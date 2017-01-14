Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Контрпропаганда

10.1.2017****DEUTSCHLAND, WÜLFRATH - JANUAR 10: Sigmar Gabriel, Bundesvorsitzender der SPD und Bundesminister für Wirtschaft und Energie im Kabinett Merkel, während einer Diskussion mit Auszubildenden und anderen Mitarbeitern der Rheinkalk/Lhoist-Gruppe in Wülfrath. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Вице-канцлер ФРГ предлагает противостоять терроризму и в соцсетях 14.01.2017

Зигмар Габриэль считает целесообразным создать организацию, которая в соцсетях вела бы информационную работу по противодействию вербовке террористов. Одних законодательных мер недостаточно, убежден политик.
2563066 01/28/2015 Russia Today newsroom during a live program in English. Evgeny Biyatov/RIA Novosti

В Чехии начинают борьбу с российской пропагандой 21.10.2016

В МВД создается новое спецподразделение для противодействия дезинформации. Это стало ответом на данные спецслужб об "информационной войне", начатой Россией.
Beschreibung: DW-Moderatorin Zhanna Nemtsova spricht mit Gernot Erler Das Interview wurde am 22.9.16 in Berlin durchgeführt.

Уполномоченный правительства ФРГ: ЕС не заметил начала отчуждения с Россией 28.09.2016

Уполномоченный правительства ФРГ в интервью Жанне Немцовой о провале европейской стратегии в отношении России, а также о том, почему Берлин не собирается отвечать Москве контрпропагандой.
Men are silhouetted against a video screen with Facebook and Twitter logos as they pose with a Nokia Lumia 820 and Samsung Galaxy S4 in this photo illustration taken in the central Bosnian town of Zenica, August 14, 2013. REUTERS/Dado Ruvic (BOSNIA AND HERZEGOVINA - Tags: BUSINESS TELECOMS)

Интернет-гиганты борются с пропагандой терроризма в Сети 01.08.2016

Facebook, Twitter и материнская компания Google - Alphabet борются с пропагандой терроризма в интернете, целенаправленно показывая пользователям с радикально исламскими интересами контрпропагандистские видеоролики.
Eine künstliche Palme steht am 05.03.2015 vor einem Gebäude der zukünftigen Zentrale des Bundesnachrichtendienstes (BND) in Berlin. picture-alliance/dpa/P. Zinken

Die Welt: Берлин усилит борьбу с российской пропагандой 03.04.2016

Две крупнейшие немецкие спецслужбы представят в мае ведомству федерального канцлера промежуточный доклад о деятельности российских спецслужб в ФРГ.
epa03740321 Russian President Vladimir Putin is seen on the viewfinder screen of a TV camera as he speaks during his visit the new studio complex of television channel 'Russia Today' in Moscow, Russia, 11 June 2013. EPA/YURI KOCHETKOV / POOL

СМИ: НАТО создаст отдел по борьбе с российской пропагандой 28.01.2016

Североатлантический альянс намерен бороться с информационным оружием Кремля, однако будет делать это не при помощи контрпропаганды.
Autor: Ganna Biednova (DW), in Kiew, 22.03.2015 Ministry of Information of Ukraine \ National Television and Radio Broadcasting Council of Ukraine (they share the building)

Киев сворачивает программу контрпропаганды? 04.12.2015

Министр информационной политики Украины Юрий Стець обещает вскоре подать в отставку. За год работы ему так и не удалось развеять сомнения в необходимости своего ведомства.
Der Eingangsbereich des Auswärtigen Amtes mit Bundesadler, aufgenommen in Berlin am 20.09.2006. Foto: Tim Brakemeier dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++ Schlagworte Bundesregierung, Gebäude, Politik, Aufschrift, Auswärtiges_Amt, Außenministerium, Bundesadler, Schriftzug, werderscher_Markt_1

Немецких дипломатов научили противостоять российской пропаганде 20.02.2015

Памятку о том, как противостоять российской пропаганде, подготовил МИД ФРГ для своих сотрудников. В ней расписано, как опровергать 18 российских обвинений в конфликте вокруг Украины.
business conference camera journalism © picsfive #16855152

Министерство информполитики: инструмент защиты или давления? 15.01.2015

14 января на Украине официально было создано министерство информполитики. Станет ли новая структура эффективным средством Киева против пропаганды Кремля или рычагом цензуры?
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Islamist verteilt am 14.04.2012 in der Innenstadt von Hannover kostenlose Koran-Exemplare an Passanten. Die Koran-Verteilung wird von den radikalislamischen Salafisten initiiert. Sie gelten als die radikalsten Anhänger des Islam - auch in Deutschland gewinnen Salafisten immer mehr Anhänger. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa-KORR.: Von der Schulbank in den Dschihad? Salafistische Szene wächst vom 16.07.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

СМИ: Евросоюз разрабатывает методы борьбы с пропагандой джихада 03.01.2015

В Брюсселе начал работу пилотный проект по противодействию джихадистским пропагандистам, сообщил координатор ЕС по борьбе с терроризмом Жиль де Кершов.
Newly elected parliamentary deputies sing the national anthem during the first session of the new Ukrainian parliament, which was elected in October, in Kiev November 27, 2014. REUTERS/Gleb Garanich (UKRAINE - Tags: POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

"Репортеры без границ" критикуют создание министерства информации Украины 03.12.2014

В заявлении правозащитной организации подчеркивается, что с пропагандой нельзя бороться с помощью другой пропаганды.
Maydan: Zettel zur Infosicherheit, Juli 2014; Copyright: DW/V. Kipiani

Киев: контрпропаганда в ответ на антиукраинскую пропаганду 08.07.2014

С возобновлением АТО на востоке Украины Киев начал создавать инструменты для информационной защиты страны от пропаганды. Среди них - спецуправление в МВД и газета "Украина Единая".