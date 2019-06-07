 Конституционный суд Молдавии постановил распустить парламент | Новости из Германии о Европе | DW | 08.06.2019

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Европа

Конституционный суд Молдавии постановил распустить парламент

Парламент Молдавии не смог в указанный срок сформировать новое правительство. Но президент страны Игорь Додон отказался подписать указ о роспуске парламента.

Президент Молдавии Игорь Додон выступает перед парламентом страны

Президент Молдавии Игорь Додон выступает перед парламентом страны

Конституционный суд (КС) Молдавии издал в субботу, 8 июня, постановление о роспуске парламента страны. Согласно разъяснению для СМИ, опубликованному в тот же день на сайте КС, парламент Молдавии должен был завершить формирование правительства до 7 июня включительно.

Накануне вечером суд постановил, что на формирование правительства парламенту отводится 90 дней. Этот срок, согласно КС, истек в полночь 8 июня.

Следующим шагом должно было стать подписание указа о роспуске парламента президентом страны Игорем Додоном и назначение даты новых парламентских выборов. Но Додон заявил 8 июня, что не будет подписывать такой указ, поскольку депутаты еще могут договориться. 

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Выступая перед журналистами, он подчеркнул, что "только президент Республики Молдовы обладает правом распустить парламент", причем только после консультаций с фракциями. "Ничто не обязывает меня сегодня распустить парламент, сегодня я не буду подписывать указ о роспуске", - добавил политик.

На парламентских выборах 24 февраля ни одной из партий не удалось получить достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство.

При этом партия социалистов, насчитывающая 35 депутатов из 101, не смогла сформировать коалицию ни с правым блоком, получившим 26 мандатов, ни с правящей демократической партией, имеющей 30 мандатов.

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