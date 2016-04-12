Конкурс The Bobs - Best of Social Activism

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Журналист и медиа-аналитик, член жюри от РФ - Алексей Ковалев в интервью DW рассказал о перспективах проектов Рунета победить на конкурсе The Bobs.
Начался прием заявок на международный конкурс блогов и онлайн-инициатив The Bobs. Член жюри от России - автор проекта "Лапшеснималочная" Алексей Ковалев.
Политолог и журналист Александр Морозов в интервью DW объяснил, почему выдвинутые им русскоязычные онлайн-проекты на конкурсе The Bobs актуальны для современного российского общества.
Начался прием заявок на международный конкурс The Bobs - Best of Online Activism. Учредитель конкурса DW ищет выдающиеся примеры проявления гражданской активности в интернете на 14 языках, в том числе и на русском.
Жюри конкурса The Bobs выбрало лучшие онлайн-проекты на 14 языках. Победителя на русском языке определили пользователи. Приз "Репортеров без границ" получил украинский сайт.
Жюри международного конкурса блогов The BOBs 2014 отобрало финалистов во всех номинациях. Кто из них одержит победу, решать вам!
Конфликт между Украиной и Россией стал важной темой на конкурсе The Bobs в этом году. Международное жюри определило финалистов, теперь слово за пользователями.
Жюри конкурса The Bobs - Best of Online Activism выбрало лучших блогеров и онлайн-активистов мира. Лучший блог и лучший микроблог на русском языке определили пользователи.
Названы финалисты международного конкурса The Bobs - Best of Online Activism. В шорт-лист попали ресурсы на русском и украинском языках. Победителей выберут жюри и пользователи.
Завершилась регистрация участников на проводимый DW международный конкурс блогов и онлайн-сообществ The Bobs - Best of Online Activism. Онлайн-голосование стартует 3 апреля.
6 марта заканчивается регистрация кандидатов на международный конкурс блогов и онлайн-сообществ The Bobs - Best of Online Activism. В конкурсе участвуют и ресурсы на русском языке.
Начался прием заявок на международный конкурс The Bobs - Best of Online Activism. Участвовать в нем могут блоги и сайты на 14 языках, в том числе на русском и украинском.
С 2013 года на международном конкурсе The Bobs - Best of Online Activism, проводимом DW, принимаются заявки на 14 языках. Среди новых языков The Bobs - украинский, хинди и турецкий.
26 июня в Бонне состоялась церемония награждения победителей Международного конкурса блогов и сетевых сообществ The BOBs - Deutsche Welle Blog Awards.
Член международного жюри The BOBs - Deutsche Welle Blog Awards в интервью DW дал свою оценку результатам конкурса и пояснил, почему русскоязычные финалисты смогли завоевать голоса пользователей, но не жюри.
Блог "Окно боли" стал победителем конкурса The BOBs в номинации "Лучший блог". Его автор Араш Сигарчи пишет о проблемах иранской политики. Однако делать это он может только из-за границы.
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