Кондитерская корпорация Roshen

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Недвижимое имущество и земля Roshen в Липецкой области остаются под арестом до 13 июня. Имущество фабрики корпорации, принадлежащей Петру Порошенко, запрещено продавать или сдавать в аренду.
Корпорация Roshen Петра Порошенко не признает обвинений российских властей. Под арестом остается недвижимость и земля корпорации в России.
Президент Порошенко хочет войти в историю Украины. Через 100 лет не вспомнят о конфетах Roshen, а получение автокефалии УПЦ, если это случится, запомнят навсегда, считает Сергей Руденко.
Компания Roshen окончательно законсервировала производство в Липецке. Арест имущества Roshen на территории России продлен до сентября.
Единственная фабрика украинской кондитерской компании Roshen на территории России закроется в апреле. Президент Украины Порошенко, которому она принадлежит, так и не смог ее продать.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал в интервью DW о реформах, борьбе с коррупцией и планах железнодорожного сообщения с Крымом.
Компании президента Украины и его бизнес-партнеров, судя по всему, через офшоры контролируют завод в Германии. Запутанная схема собственности дает анонимность и минимизирует налоги.
Немецкое издание Die Welt рассказало, как россияне и украинцы, приближенные к Путину и Порошенко, отмывали миллиарды в Австрии при попустительстве австрийских чиновников.
Панамская история Порошенко - это прежде всего удар по репутации Украины. Журналист Сергей Руденко о роли главы украинского государства в этом скандале - специально для DW.
Президент Украины заявил, что внедрит реформу, которая сделает невозможным использование офшорных счетов на Украине. Кроме того, он хочет урегулировать использование слепых трастов.
Петр Порошенко не признал вины за размещение части своих активов в офшорной компании. По мнению президента Украины, его действия не противоречат национальному и международному праву.
Пребывая на госдолжности, президент Петр Порошенко занимался бизнесом и оформлял на себя офшорную компанию.
Финансовые и юридические консультанты Петра Порошенко создали несколько офшорных компаний, куда были выведены активы Roshen, чтобы не платить на Украине налогов с продаж, считают журналисты, проведшие расследование.
Петр Порошенко занял шестое место в рейтинге Forbes ста самых богатых людей Украины. В первой тройке списка находятся Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
По словам директора компании, покупателей на российские активы Roshen нет.
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