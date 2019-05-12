 Конституционный суд Турции признал арест журналиста Юджела незаконным | Новости из Германии о Европе | DW | 28.06.2019

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Европа

Конституционный суд Турции признал арест журналиста Юджела незаконным

Содержание корреспондента газеты Die Welt под стражей нарушило целый ряд его прав, заключил Конституционный суд в Анкаре. В то же время он счел, что власти Турции не нарушали закона о запрете на применение пыток.

Дениз Юджел

Дениз Юджел

Конституционный суд (КС) Турции признал незаконным содержание под стражей корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджела (Deniz Yücel). Противоправное содержание в следственном изоляторе нарушило права Юджела на личную безопасность, свободу и свободу слова, говорится в постановлении суда, обнародованном в пятницу, 28 июня. КС также обязал власти выплатить журналисту компенсацию в 25 тысяч турецких лир (3800 евро в пересчете).

В то же время Конституционный суд не нашел признаков нарушения турецкими властями закона о запрете пыток, на чем настаивал Юджел. Журналист утверждал, что в СИЗО он неоднократно подвергался избиениям и угрозам.

Контекст

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Адвокат Вейсел Ок, комментируя решение суда, констатировал, что Юджелу невозможно вменить в вину "ничего, кроме журналистики". В то же время он выразил разочарование тем, что суд в Анкаре не вынес решения раньше.

Запоздалое решение

"К сожалению, постановление вынесено слишком поздно. Оно могло бы иметь совсем другие последствия, если бы суд рассмотрел нашу жалобу в то время, когда мой подзащитный все еще находился под стражей", - сказал Ок в интервью газете Die Welt.

Дениз Юджел с февраля 2017 года провел в турецком СИЗО почти год, из них девять месяцев - в одиночной камере. За это время ему так и не предъявили обвинения. После того как прокуратура все же вынесла обвинительное заключение, журналист был выпущен из тюрьмы Силиври под Стамбулом и покинул Турцию. С июня 2018 года Юджела судят в Турции заочно. Его обвиняют в пропаганде терроризма и национальной розни.

С июля Дениз Юджел впервые после освобождения из-под стражи в Турции возобновит постоянную работу в Die Welt. 45-летний журналист будет освещать выборы в парламенты восточных федеральных земель Германии, сообщил 27 июня главный редактор группы Welt Ульф Пошардт (Ulf Poschardt).

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