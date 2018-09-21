Конфликт в Кабардино-Балкарии: битва за историю или за землю?

В середине сентября в Кабардино-Балкарии произошли столкновения, поводом для которых стал конный поход кабардинцев в честь 310-летия Канжальской битвы - значимого события в национальной кабардинской истории. 30 всадников, принимавших участие в походе, попытались пройти к горе Канжал через село Кенделен, населенное балкарцами, но местные жители перекрыли им дорогу, заявив, что они против этого марша.

Ситуация быстро накалилась, в село прибыли сотрудники Росгвардии и МВД. Столкновения и стычки между кабардинцами, балкарцами и силовиками не утихали несколько дней, десятки человек пострадали, два сотрудника ОМОНа получили травмы. В Нальчике произошел стихийный митинг, участники которого потребовали от властей разобраться, что произошло в Кенделене.

Конное шествие в честь годовщины Канжальской битвы, существование которой, к слову, ставится под сомнение балкарцами, не впервые становится поводом для беспорядков: в 2008 году попытка конного восхождения на Канжал также закончилась столкновениями между кабардинцами и балкарцами.

DW решила выяснить, действительно ли поводом для межэтнических стычек становится различное толкование истории или в основе конфликта лежат другие причины.

Борьба за земельные ресурсы

"В самом конном походе ничего такого нет, он проводится в память о давнем историческом событии. Но в данном случае разные интерпретации истории отражают состояние современных межэтнических отношений в Кабардино-Балкарии", - говорит старший научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН Ахмет Ярлыкапов.

Межэтнические отношения в Кабардино-Балкарии, по словам ученого, не урегулированы. Кабардинцы являются в республике самой большой этнической группой - более 55 процентов, балкарцы составляют лишь около 12 процентов населения. "Меньшая по численности этническая группа - балкарцы - всегда считала, что они в уязвимом положении, что равноправия в республике нет", - рассказывает Ярлыкапов.

Тем не менее о межэтническом конфликте в Кабардино-Балкарии говорить нельзя, утверждает ученый. "Люди живут достаточно мирно, - говорит он, - в республике довольно много смешанных браков, многие кабардинцы говорят по-балкарски, а балкарцы - по-кабардински. А противоречия между ними подогреваются активистами, которые пытаются играть на этнической тематике". В основе конфликта, считает Ярлыкапов, лежит борьба за ресурсы: как властные, так и земельные.

Речь, в частности, идет, о неурегулированном вопросе принадлежности территорий горных пастбищ. "Если кратко говорить, то межселенные территории в горных частях республики изымались из муниципального подчинения и переходили в республиканское управление, - объясняет собеседник DW. - На межселенных территориях находились в основном балкарские пастбища, и балкарцы считали, что эти земли должны были принадлежать муниципалитетам. Это озвучивалось следующим образом: "В Нальчике (столица Кабардино-Балкарии. - Ред.) сидят кабардинцы, и они не хотят, чтобы эти земли были у балкарцев".

"Для балкарцев этот поход - символический захват их земель"

Земельным спором объясняет конфликт в Кенделене и профессор факультета права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Александр Ялбулганов. По его словам, земли, на которых в настоящее время живут балкарцы, расположены в горных районах и предгорьях. Это территории летних пастбищ, пригодные также для развития туристического бизнеса, строительства коттеджей, и балкарцы боятся их потерять.

"Используя 310-летие Канжальской битвы как повод, кабардинцы оказывают некоторое моральное давление на балкарцев, - считает Ялбулганов. - Канжальская гора находится на территории, заселенной этническими балкарцами, а в стремлении кабардинцев так громко отметить историческое событие, связанное с их историей, балкарцы видят желание указать им, что они живут на землях кабардинцев".

Александр Ялбулганов

По словам ученого, чтобы понять истоки этого противостояния, важно осознавать еще и тот факт, что "кабардинцы считают балкарцев пришлыми - в том смысле, что они заняли земли, которые исконно не были балкарскими".

"Балкарцы были депортированы во время Великой отечественной войны за пособничество немецко-фашистским захватчикам, и до их возвращения в 1957 году на их землях проживали кабардинцы. А затем они вынуждены были уйти и вернуть эти земли балкарцам", - рассказывает Ялбулганов.

Конный марш через балкарское село к юбилею Канжальской битвы он воспринимает как провокацию. "Тем самым кабардинцы хотят подчеркнуть, что балкарцы не могут претендовать на эти земли - они, скорее, гости, пришлые люди, а не аборигенное население. Можно сказать, что балкарцы воспринимают этот поход как символический захват их земель", - объясняет он.

"Вина в конфликте лежит на властях республики"

Доцент кафедры философии Кабардино-Балкарского государственного университета Тимур Тенов, в свою очередь, считает, что причиной конфликта стал "непрофессионализм руководящих органов, которые запустили какие-то процессы и оставили их на самотек". "Шесть-семь лет назад власти решили бороться с исламской радикализацией в республике, сделав ставку на этническую самоидентификацию населения", - рассказывает Тенов.

Стратегия, по его словам, действительно оказалась успешной, "но работа по этнической самоидентификации велась непрофессионально. У нас нет явных лидеров, моральных авторитетов, людей, к чьему мнению могли бы прислушиваться. Поэтому происходят провокации в соцсетях, ведутся баталии на уровне сетевых форумов, и потом это все выливается на улицу", - объясняет собеседник DW.

Вина за события в Кенделене лежит на властях республики, уверен Тенов. По его словам, они не вынесли никаких уроков из аналогичного конфликта десятилетней давности. "Спустя 10 лет позволить произойти тем же событиям, с теми же данными, не предвидя последствий - как региональные власти могли допустить подобную схему?" - недоумевает ученый.

Тенов возмущен попыткой представить происшествие как межэтнический конфликт. "Это понятие - очень простая, удобная и легкая формулировка, которая позволяет объяснить множество проблем. Межэтнический конфликт - и все, проблема ясна, два этноса ненавидят друг друга. Но в Кабардино-Балкарии этого нет, здесь огромное количество межэтнических браков, огромное поле взаимодействия", - утверждает он. Реальной проблемой республики, по мнению ученого, является неэффективное и непрофессиональное управление и отсутствие выборности. "Мы даже не можем выбирать главу республики - его выбирает парламент", - подчеркивает Тимур Тенов.

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