают ежегодно сельхозпроизводители от Евросоюза. Но лишь малая часть достается производителям экологических продуктов. Новое исследование подвергает состояние дел в ЕС резкой критике. (10.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Споры о гербициде: вредит ли средство от сорняков человеку и природе  

Зачем агрохимический гигант Bayer поглощает Monsanto  

Как сократить число жертв загрязнения воздуха?  

Также по теме

Symbolbild Deutschland Justiz

Французы начали расследование в отношении "дочки" Bayer 11.05.2019

Во Франции компанию Monsanto обвиняют в составлении списка критиков ее продукции с целью воздействовать на них. А в суды США поданы более 13 тысяч исков к Monsanto из-за ее средства от сорняков.

Deutschland Bayer Logo

Немецкий Bayer нанял юристов для проверки обвинений в адрес Monsanto 12.05.2019

Концерн Bayer извинился за составление Monsanto списка критиков ее продукции. Сторонние юристы должны проверить законность действий "дочки" немецкой компании.

Unkrautvernichtungsmittel

В США начался процесс по делу о глифосате 26.02.2019

Истец утверждает, что гербицид, содержащийся в производимом Monsanto средстве для уничтожения сорняков, привел к онкозаболеванию. Суд рассматривает свыше 750 исков в отношении компании.

Реклама

Самые читаемые

Что дало "Восточное партнерство" шести постсоветским странам  

Польша отменила приглашение для делегации Израиля  

Блокада Берлина: почему Сталину пришлось отступить  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно