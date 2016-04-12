Конкурс блогов и онлайн-сообществ The Bobs

Конкурс The Bobs: DW ищет лучшие блоги и онлайн-проекты на 14 языках

Начался прием заявок на международный конкурс The Bobs - Best of Online Activism. Участвовать в нем могут блоги и сайты на 14 языках, в том числе на русском и украинском.