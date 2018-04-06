 Конституционный суд Латвии узаконил переход школ на латышский язык | Новости из Германии о Европе | DW | 23.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Конституционный суд Латвии узаконил переход школ на латышский язык

Уроки на русском языке в билингвальных школах, начиная с нового учебного года, будут вестись только по предметам "русский язык" и "русская литература".

Протесты против школьной реформы в Риге (фото из архива)

Протесты против школьной реформы в Риге (фото из архива)

Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим конституции перевод школ национальных меньшинств на латышский язык. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда во вторник, 23 апреля.

Контекст

К 2021 году в Латвии прекратят существовать русские школы. Эксперт по правам нацменьшинств Франческо Палермо объяснил DW, почему это ущемляет права русскоязычного меньшинства страны. (11.04.2018)

По данным за 2017 год, в частных вузах Латвии учились почти 15,5 тысячи человек, причем 34 процента из них - на русском языке. (21.06.2018)

В частности суд постановил, что языковая реформа, принятая парламентом и утвержденная президентом страны в 2018 году, не противоречит статье 91 Основного закона, указывающей, что "права человека реализуются без какой-либо дискриминации". А также статье 114 конституции, отмечающей, что "лица, принадлежащие к нацменьшинствам, имеют право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность". "Решение суда окончательное, не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента его объявления", - говорится в вердикте суда.

Таким образом, КС Латвии поставил точку в споре о языковой реформе в школьном образовании, реализация которой начнется в новом учебном году и продлится до 1 сентября 2021 года. Согласно принятому закону, большинство занятий в школах национальных меньшинств будут вестись на латышском языке. Уроки на русском будут проводиться только по таким предметам как "русский язык" и "русская литература", а также по ряду дисциплин, связанных с культурой и историей.

Против принятия закона активно выступала русская диаспора Латвии, которая, по данным на 1 января 2019 года, составляет примерно четверть населения страны. В стране около сотни школ ведут обучение на русском и латышском языках (билингвальные школы).

Суть реформы

Утвержденная Сеймом и одобренная президентом Раймондсом Вейонисом реформа учебных заведений нацменьшинств стартует в Латвии в сентябре 2019 года. Суть принятой реформы состоит в том, чтобы к 1 сентября 2021 года полностью перевести на латышский язык обучение во всех школах нацменьшинств. "Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи", - указали в пресс-службе президента Латвии Вейониса.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также

Смотреть видео 04:14

Языковая проблема в Латвии: как русские школы переводят на латышский (10.04.2018)

:

  • Доллары в стиральной машине

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    "Глобальная прачечная"

    Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

  • Здание Банка Англии в Лондоне

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подставные фирмы

    Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

  • Пачка купюр, перевязанная красной лентой

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Фиктивные сделки

    Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

  • Кремлевская набережная

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

  • Судейский молоток лежит на книге

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


Контекст

Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

Ссылки в интернете

Сообщение на сайте Конституционного суда Латвии

Аудио- и видеофайлы по теме

Языковая проблема в Латвии: как русские школы переводят на латышский (10.04.2018)  

Смена власти в Эстонии: русских школ больше не будет?  

Языковой вопрос на Украине: дело в Конституционном суде страны  

Также по теме

Riga Lettland Englischunterricht in einer Dorfschule

В Латвии спорят о переводе русских школ на обучение на латышском языке 06.04.2018

Школы нацменьшинств в Латвии к 2021 году перейдут на обучение на латышском языке. Эти планы властей вызвали возмущение русскоязычного населения страны. В сути проблемы разбиралась DW.

Реклама

Самые читаемые

Что изменилось за год после революции в Армении  

Навальный провел крупную предвыборную акцию в Москве  

МВД Украины не пускает Саакашвили в страну  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно