Конфликт в Черном море: Украина готовит иск в Международный суд ООН

Украина собирается подать иск в Международный суд ООН, требуя признать ответственность России за акт агресии в Керченском проливе. Об этом в понедельник, 3 декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко. "Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии. Документ этот уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства ", - отметил он в интервью телеканалу ICTV.
"Настоящие герои"
По словам Порошенко, большинство взятых в плен моряков "отказались признавать этот (российский - Ред.) суд" и "заняли твердую проукраинскую позицию". "Это настоящие герои, которые спасли страну от возможной агрессии. И они заслуживают всяческой поддержки украинского народа", - подчеркнул он. Для возвращения украинских моряков и признания российской агрессии необходимо "объединить усилия всего мира", заверил Порошенко.
Между тем Украина, согласно сделанному накануне заявлению президента, стягивает к границе с Россией дополнительные силы. Петр Порошенко и председатель Верховной рады Андрей Парубий подписали указ о введении военного положения 28 ноября. Этот режим действует на протяжении 30 суток в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем. По словам президента, военное положение является "превентивной мерой". Это время будет использовано, чтобы укрепить оборону страны и способность защитить ее граждан, подчеркнул глава государства.
ВМС Украины сообщили о захвате кораблей
Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.
Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и называет Крым своей территорией. Украина и большинство стран мира считают это "присоединение" незаконным.
Трамп отменил встречу с Путиным
С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили Евросоюз, а также США, Германия, Франция и другие государства. Из-за конфликта в Керченском проливе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, которая была запланирована в кулуарах саммита G20 в Аргентине.
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Автор: Ольга Мищенко