 Конституционный суд ФРГ оставил за решеткой 89-летнюю отрицательницу Холокоста | Новости из Германии о Германии | DW | 03.08.2018

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Германия

Конституционный суд ФРГ оставил за решеткой 89-летнюю отрицательницу Холокоста

Отрицание массовых убийств во времена национал-социализма не подпадает под право на свободу мнений. Но преуменьшение нацистских преступлений не является автоматически наказуемым.

Концлагерь Освенцим

Концлагерь Освенцим

89-летняя правая экстремистка Урсула Хавербек (Ursula Haverbeck) будет и дальше отбывать свой срок за отрицание Холокоста. Такое решение в пятницу, 3 августа, обнародовал Федеральный конституционный суд ФРГ, оставив без удовлетворения апелляцию Хавербек. В решении суда указывается, что отрицание массовых убийств во времена национал-социализма, а также распространение ложных и фальшивых утверждений не подпадает под основополагающее право на свободу мнений.

Контекст

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Урсула Хавербек, выдвинутая ведущим кандидатом от партии "Правые" для участия в выборах в Европарламент в 2019 году, была приговорена земельным судом Вердена к 2,5 годам лишения свободы за отрицание Холокоста. В частности, она утверждала, что Освенцим был обычным трудовым лагерем, а не лагерем уничтожения. Приговоры в отношении Хавербек, обвиняемой в разжигании межнациональной ненависти, были вынесены также судами в Детмольде, Гамбурге и Берлине. В мае 2018 года она была арестована.

Не является автоматически наказуемым

В то же время конституционный суд решил, что публичное преуменьшение нацистских преступлений не является автоматически наказуемым деянием. Его можно считать таковым только в случае, если подобные утверждения подрывают "общественное спокойствие", сообщает агентство AFP. В противном случае, решил суд, демократическое общество должно воспринимать и подобные "внушающие беспокойство мнения".

Суд рассмотрел иск владельца интернет-портала Netzradio Germania  и аналогичного канала в Youtube, которого суд в Падеборне оштрафовал на 3000 евро за разжигание межнациональной розни. Причиной штрафа стал гостевой комментарии на интернет-портале, автор которого раскритиковал выставку "Война на уничтожение. Преступления вермахта в 1941 - 1944 годах". Экспозицию, демонстрировавшуюся в 1995-1999 гг. в 34 городах Германии и Австрии посмотрели около 900 тысяч человек.

В частности автор комментария обвинил союзные армии-победительницы в "лживой пропаганде". По его словам, данные о числе уничтоженных в Бухенвальде или Освенциме евреях были  "ужасно извращены", в то время как "историческая правда" преследовалась.

Суд отметил, что хозяин портала должен был дать оценку автору комментария, но удовлетворил иск, отменив штрафные санкции.

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    Мальчик из Риги

    Размноженного зеркалом мальчика зовут Сима, он же Салман Левинсон. Сима жил с матерью Фридой и отцом Селигом в Риге. Его тетя эмигрировала в Эрец-Исраэль в 1936 году, когда Палестина находилась под британским мандатом. Он пишет письма ей регулярно. Фотография сделана в 1937 году.

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    Вскоре после своего девятого дня рождения Салман поблагодарил тетушку Агнес за полученный от нее подарок. На рисунке, который он послал ей в знак благодарности, надпись на иврите - "Дом". Вскоре после этого германский вермахт оккупировал Ригу. Агнес больше не получала писем от своего племянника. Только после войны она узнала: Сима и его родители были депортированы в гетто Риги и убиты.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Лицом к лицу с жертвами Холокоста

    Израильский мемориальный центр истории Холокоста Яд-Вашем публикует последние письма жертв Холокоста в серии своих онлайн-выставок. В сетевой экспозиции "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942" помимо писем опубликованы также фотографии их отправителей и членов их семей. На фото: дети семьи Келлер-Мозес из Ахена в 1920-е годы. Крайний справа - Зигфрид Келлер.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    "J" как смертный приговор

    В паспорте Зигфрида Келлера в 1938 году нацисты поставили штамп с "J", который означал, что его владелец - еврей, и был для многих смертным приговором. Зигфрид выжил единственным из всей семьи. В 2013 году он передал письмо своей матери Берты в Яд Вашем. Из концлагеря Терезиенштадт она написала в 1942 году: "Живите, мои дорогие дети, хорошо и молитесь за нас, да обережет нас господь, и вас тоже".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Десять из тысяч

    Из тысяч писем, хранящихся в архиве, для онлайн-выставки были выбраны десять. Авторы посланий в большинстве случаев не знали, что письмо будет их последним перед смертью. Особенно немецкие евреи, которые, как Зигфрид Боденхаймер (на фото в военной форме), проливали кровь за Германию на фронтах Первой мировой войны, не могли представить себе, что нацисты будут их убивать.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На полпути к газовым камерам

    Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На "Исходе" в Палестину

    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


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06:19 мин

Выжившая в Освенциме

Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

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Выжившая в Освенциме  

Дело Палия: последний нацистский преступник в США родом из Украины  

Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен  

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