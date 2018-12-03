 Конфликт в Черном море: Украина готовит иск в Международный суд ООН | Новости из Германии об Украине | DW | 04.12.2018

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Украина

Конфликт в Черном море: Украина готовит иск в Международный суд ООН

Петр Порошенко заявил, что Россия должна ответить за агрессию в Керченском проливе в суде ООН. Чтобы вернуть моряков, необходимо "объединить усилия всего мира".

Петр Порошенко

Украина собирается подать иск в Международный суд ООН, требуя признать ответственность России за акт агресии в Керченском проливе. Об этом в понедельник, 3 декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко. "Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии. Документ этот уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства ", - отметил он в интервью телеканалу ICTV.

"Настоящие герои"

По словам Порошенко, большинство взятых в плен моряков "отказались признавать этот (российский - Ред.) суд" и "заняли твердую проукраинскую позицию". "Это настоящие герои, которые спасли страну от возможной агрессии. И они заслуживают всяческой поддержки украинского народа", - подчеркнул он. Для возвращения украинских моряков и признания российской агрессии необходимо "объединить усилия всего мира", заверил Порошенко.

Контекст

Президент Украины считает, что НАТО должна расширить военно-морское присутствие в Черном море в ответ "агрессивные действия России". Глава МИД ФРГ Мас эту идею уже отверг. (02.12.2018)

Турция хотела бы взять на себя посредническую роль в конфликте между Россией и Украиной. Обе стороны не выказали особого интереса, и эксперты сомневаются в успехе планов Эрдогана. (01.12.2018)

Между тем Украина, согласно сделанному накануне заявлению президента, стягивает к границе с Россией дополнительные силы. Петр Порошенко и председатель Верховной рады Андрей Парубий подписали указ о введении военного положения 28 ноября. Этот режим действует на протяжении 30 суток в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем. По словам президента, военное положение является "превентивной мерой". Это время будет использовано, чтобы укрепить оборону страны и способность защитить ее граждан, подчеркнул глава государства.

ВМС Украины сообщили о захвате кораблей

Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.

Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и называет Крым своей территорией. Украина и большинство стран мира считают это "присоединение" незаконным.

Трамп отменил встречу с Путиным

С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили Евросоюз, а также США, Германия, Франция и другие государства. Из-за конфликта в Керченском проливе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, которая была запланирована в кулуарах саммита G20 в Аргентине.

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    Встреча Путина и Трампа сорвалась

    А вот встреча президентов России и США, которая изначально должна была пройти на полях самита, в итоге так и не состоялась. Дональд Трамп отменил ее накануне саммита, сославшись на ситуацию в Керченском проливе, где Россия задержала украинских моряков и корабли. "Мне не нравится эта агрессия", - пояснил глава Белого дома.

  • Владимир Путин и Дональд Трамп

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Короткое приветствие вместо переговоров

    Москва до последнего выражала надежду на то, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят на саммите ситуацию с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США хотят выйти, обвиняя РФ в его нарушении. Однако президенты лишь "обменялись любезностями" перед совместным фотографированием, как сообщили в Белом доме.

  • Путин и Меркель на саммите большой двадцатки

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Керченский кризис станет темой "нормандского формата"

    Во второй день саммита Меркель и Путин договорились подключить к разрешению керченского кризиса "нормандский формат". Канцлер ФРГ выразила озабоченность обострением в Керченском проливе и выступила за свободу судоходства в Азовском море. Меркель и Путин также подтвердили приверженность договоренностям, достигнутым по Сирии вместе с Турцией и Францией в конце октября на саммите в Стамбуле.

  • На встрече большой двадцатки в Аргентине

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Минимальный компромисс

    В итоговой декларации участники достигли минимального компромисса в вопросах международной торговли, борьбы с изменением климата и неконтролируемой миграцией. Так, под давлением США в тексте заявления борьбу с протекционизмом заменили на поддержку "принципа многосторонности". Трамп также отказался поддержать итоговый документ по климату. В то же время удалось договориться о реформировании ВТО.

    Автор: Ольга Мищенко


Контекст

Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

Темами 10-й по счету встречи лидеров стран G20 стали, в частности, конфликт вокруг Керченского пролива, убийство Джамаля Хашогги и "торговая война" США с другими странами. (01.12.2018)  

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