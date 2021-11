Конкурс блогов и онлайн-сообществ The Bobs

В конкурсе The Bobs впервые поучаствуют блоги и сайты на украинском языке

С 2013 года на международном конкурсе The Bobs - Best of Online Activism, проводимом DW, принимаются заявки на 14 языках. Среди новых языков The Bobs - украинский, хинди и турецкий.