Die Welt: Какова главная миссия нового папы римского?

Имя, которое выбрал себе новый понтифик, крайне символично. Оно напоминает о святом заступнике бедных и неимущих и о церковной реформе. От Франциска исходит импульс, в котором так нуждается католическая церковь.