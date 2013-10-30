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По данным итальянских СМИ, спецслужбы США прослушивали телефонные переговоры в Ватикане, сообщают СМИ. Агентство национальной безопасности прослушивало кардиналов перед конклавом, избравшим нового папу римского.
Имя, которое выбрал себе новый понтифик, крайне символично. Оно напоминает о святом заступнике бедных и неимущих и о церковной реформе. От Франциска исходит импульс, в котором так нуждается католическая церковь.
Решение конклава стало неожиданностью для экспертов: новым папой римским избран кардинал из Аргентины Хорхе Марио Бергольо. Он слывет покровителем бедных и угнетенных. 266-й понтифик взял себе имя Франциск.
Над Сикстинской капеллой в Ватикане поднялся белый дым - конклав кардиналов утвердил нового понтифика. Новым папой римским стал аргентинский кардинал Хорхе Бергольо.
Над Сикстинской капеллой в Ватикане поднялся черный дым. Это означает, что конклав кардиналов пока не выбрал нового папу римского.
Кардиналы в Сикстинской капелле назовут имя главы римско-католической церкви.
Немецкая газета размышляет о выборе нового главы Римско-католической церкви. Конклав назначен на 12 марта.
Ватикан полагает, что новый папа будет избран до Пасхи.
В понедельник начинается официальная процедура выборов Папы Римского. В Ватикане кардиналы, не достигшие 80-летнего возраста, выбирают преемника Иоанна Павла Второго.
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Говорят, что Святой Дух присутствует при избрании нового Папы. Все остальное покрыто мраком тайны. Исход голосования предсказать невозможно. Сюрпризы здесь не исключения, а правило игры.
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