 Конституционный суд ФРГ отклонил жалобу экологов на ″Северный поток-2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 19.07.2018

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Германия

Конституционный суд ФРГ отклонил жалобу экологов на "Северный поток-2"

Экологическое объединение Nabu опасается, что строительство "Северного потока-2" повредит флоре и фауне Балтийского моря. Федеральный конституционный суд Германии не принял иск экологов к рассмотрению.

Трубы для строительства Северного потока-2

Экологическому объединению Nabu не удалось добиться в Федеральном конституционном суде Германии отмены работ по сооружению газопровода "Северный поток - 2". В четверг, 19 июля, суд объявил, что он не принял иск экологов к рассмотрению. Nabu безуспешно пытались оспорить решение Высшего административного суда земли Мекленбург - Передняя Померания, ранее отклонившего жалобу на строительство газопровода.

Nabu не удалось убедить Федеральный конституционный суд в том, что решение земельного Высшего административного суда требует проверки. Истцы не смогли доказать, что суд предыдущей инстанции нарушил конституцию Германии, заявил судья.

Контекст

Вскоре будет окончательно утвержден маршрут "Северного потока-2" по Кургальскому заказнику. Почему его нужно изменить, DW объяснил представитель "Гринпис России" Алексей Ярошенко. (13.03.2018)

Nord Stream 2 возражает организации "Гринпис России": географ Григорий Вильчек отвечает на опубликованное на сайте DW интервью эколога Алексея Ярошенко. (29.03.2018)

Экологи из Nabu пытались добиться отмены строительства "Северного потока-2" в земле Мекленбург - Передняя Померания, однако Верховный административный суд Грайфсвальда в июне отклонил ускоренное рассмотрение дела. Таким образом, дело будет принято к рассмотрению в обычном порядке, однако данный процесс может растянуться на годы. При этом работы по сооружению "Северного потока-2" в Грайфсвальдском заливе начались уже в мае 2018 года.

Газопровод угрожает экологии

Экологическое объединение уверено, что строительство газопровода нанесет вред животному и растительному миру Балтийского моря. Кроме того, нет необходимости в "Северном потоке-2", чтобы обеспечить надежное снабжение Германии газом, считают в Nabu.

В свою очередь, в Nord Stream 2 указывают, что Горное управление Штральзунда выдало разрешение на строительство, удостоверившись в экологической безвредности работ по сооружению "Северного потока-2".

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    Автор: Андрей Гурков


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