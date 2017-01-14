Контрпропаганда

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Зигмар Габриэль считает целесообразным создать организацию, которая в соцсетях вела бы информационную работу по противодействию вербовке террористов. Одних законодательных мер недостаточно, убежден политик.
В МВД создается новое спецподразделение для противодействия дезинформации. Это стало ответом на данные спецслужб об "информационной войне", начатой Россией.
Уполномоченный правительства ФРГ в интервью Жанне Немцовой о провале европейской стратегии в отношении России, а также о том, почему Берлин не собирается отвечать Москве контрпропагандой.
Facebook, Twitter и материнская компания Google - Alphabet борются с пропагандой терроризма в интернете, целенаправленно показывая пользователям с радикально исламскими интересами контрпропагандистские видеоролики.
Две крупнейшие немецкие спецслужбы представят в мае ведомству федерального канцлера промежуточный доклад о деятельности российских спецслужб в ФРГ.
Североатлантический альянс намерен бороться с информационным оружием Кремля, однако будет делать это не при помощи контрпропаганды.
Министр информационной политики Украины Юрий Стець обещает вскоре подать в отставку. За год работы ему так и не удалось развеять сомнения в необходимости своего ведомства.
Памятку о том, как противостоять российской пропаганде, подготовил МИД ФРГ для своих сотрудников. В ней расписано, как опровергать 18 российских обвинений в конфликте вокруг Украины.
14 января на Украине официально было создано министерство информполитики. Станет ли новая структура эффективным средством Киева против пропаганды Кремля или рычагом цензуры?
В Брюсселе начал работу пилотный проект по противодействию джихадистским пропагандистам, сообщил координатор ЕС по борьбе с терроризмом Жиль де Кершов.
В заявлении правозащитной организации подчеркивается, что с пропагандой нельзя бороться с помощью другой пропаганды.
С возобновлением АТО на востоке Украины Киев начал создавать инструменты для информационной защиты страны от пропаганды. Среди них - спецуправление в МВД и газета "Украина Единая".
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