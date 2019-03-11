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Кондитерская корпорация Roshen

ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JULY 30, 2014. Sweets by Ukrainian confectionary company Roshen in a Moscow supermarket. (Photo ITAR-TASS/ Pavel Smertin)

Суд в Москве продлил арест имущества фабрики Roshen в России 11.03.2019

Недвижимое имущество и земля Roshen в Липецкой области остаются под арестом до 13 июня. Имущество фабрики корпорации, принадлежащей Петру Порошенко, запрещено продавать или сдавать в аренду.
Immer mehr Filialen seitdem der Schokoladen-Unternehmer Poroshenko Präsident der Ukraine ist. ©DW, Frank Hofmann

Имущество Roshen в РФ остается под арестом 22.12.2018

Корпорация Roshen Петра Порошенко не признает обвинений российских властей. Под арестом остается недвижимость и земля корпорации в России.
Kreuzgang der Ukrainischen orthodoxen Kirche (Patriatchat Kiew) in Kiew anlässlich des Jahrestags der Taufe der Kiewer Rus. Copyright: DW/L. Grischko via Eugen Theise, DW Ukrainisch

Комментарий: Крестный ход Петра Порошенко 18.04.2018

Президент Порошенко хочет войти в историю Украины. Через 100 лет не вспомнят о конфетах Roshen, а получение автокефалии УПЦ, если это случится, запомнят навсегда, считает Сергей Руденко.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JULY 30, 2014. Sweets by Ukrainian confectionary company Roshen in a Moscow supermarket. (Photo ITAR-TASS/ Pavel Smertin)

Roshen завершила консервацию фабрики в Липецке 20.06.2017

Компания Roshen окончательно законсервировала производство в Липецке. Арест имущества Roshen на территории России продлен до сентября.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JULY 30, 2014. Sweets by Ukrainian confectionary company Roshen in a Moscow supermarket. (Photo ITAR-TASS/ Pavel Smertin)

Фабрика Roshen в России закроется в апреле 20.01.2017

Единственная фабрика украинской кондитерской компании Roshen на территории России закроется в апреле. Президент Украины Порошенко, которому она принадлежит, так и не смог ее продать.
A new port facility for the railway link that connects China and Europe is opened in the Black Sea port of Illichivsk in Odessa region, Ukraine, Friday, Jan. 15, 2016. The new railway link that connects China via Central Asia and Georgia to Europe, bypassing Russia, was opened in Ukraine. (AP Photo/Sergei Poliakov)

Владимир Омелян: Кто-то должен начать не воровать 23.05.2016

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал в интервью DW о реформах, борьбе с коррупцией и планах железнодорожного сообщения с Крымом.
Der Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, aufgenommen am 13.02.2016 bei der 52. Sicherheitskonferenz im Hotel Bayerischer Hof in München (Bayern). Foto: Andreas Gebert/dpa © picture-alliance/dpa/A.Gebert

Расследование DW: офшорные схемы окружения Порошенко в ФРГ 19.05.2016

Компании президента Украины и его бизнес-партнеров, судя по всему, через офшоры контролируют завод в Германии. Запутанная схема собственности дает анонимность и минимизирует налоги.
Eine Filiale der Raiffeisen Bank Nis in Serbien, aufgenommen am Mittwoch (18.01.2012). Nis ist mit rund 235.000 Einwohner die zweitgrößte Stadt Serbiens. Foto: Jens Wolf

СМИ связали австрийские банки с офшорами окружения Путина и Порошенко 11.04.2016

Немецкое издание Die Welt рассказало, как россияне и украинцы, приближенные к Путину и Порошенко, отмывали миллиарды в Австрии при попустительстве австрийских чиновников.
Titel: Petro Poroschenko bei Conflict Zone Schlagworte: Petro Poroschenko, Conflict Zone, Ukraine, Kiew Wer hat das Bild gemacht?: DW Wann wurde das Bild gemacht?: 2015 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Kiew, Ukraine Bildbeschreibung: Bei welcher Gelegenheit / in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen? Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko im Interview mit Conflict Zone In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel Copyright: DW

Комментарий: Офшорный рай стал политическим чистилищем для Порошенко 08.04.2016

Панамская история Порошенко - это прежде всего удар по репутации Украины. Журналист Сергей Руденко о роли главы украинского государства в этом скандале - специально для DW.
Präsident in Erklärungsnot: Petro Poroschenko © DW/Y. Bojko

Порошенко выведет украинский бизнес из офшоров 06.04.2016

Президент Украины заявил, что внедрит реформу, которая сделает невозможным использование офшорных счетов на Украине. Кроме того, он хочет урегулировать использование слепых трастов.
13.02.2016 *** © Reuters/M. Dalder Ukrainian President Petro Poroshenko speaks during the Presidential debate at the Munich Security Conference in Munich, Germany, February 13, 2016. REUTERS/Michael Dalder © Reuters/M. Dalder

Порошенко опроверг незаконность размещения своих активов в офшоре 04.04.2016

Петр Порошенко не признал вины за размещение части своих активов в офшорной компании. По мнению президента Украины, его действия не противоречат национальному и международному праву.
30.03.2016***Ukrainian President Petro Poroshenko arrives at Andrews Air Force Base, Md., Wednesday, March 30, 2016. Poroshenko is in Washington to attend the Nuclear Security Summit. (AP Photo/Andrew Harnik) Copyright: picture-alliance/AP Photo/A. Harnik

Как президент Украины оформлял себе офшор (видео) 04.04.2016

Пребывая на госдолжности, президент Петр Порошенко занимался бизнесом и оформлял на себя офшорную компанию.

"Панамский архив" Порошенко: офшорный скандал президента-бизнесмена (04.04.2016) 04.04.2016

Пребывая на госдолжности, президент Петр Порошенко занимался бизнесом и оформлял на себя офшорную компанию.
13.02.2016 *** © Reuters/M. Dalder Ukrainian President Petro Poroshenko speaks during the Presidential debate at the Munich Security Conference in Munich, Germany, February 13, 2016. REUTERS/Michael Dalder © Reuters/M. Dalder

СМИ: Для Порошенко создали три офшора, чтобы не платить налоги на Украине 03.04.2016

Финансовые и юридические консультанты Петра Порошенко создали несколько офшорных компаний, куда были выведены активы Roshen, чтобы не платить на Украине налогов с продаж, считают журналисты, проведшие расследование.
1.7.2015 *** FILE- epa04826804 Ukrainian President Petro Poroshenko speaks to journalists during a presentation of the draft changes to the Ukrainian Constitution, at the Presidential office in Kiev, Ukraine, 01 July 2015. EPA/SERGEY DOLZHENKO (zu dpa OSZE kritisiert ukrainische Einreiseverbote für Journalisten vom 17.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Dolzhenko

Forbes: Состояние президента Украины выросло на 100 млн долларов 31.03.2016

Петр Порошенко занял шестое место в рейтинге Forbes ста самых богатых людей Украины. В первой тройке списка находятся Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
English: Roshen fine chocolate. Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chocolate_%28Roshen%29.jpg

Фабрика Roshen в Липецке выставлена на продажу 15.01.2016

По словам директора компании, покупателей на российские активы Roshen нет.
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