Конституционный суд Латвии узаконил переход школ на латышский язык

Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим конституции перевод школ национальных меньшинств на латышский язык. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда во вторник, 23 апреля.
В частности суд постановил, что языковая реформа, принятая парламентом и утвержденная президентом страны в 2018 году, не противоречит статье 91 Основного закона, указывающей, что "права человека реализуются без какой-либо дискриминации". А также статье 114 конституции, отмечающей, что "лица, принадлежащие к нацменьшинствам, имеют право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность". "Решение суда окончательное, не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента его объявления", - говорится в вердикте суда.
Таким образом, КС Латвии поставил точку в споре о языковой реформе в школьном образовании, реализация которой начнется в новом учебном году и продлится до 1 сентября 2021 года. Согласно принятому закону, большинство занятий в школах национальных меньшинств будут вестись на латышском языке. Уроки на русском будут проводиться только по таким предметам как "русский язык" и "русская литература", а также по ряду дисциплин, связанных с культурой и историей.
Против принятия закона активно выступала русская диаспора Латвии, которая, по данным на 1 января 2019 года, составляет примерно четверть населения страны. В стране около сотни школ ведут обучение на русском и латышском языках (билингвальные школы).
Суть реформы
Утвержденная Сеймом и одобренная президентом Раймондсом Вейонисом реформа учебных заведений нацменьшинств стартует в Латвии в сентябре 2019 года. Суть принятой реформы состоит в том, чтобы к 1 сентября 2021 года полностью перевести на латышский язык обучение во всех школах нацменьшинств. "Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи", - указали в пресс-службе президента Латвии Вейониса.
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Автор: Александра Елкина