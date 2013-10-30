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Конклав

Kardinal Bergoglio (M) winkt am 13.03.2013 als neuer Papst Franziskus I. im Vatikan vom Balkon. Er ist als Nachfolger von Papst Benedikt XVI. gewählt worden. Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

СМИ: Американские спецслужбы вели прослушку и в Ватикане 30.10.2013

По данным итальянских СМИ, спецслужбы США прослушивали телефонные переговоры в Ватикане, сообщают СМИ. Агентство национальной безопасности прослушивало кардиналов перед конклавом, избравшим нового папу римского.
Im Springer-Verlag erscheinende Tageszeitungen liegen am Dienstag (24.09.2002) zu Beginn der außerordentlichen Hauptversammlung des Axel Springer Verlages in Berlin auf einem Tisch (Aufnahme mit Zoom-Effekt). Auf der Veranstaltung im Verlagshaus im Bezirk Mitte wies der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner eine Mitverantwortung an der Krise des Medienunternehmers Kirch zurück. dpa/lbn

Die Welt: Какова главная миссия нового папы римского? 14.03.2013

Имя, которое выбрал себе новый понтифик, крайне символично. Оно напоминает о святом заступнике бедных и неимущих и о церковной реформе. От Франциска исходит импульс, в котором так нуждается католическая церковь.
Newly elected Pope Francis, Cardinal Jorge Mario Bergoglio of Argentina (L) waves from the steps of the Santa Maria Maggiore Basilica in Rome, March 14, 2013. At right is Cardinal Agostino Vallini, Vicar General of Rome at right. REUTERS/Alessandro Bianchi (ITALY - Tags: RELIGION POLITICS)

Франциск из Буэнос-Айреса, кто он? 14.03.2013

Решение конклава стало неожиданностью для экспертов: новым папой римским избран кардинал из Аргентины Хорхе Марио Бергольо. Он слывет покровителем бедных и угнетенных. 266-й понтифик взял себе имя Франциск.
Members of the faithful wait during the conclave in Saint Peter's Square at the Vatican March 12, 2013. Roman Catholic Cardinals will begin their conclave inside the Sistine Chapel on Tuesday to elect a new pope. REUTERS/Alessandro Bianchi (VATICAN - Tags: RELIGION)

В Ватикане избрали папу римского 13.03.2013

Над Сикстинской капеллой в Ватикане поднялся белый дым - конклав кардиналов утвердил нового понтифика. Новым папой римским стал аргентинский кардинал Хорхе Бергольо.
Black smoke rises from the chimney on the roof of the Sistine Chapel meaning that cardinals failed to elect a new pope in the first ballot of their secret conclave on March 12, 2013 at the Vatican. AFP PHOTO / VINCENZO PINTO (Photo credit should read VINCENZO PINTO,VINCENZO PINTO/AFP/Getty Images)

Над Ватиканом поднялся черный дым 12.03.2013

Над Сикстинской капеллой в Ватикане поднялся черный дым. Это означает, что конклав кардиналов пока не выбрал нового папу римского.
VATICAN CITY - APRIL 18: Cardinals of the Catholic Church enter the Sistine Chapel to begin deliberations to elect a new pope on April 18, 2005 at the Vatican, Vatican City. The 115 Cardinals will elect a successor to Pope John Paul II during the Conclave in the Chapel, at which point symbolic white smoke rising from the chimney will announce to the world that they have reached a decision. (Photo by Arturo Mari - Vatican Pool/ Getty Images)

Конклав начал выборы нового папы римского 12.03.2013

Кардиналы в Сикстинской капелле назовут имя главы римско-католической церкви.
Illustration - Verschiedene deutsche Tageszeitungen, wie Mitteldeutsche Zeitung, Sächsische Zeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, liegen zur Presseschau bereit, aufgenommen am 23.11.2009 in Leipzig (Wischeffekt). Foto: Jan Woitas

Süddeutsche Zeitung: В Ватикане ищут суперпапу 11.03.2013

Немецкая газета размышляет о выборе нового главы Римско-католической церкви. Конклав назначен на 12 марта.
A cross rests on a cardinal's cassock as he arrives for a meeting in the Synod Hall at the Vatican March 8, 2013. REUTERS/Dylan Martinez (VATICAN - Tags: RELIGION)

Выборы нового папы римского начнутся 12 марта 08.03.2013

Ватикан полагает, что новый папа будет избран до Пасхи.
n this photo made available by the Vatican newspaper Osservatore Romano, Cardinals congregate for the first day in the Bologna Hall at the Vatican, Monday, April 4, 2005. Pope John Paul II's funeral will be held Friday morning, and his remains will be interred in the grotto of St. Peter's Basilica where pontiffs throughout the ages have been laid to rest, the Vatican said Monday. The College of Cardinals held two meetings over the course of 2 1/2 hours in its first gatherings since the pope's death and ahead of a secret vote later this month to elect a successor to John Paul. (AP Photo/Osservatore Romano)

Немецкие кардиналы в конклаве 18.04.2005

В понедельник начинается официальная процедура выборов Папы Римского. В Ватикане кардиналы, не достигшие 80-летнего возраста, выбирают преемника Иоанна Павла Второго.

Большинство граждан ФРГ не интересует, кто станет новым Папой 16.04.2005

Конклав: изменения в процедуре избрания Папы Римского 12.04.2005

11.04.2005

Конклав соберется на выборы нового Папы Римского 18 апреля 06.04.2005

Завещание Иоанна Павла Второго в среду станет известно конклаву 06.04.2005
Leer bleibt der Stuhl des Papstes am 6.3.2002, dem Tag der allwöchentlichen Generalaudienz, in der Nervi-Halle im Vatikan. Akute Gehprobleme hatten den 81-Jährigen gezwungen, die wöchentliche Generalaudienz ausfallen zu lassen

Кто же станет новым Папой? 05.04.2005

Говорят, что Святой Дух присутствует при избрании нового Папы. Все остальное покрыто мраком тайны. Исход голосования предсказать невозможно. Сюрпризы здесь не исключения, а правило игры.

Конклав: процедура избрания Папы Римского 05.04.2005

04.04.2005