Конец интернета? Что пишут СМИ ФРГ о реформе авторского права

Евросоюз готовится к изменениям в авторском праве: 26 марта Европарламент одобрил финальный вариант поправок в законодательство, которое призвано реформировать соблюдение копирайта в интернете. В Германии решение депутатов вызвало оживленные дискуссии и споры. Ведущие СМИ в Германии прокомментировали решение европейских парламентариев.

Der Spiegel: Реформа нанесет вред тем, кого должна защитить

Мало того, что реформа затормозит инновации, так она еще и нанесет ущерб тем, кого призвана защищать, - производителям оригинальной продукции в интернете, полагает автор интернет-портал еженедельника Der Spiegel Патрик Бойт (Patrick Beuth). Одобренные Европарламентом поправки в авторское право очень консервативны и защищают не новаторские небольшие стартапы, а крупные концерны и издательские дома, пишет Бойт в комментарии: "Посмотрим, как много людей 26 мая, на следующих выборах в Европарламент, воспримут избирательные бюллетени как средство защиты от предписанного застоя".

Среди противников реформы - депутат Европарламента от немецкой "Пиратской партии" Юлия Реда

"Добро пожаловать в цивилизацию", - комментирует решение Европарламента газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Критики, продолжает издание, только сеют панику, пугая то вводом цензуры, то рассуждениями в духе, что интернет, каким мы его знаем, скоро придется хоронить. Тем временем суть изменений в том, чтобы ликвидировать "вопиющие пробелы в защите интеллектуальной собственности", пишет издание. Голосование в Страсбурге лишь дало направление, а отдельные государства ЕС, по мнению FAZ, вполне в состоянии так адаптировать новый регламент ЕС к своим условиям, чтобы учесть и голоса критиков. Согласно плану реформы, страны-члены ЕС получат на это согласование два года.

Авторское право как конфликт поколений

"Анархия доставляет куда больше удовольствия, чем правила. Но они иногда необходимы", - пишет газета Hannoversche Allgemeine Zeitung по итогам решения Европарламента о реформе авторского права. Новая директива, по мнению издания, возложит больше ответственности, в том числе и финансовой, на такие крупные коммерческие сервисы. "Youtube прекрасно живет за счет собственных пользователей, которые загружают бесплатные видео", - замечает газета. По мнению издания, глупо опасаться прописанных в новой директиве Европарламента программ, проверяющих контент до загрузки в интернет на соблюдение авторских прав (известных в Германии как Upload-Filter. - Ред.). Страхи появления цензуры газета считает необоснованными: "Если бы у Youtube уже давно не было таких фильтров, то там было бы полно порнографии".

В Германии и ряде других стран ЕС прошли демонстрации против новой директивы

Еженедельник Wirtschaftswoche обратил внимание на то, что только в Германии реформа авторского права вызвала большую волну протестов и дискуссий, но прошла или мало, или совсем не замеченной в других странах ЕС. К тому же, спор о реформе авторского права в ЕС далеко ушел от сути и оказался раздут и превращен в конфликт поколений, пишет еженедельник. По мнению издания, критики реформы хотят создать у молодежи ощущение, что слушать аргументы "противной стороны", то есть сторонников директивы, не стоит, "потому что они старые, мыслят в категориях аналоговой коммуникации и "не в теме". Себя же противники реформы, по мнению еженедельника, изображают "настоящими повстанцами", борющимися за "правое дело".

Но никакого конфликта нет, а просто пришло время видоизменить авторское право, заключает Wirtschaftswoche, как и настало время дать сигнал крупным американским интернет-концернам, что "закон не всегда на стороне тех, кто громче кричит". Еженедельник призывает не слушать аргумент левых политиков, что, мол, законодатели стали на сторону большого бизнеса, имея в виду издательские дома, лоббировавшие принятие директивы. Главный противник реформы - не "симпатичные компании небольшой или средней величины", а Google, Facebook и Cо. с их оборотами в сотни миллиардов долларов, напомнил Wirtschaftswoche.

Süddeutsche Zeitung: "СамоутверждениеЕвропы"

В преддверии дня голосования было много несостоятельных утверждений, пишет газета Süddeutsche Zeitung, "как если бы власти всерьез задумались над тем, чтобы посредством авторского права ограничить свободу слова". Противники предрекали "закат стартапов", словно забыв, что директива предусматривает исключения именно для них. "Так что давайте вспомним, в общем-то, простую главную мысль реформы: крупные коммерческие концерны, которые живут за счет контента рядовых пользователей, должны нести ответственность, если контент нарушает авторские права", - пишет издание. Эта мысль верная, по мнению газеты: ведь концерны зарабатывают огромные средства на этом контенте, почему же они не должны заботиться о правах на него. Точно так же, по мнению газеты, Google News и другие получают выгоду от журналистских текстов, которыми они имели право пользоваться бесплатно. "Это нечестная бизнес-модель", - резюмирует Süddeutsche Zeitung.

По сути, новая директива ЕС пытается внести корректировку в баланс сил, который в последние годы сильно сместился в сторону технологических гигантов из США. "Может быть, в деталях реформа не идеальная…, но она представляет собой важный шаг европейской эмансипации", - уверен автор комментария Süddeutsche Zeitung Томас Кирхнер (Thomas Kirchner).

Директива об авторском праве должна получить одобрение стран-членов ЕС и Совета ЕС.

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