Кондитерская корпорация Roshen

Комментарий: Крестный ход Петра Порошенко

Президент Порошенко хочет войти в историю Украины. Через 100 лет не вспомнят о конфетах Roshen, а получение автокефалии УПЦ, если это случится, запомнят навсегда, считает Сергей Руденко.