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Конкурс блогов и онлайн-сообществ The Bobs

The Bobs 2016: Bobs Awards - Best of Online Activism; Copyright: DW

Член жюри The Bobs: Активизм - неблагодарное занятие в России 12.04.2016

Журналист и медиа-аналитик, член жюри от РФ - Алексей Ковалев в интервью DW рассказал о перспективах проектов Рунета победить на конкурсе The Bobs.
The Bobs 2016: Bobs Awards - Best of Online Activism (russisch); Copyright: DW

Стартовал международный конкурс The Bobs - Best of Online Activism 04.02.2016

Начался прием заявок на международный конкурс блогов и онлайн-инициатив The Bobs. Член жюри от России - автор проекта "Лапшеснималочная" Алексей Ковалев.
A member of Russia's Communist party carries a portrait of Soviet leaders Vladimir Lenin and Joseph Stalin during a May Day rally in Moscow May 1, 2014. Russians celebrate the coming of Spring and since communist times, Labour Day on the first day of May. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: POLITICS BUSINESS EMPLOYMENT SOCIETY)

Александр Морозов: В России возобновились дебаты на тему репрессий в СССР 22.04.2015

Политолог и журналист Александр Морозов в интервью DW объяснил, почему выдвинутые им русскоязычные онлайн-проекты на конкурсе The Bobs актуальны для современного российского общества.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über The Bobs verwenden!***

Стартовал международный конкурс The Bobs - Best of Online Activism 19.02.2015

Начался прием заявок на международный конкурс The Bobs - Best of Online Activism. Учредитель конкурса DW ищет выдающиеся примеры проявления гражданской активности в интернете на 14 языках, в том числе и на русском.
Angefertigt vom Auslandsmarketing. Copyright DW Beschreibung: The Bobs Award 2014. Bitte diese Bilder als Artikelbild oder Pictureteaser für die Bobs 2014 verwenden.

Стали известны победители The Bobs 07.05.2014

Жюри конкурса The Bobs выбрало лучшие онлайн-проекты на 14 языках. Победителя на русском языке определили пользователи. Приз "Репортеров без границ" получил украинский сайт.

Конкурс блогов: финалисты ждут твой голос! 11.04.2014

Жюри международного конкурса блогов The BOBs 2014 отобрало финалистов во всех номинациях. Кто из них одержит победу, решать вам!
The Bobs 2014, Voting, Artikelbild

Конкурс блогов и онлайн-сообществ The Bobs: началось голосование за финалистов 02.04.2014

Конфликт между Украиной и Россией стал важной темой на конкурсе The Bobs в этом году. Международное жюри определило финалистов, теперь слово за пользователями.
Bobs 2013 Best of Online Activism. Zugeliefert von Deutsche Welle The BOBs - Blog Awards

Конкурс The Bobs - Best of Online Activism: названы победители 07.05.2013

Жюри конкурса The Bobs - Best of Online Activism выбрало лучших блогеров и онлайн-активистов мира. Лучший блог и лучший микроблог на русском языке определили пользователи.
Logo der Bobs DW/Auslandsmarketing Bei der Verschlagwortung bitte thebobs13 mit eingeben, bzw Thebobs 2013

Конкурс блогов и онлайн-сообществ The Bobs: началось голосование пользователей 03.04.2013

Названы финалисты международного конкурса The Bobs - Best of Online Activism. В шорт-лист попали ресурсы на русском и украинском языках. Победителей выберут жюри и пользователи.
DW Logo des Projekts The Bobs 2013 ohne hosted by Deutsche Welle

Конкурс блогов и онлайн-сообществ The Bobs: подано свыше 4200 заявок 06.03.2013

Завершилась регистрация участников на проводимый DW международный конкурс блогов и онлайн-сообществ The Bobs - Best of Online Activism. Онлайн-голосование стартует 3 апреля.
DW Logo des Projekts The Bobs 2013 ohne hosted by Deutsche Welle

Конкурс блогов The Bobs: прием заявок завершается через неделю 27.02.2013

6 марта заканчивается регистрация кандидатов на международный конкурс блогов и онлайн-сообществ The Bobs - Best of Online Activism. В конкурсе участвуют и ресурсы на русском языке.
Am kommenden Mittwoch startet der neunte Bobs Award der Deutschen Welle. Beide Bilder wurden vom Auslandsmarketing gefertigt. Zulieferer: Gabriel Gonzalez

Конкурс The Bobs: DW ищет лучшие блоги и онлайн-проекты на 14 языках 06.02.2013

Начался прием заявок на международный конкурс The Bobs - Best of Online Activism. Участвовать в нем могут блоги и сайты на 14 языках, в том числе на русском и украинском.
Symbolbild

В конкурсе The Bobs впервые поучаствуют блоги и сайты на украинском языке 04.02.2013

С 2013 года на международном конкурсе The Bobs - Best of Online Activism, проводимом DW, принимаются заявки на 14 языках. Среди новых языков The Bobs - украинский, хинди и турецкий.
Die BOBs-Preisträger 2012 v.l. hinten Gabriel Gonzalez (DW), Wang Bo (China), Christian Mihr (Reporter ohne Grenzen), Abu Sufian (Bangladesch), Ute Schaeffer, Chefredakteurin DW, Rebecca Chiao (Ägypten), Boukary Konaté (Mali), Sherry Al-Hayek und Arash Sigarchi (Iran). BOBs-Preisverleihung auf dem Deutsche Welle Global Media Forum am 26.06.2012

В Германии награждены победители Международного конкурса блогов The BOBs 26.06.2012

26 июня в Бонне состоялась церемония награждения победителей Международного конкурса блогов и сетевых сообществ The BOBs - Deutsche Welle Blog Awards.
Jurymitglieder der BOBs-Jurysitzung in Berlin, Voltastraße (vom 01.05.2012). Foto: DW/Tobias Kleinod Impressionen von der Jurysitzung: Gesamtansicht der Jurysitzung in Berlin (Voltastraße)

Александр Плющев: Коллективным проектам легче привлечь внимание жюри The BOBs 02.05.2012

Член международного жюри The BOBs - Deutsche Welle Blog Awards в интервью DW дал свою оценку результатам конкурса и пояснил, почему русскоязычные финалисты смогли завоевать голоса пользователей, но не жюри.
Dateiname/n: Arash Sigarchi-April 12-001.JPG (bis 004) Beschriftung: Arash Sigarchi, nominiert bei den BOBs 2012 in der Kategorie Best Blog. Blog: Window of Anguish Schlagworte: Arash Sigarchi, Best Blog, BOBs 2012, Deutsche Welle Blog Awards Zulieferer: Petra Füchsel am 27.4. mit Rechteerklärung vom 29.4.

The BOBs: Иранский блог "Окно боли" признан лучшим 02.05.2012

Блог "Окно боли" стал победителем конкурса The BOBs в номинации "Лучший блог". Его автор Араш Сигарчи пишет о проблемах иранской политики. Однако делать это он может только из-за границы.
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