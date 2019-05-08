Конфликт Ирана и США: что важно о нем знать

После выхода Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном отношения двух стран продолжают ухудшаться. Обстановка в регионе вызывает все большие опасения. DW собрала основные факты, известные на данный момент.

Что привело к эскалации конфликта?

В мае 2018 года США, несмотря на критику со стороны европейских партнеров, в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном. В ноябре Вашингтон возобновил санкции в отношении Тегерана, потребовав от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть под угрозой штрафных мер для компаний-закупщиков. Однако США сделали исключение для восьми стран. Но его срок истек через 180 дней, 2 мая 2019 года. Еще до этого момента в США подчеркивали, что администрация президента США Дональда Трампа и ее союзники твердо намерены "поддерживать и расширять экономическое давление" на Иран.

"Корпус стражей исламской революции"

Ограничительные меры нанесли существенный удар по иранской экономике. Вдобавок ко всему, Вашингтон внес "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) - элитное подразделение армии Ирана - в список иностранных террористических организаций.

В ответ Тегеран также выступил с рядом жестких заявлений. Президент страны Хасан Роухани угрожает перекрыть поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив в Персидском заливе. Предложение главы страны ранее поддержал и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. "Если экспорт иранской нефти будет блокирован, то никакая другая страна в регионе тоже не будет экспортировать ее", - говорится в его заявлении.

Что произойдет, если Иран перекроет Ормузский пролив?

Через Ормузский пролив Персидский залив соединяется с Оманским заливом, и далее с Аравийским морем и Индийским океаном. Бахрейн, Катар и Кувейт могут поставлять нефть на экспорт только через этот пролив, так как других выходов к морю у них нет. Через него также идут танкеры Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака. Всего через Ормузский пролив проходит около 30 процентов всей экспортируемой в мире сырой нефти, значительная ее часть поступает в Китай, Японию, Индию, Южную Корею и Сингапур.

Через Ормузский пролив проходит около 30 процентов всей экспортируемой в мире сырой нефти

Стоит отметить, что Иран может сравнительно легко выполнить свою угрозу. В некоторых местах ширина пролива не достигает и 40 км. Если вычесть из нее территориальные воды прибрежных государств, то останется два узких транспортных коридора, каждый шириной не более трех километров, пригодных для прохода супертанкеров. Заложив там несколько морских мин, Иран смог бы полностью парализовать движение в проливе.

Впрочем, такой сценарий развития событий все же маловероятен, ведь в этом случае Иран рискует настроить против себя не только США, но и другие нефтедобывающие страны региона. А это бы, вероятнее всего, привело к войне в Персидском заливе.

Остался ли у Тегерана какой-либо козырь?

Да, ядерное соглашение. Хотя США вышли из сделки в 2015 году, их европейские партнеры и Иран продолжают соблюдать договоренности, замысловатым способом обходя односторонние санкции США в отношении Тегерана.

Хасан Роухани

Впрочем, в начале мая Иран приостановил выполнение части своих обязательств в рамках соглашения и отказался от наложенных на него ограничений, касающихся обогащенного урана и тяжелой воды. Если в течение 60 дней четверка постоянных членов Совбеза ООН и Германия не выполнят своих обещаний по защите иранского нефтяного и банковского секторов от санкций США, Тегеран прекратит выполнение еще двух требований. Об этом говорится в послании, направленном лидерам пяти стран, включая Великобританию, Китай, Францию, Германию и Россию.

Можно ли сказать, что ядерная сделка обречена на провал?

Это зависит от реакции вышеназванных стран на выдвинутый ультиматум. Вполне возможно, что там расценят его как попытку шантажа и откажутся выполнять требования Тегерана. В этом случае ядерному соглашению пришел бы конец. Эксперты отмечают, что Ирану не стоило бы оказывать столь грубое давление на своих европейских партнеров, ведь это может привести к противоположному эффекту.

Военная стратегия США в регионе?

Авианосец Abraham Lincoln

В данный момент США наращивают свое военное присутствие в Персидском заливе. Вашингтон уже направил в регион авианосную ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков B-52. По словам советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, данный шаг призван продемонстрировать, что Соединенные Штаты готовы дать "бескомпромиссный ответ" на любое посягательство на свои интересы или на интересы своих союзников в ближневосточном регионе. Болтон подчеркнул, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", однако готовы отреагировать на любое нападение "Корпуса стражей исламской революции" или регулярных войск сил Ирана.

Известно ли что-либо о планах Тегерана?

Да, однако вся информация поступает от американских спецслужб, а в прошлом их сведения не всегда оказывались достоверными. По данным разведки, Иран готовится совершить нападение на вооруженные силы США в Сирии и Ираке. В Вашингтоне полагают, что Иран осуществляет переброску баллистических ракет малой дальности на борту кораблей, которые находятся в Персидском заливе.

Чего американцы ожидают от своих союзников в регионе?

Лояльности и поддержки. Это стало понятно, в том числе, и во время неожиданного визита госсекретаря США Майка Помпео в столицу Ирака Багдад. Преимущественно шиитское правительство находится у власти в этой стране, в первую очередь, благодаря американцам.

На этом фоне Помпео потребовал от Багдада оказать Вашингтону поддержку в случае эскалации конфликта - несмотря на то, что значительная часть населения Ирака симпатизирует иранским братьям по вере. Другие страны Персидского залива, - к примеру, суннитские Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, традиционно поддерживают США. Кроме того, они не ладят с Ираном.

Впереди вооруженный конфликт?

Пока нет - разумеется, если Иран не будет делать необдуманных шагов. Как правило, американцы начинают полномасштабную военную операцию только после приведения своих войск в полную боеготовность. Но если Тегеран заблокирует Ормузский пролив или атакует американские войска в этом районе, то Вашингтон на это быстро отреагирует.

Как бы то ни было, США не заинтересованы в полномасштабной войне. В ходе своей избирательной кампании Дональд Трамп уже пообещал не вмешиваться в вооруженные конфликты за рубежом столь быстро, как его предшественники. Поэтому о новой войне в Персидском заливе говорить пока преждевременно.

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