Контроль над снятием наличных с иностранных карт: кто под прицелом

Депутаты Государственной думы во вторник, 9 октября, приняли в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий, что операции по получению наличных денежных средств в России с карточек, выпущенных иностранными банками, будут подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга. Ранее документ одобрил Комитет по финансовому рынку Госдумы. Как сообщил DW зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский, инициатором законопроекта является Росфинмониторинг, который опирался, в частности, на рекомендации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)

Что уже содержится в законе и что меняют поправки

Федеральный закон (ФЗ-115) "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" был принят в России в 2001 году. В статье 6 закона говорится о том, что обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей. Также отслеживаются приобретение ценных бумаг, купля-продажа недвижимости (на сумму свыше 3 млн рублей) и другого имущества, банковские переводы, размещение средств на депозитах и другие операции.

Поправки, внесенные в Госдуму летом этого года, предполагают расширение числа этих операций за счет введения "контроля над получением наличных с использованием платежных карт, эмитированных иностранными банками, расположенными в иностранном государстве". Перечень стран будет определяться "уполномоченным органом" (Росфинмониторингом) и относиться к числу секретных. Как выяснила DW, для данного вида операций никаких ограничений по суммам не предполагается. Более того, в Комитете предлагают пойти еще дальше и установить лимит снятия наличных при помощи таких платежных средств.

Разъяснение законотворцев: для чего это делается и кого коснется

Одной из целей законопроекта названа борьба с терроризмом

Необходимость ввести контроль над снятием средств с иностранных карт была подтверждена анализом, который показал, что этот вид операций входит в число "наиболее высокорисковых с точки зрения их использования в целях финансирования преступной деятельности", - сообщили DW в профильном думском комитете. Регуляторы выяснили, что к подобным схемам могут прибегнуть лица, планирующие теракты. "Как показала практика, отдельные группировки могут взять под контроль большие территории с банковской инфраструктурой, практически занять все государство", - пояснили в комитете.

Игорь Дивинский отметил, что "в список с высокой вероятностью попадут в первую очередь страны, где террористические организации наиболее активны, - например, Ирак или Афганистан". Дальнейшие действия, если они будут необходимы, в случае выявления операций по финансированию терроризма будут предприниматься Росфинмониторингом в рамках его компетенции и полномочий, добавил он.



В комитете заверили, что "сам по себе механизм ограничений для владельцев карт не предусматривает", и при этом добавили, что "по итогам анализа данных могут быть приняты решения, которые повлекут за собой ограничения в рамках закона 115-ФЗ для отдельных лиц". Норма будет одинакова для иностранных граждан и россиян.

Лишние хлопоты для банков и никаких - для террористов

Депутат Дивинский признал, что "опасения по поводу излишнего регулирования" высказали некоторые крупные банки, которым уготованы новые издержки, - ведь это с их банкоматов или в их отделениях будут сниматься средства. А они , согласно инструкции, должны будут уведомлять об этом в трехдневный срок Росфинмониторинг (указывать сумму, дату и место совершения операции, номер карты, информацию о ее владельце, наименование иностранной кредитной организации). Объем работы, судя по всему, предстоит немалый - всего, по данным ЦБ, в первом полугодии 2018 года держатели иностранных карт потратили в России более 144 млрд рублей.

Эксперты, между тем, не уверены в эффективности инициативы. "Сомнительно, что схемы финансирования терроризма могут проходить через банковские операции в том или ином виде, включая снятие денег с иностранной банковской карты в банкомате", - говорит старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова. Согласен с этим и директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков. По его мнению, предлагаемый инструмент еще имел бы смысл в XX веке, но точно не сегодня, когда распространены разного рода платежные системы, позволяющие сохранить анонимность, и технология блокчейн.

Охота на ведьм и неудобство для пользователей

Один из мотивов, которым движимы власти, - это, возможно, "желание усилить контроль над доходами граждан и вариантами сокрытия финансовых средств, с которых не уплачены налоги", - предполагает Бодрова. Еще одна из причин, по мнению Василия Солодкова, может лежать в плоскости борьбы с критиками действующей власти. "Все это вписывается в рамки паранойи, которая заключается в том, что кто-то из-за рубежа пытается спонсировать российскую оппозицию", - полагает он.

Так или иначе, реализация обновленного закона может повлечь за собой дискомфорт для владельцев карт. "Скорее всего, надзор пойдет по известной схеме - банк будет замораживать счет или операцию, показавшуюся ему подозрительной, и требовать от владельца карты пояснений", - говорит Анна Бодрова. В результате, по ее словам, держатели карт, эмитированных иностранными банками, столкнутся с определенного рода неудобствами

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