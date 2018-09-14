Конец немецкой сказки беглого олигарха Онищенко

Херцлаке - поселок небольшой. Церковь, музейная железная дорога - больше здесь особо и посмотреть нечего. Настоящее сокровище региона Эмсланд, где расположен поселок - лошади. В лучших конюшнях Германии, в том числе и в Херцлаке, выращивают лошадей высшего класса для мировой элиты конного спорта. Имение Айнгаус на окраине поселка уже несколько лет принадлежит украинскому мультимиллионеру и депутату Верховной рады Александру Онищенко. В это имение и в лошадей в Херцлаке украинец вложил миллионы евро.

Лошади - настоящее сокровище региона Эмсланд на северо-западе Германии

"Это эксклюзивный конный завод", - с восторгом рассказывал в беседе с DW бургомистр Херцлаке Ханс Бёскен (Hans Bösken). Осенью 2017 года DW беседовала с ним о самом известном жителе поселка. Незадолго до этого стало известно, что Онищенко после длительного отсутствия вновь появился в Херцлаке и зарегистрировал в поселке свое место жительства. Кроме того, он оформился здесь на работу: исполнительным директором собственной фирмы Gut Einhaus Liegenschafts GmbH. Об этом свидетельствуют документы из реестра компаний, которые имеются в распоряжении DW.

Новая жизнь в Херцлаке?

При этом Онищенко с 2016 года скрывается от правоохранительных органов Украины. С тех пор он в основном находится в Испании. На родине его обвиняют в коррупции и незаконном обогащении. В СМИ олигарх настаивает на своей невиновности. Он считает себя жертвой правового беспредела в Украине, где он якобы "впал в немилость". В то же время, он не скрывает, что в украинском газовом бизнесе, в котором он сколотил свое состояние, не всегда все чисто. В своей книге, вышедшей в Германии в январе 2018 года, олигарх открыто говорит о вездесущей коррупции в Украине, в том числе о том, как он сам за большие деньги покупал голосования в Верховной раде.

В своем имении в Херцлаке Онищенко обещал провести высококлассные международные турниры

Грязный бизнес и беспринципная политика в Украине - все это в Херцлаке кажется очень далеким. В этом небольшом поселке, в часе езды от крупного города, Онищенко предстал многообещающим меценатом, который решился начать с чистого листа. Бургомистр Херцлаке в беседе с DW рассказал, как весной 2017 года олигарх принял его в своем имении и пообещал организовать там международные турниры по конному спорту. Бургомистр взамен написал письмо, адресованное органам власти, в котором заступился за Онищенко. Глава общины, по собственному признанию, сделал это без особых колебаний. "Если в газетах, на радиостанциях и на телевидении можно будет увидеть и услышать, что в Херцлаке - общине, которую, скажем так, на федеральном уровне мало кто знает, - проходит конный турнир такого высокого уровня, как его планирует господин Онищенко, то это будет невероятным репутационным выигрышем для поселка", - объяснил свои действия Ханс Бёскен.

Прошлым мецената никто не интересуется

Своими обещаниями Онищенко заинтересовал, очевидно, не только бургомистра. Проблемы Онищенко с законом в Украине, похоже, в Херцлаке мало кого интересуют. "Просвечивать бэкграунд человека - не наша задача", - цитирует коллегу Бёскена по поселковому совету Зильке Фельдман (Silke Feldmann) издание Neue Osnabrücker Zeitung. Зато ожидания от обещанных турниров были очень высокими: до 20 тысяч посетителей должны были прибыть на предстоящие соревнования. "Невероятная реклама", - мечтал Бескен.

О значимости Онищенко для муниципалитета бургомистр Херцлаке написал в своем письме районной администрации. В интервью DW Бёскен даже рассказывал о планах относительно немецкого гражданства Онищенко. Впоследствии он, так же как и Онищенко, решительно опровергал это. Олигарх по этому поводу даже подал на DW в суд. Процесс завершился мировым соглашением.

Некоторое время спустя районная администрация округа Эмсланд, к которой относится Херцлаке, в ответ на запрос DW сообщила о существовании заявления на получение вида на жительство. Это заявление сопровождалось письмом от имени муниципалитета Херцлаке, в котором, как отметила пресс-секретарь районной администрации, "указывается на высокое экономическое значение коневодства и положительное влияние проведения высококлассных турниров по конному спорту на территории имения Айнгаус".

Онищенко остался без визы

Бургомистр Бёскен в беседе с DW осенью 2017 года демонстрировал уверенность в том, что письмо в поддержку Онищенко даст результат. "Я уже несколько раз переспрашивал - все идет как надо", - сказал Бёскен DW. Однако несколькими неделями позже - шок: заявление на получение Онищенко национальной визы, поданное им в немецкое посольство в Мадриде, была отклонено. Это подтвердила на запрос DW пресс-секретарь районной администрации округа Эмсланд.

По процедуре, окружной отдел по вопросам иностранцев должен был рассмотреть заявление на получение вида на жительство при условии, что посольство сначала дало бы национальную визу. "Для запланированной работы на конном заводе в Херцлаке нужно было бы, чтобы в зарубежном представительстве Германии была выдана национальная виза", - пояснили в районной администрации. Немецкие ведомства не сообщили о причинах отказа в визе.

Конец мечтам: Нет визы, нет турниров

Теперь у разбитого корыта оказались и Онищенко, и те, кто его поддерживал в Херцлаке. Ведь отказ в визе - это еще не все. Как выяснила DW, в календарь соревнований, который ведет Немецкое объединение по конному спорту, на 2018 год были зарегистрированы два международных мероприятия в Херцлаке: один 4-звездочный турнир в мае, еще один - в августе. Как сообщили в объединении, ни один из этих турниров не состоялся. Причину отмены организаторы не указали. Запросы Deutsche Welle в компанию Онищенко Gut Einhaus Liegenschafts GmbH и бургомистру Хансу Бёскену по этому поводу остались без ответа.

Между тем положение Александра Онищенко становится все более затруднительным. Суд в Испании недавно дал зеленый свет на экстрадицию олигарха в Украину. Последняя соломинка для украинского депутата-беглеца - заявление на получение убежища, которое в настоящее время рассматривается в Испании. Меценат конного спорта может превратиться в беженца.

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