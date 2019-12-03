 Конгресс США принял резолюцию о недопущении РФ на саммиты G7 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.12.2019

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Мир

Конгресс США принял резолюцию о недопущении РФ на саммиты G7

Россия вновь получит приглашение на саммиты "семерки" только, когда станет "уважать территориальную целостность соседей". Таков посыл принятой Палатой представителей Конгресса США резолюции.

Здание Конгресса США

Здание Конгресса США

Палата представителей Конгресса США во вторник, 3 декабря, большинством голосов одобрила резолюцию  против включения России в"большую семерку" (G7), пока Москва не начнет "уважать территориальную целостность своих соседей". За это проголосовали 339 конгрессменов из обеих партий. Ранее документ был одобрен комитетом Палаты представителей по иностранным делам.

Контекст

На саммите G7 президент Франции проявил мастерство дипломатии, переиграв в иранском вопросе Дональда Трампа. Тем самым Макрон взял на себя роль европейского лидера, пишет Барбара Везель. (26.08.2019)

Призыв Трампа вернуть Россию в G7 - не лучшая идея, ведь в последнее время не было ни одного примера того, как переговоры с Кремлем привели бы к долгосрочным решениям, считает обозреватель FAZ. (23.08.2019)

Россия сможет вернуться в G7 только, когда она "прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и положит конец своим нападкам на демократии во всем мире", говорится в резолюции.

"Когда Россию после ее агрессивных действий в Украине исключили в 2014 году из "группы восьми", оставшиеся семь стран согласовали ряд условий, которые должны быть соблюдены для того, чтобы России разрешили участвовать в будущих саммитах. Россия не выполнила ни одного из этих условий и стала проявлять еще большую агрессию в Украине и подрывать демократию в других странах, включая США", - ранее заявил автор резолюции конгрессмен Альбио Сайрес.

Трамп хотел вернуть Россию в G7

Политик представил эту резолюцию, предполагающую запрет на участие России в саммитах стран "большой семерки", в августе 2019 года, после того как президент США Дональд Трамп заявил о своем желании пригласить президента России Владимира Путина на следующий саммит G7. 

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    Это фото стало хитом соцсетей, едва появившись в Twitter-аккаунте официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта. Снимок сделал официальный фотограф германского правительства Йеско Денцель (Jesco Denzel), лауреат прошлогоднего World Press Photo в одной из номинаций. Но взгляд на сцену переговоров лидеров G7 заметно различается в зависимости от перспективы его автора...

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    Трамп в центре переговоров

    Например, на фотографии, которую чуть раньше Зайберта выложила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в центре событий американский президент Дональд Трамп, а не Ангела Меркель (Angela Merkel). Здесь уже кажется, что это он задает тон дискуссии.

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    А вот на фотоснимке, сделанном пресс-службой премьер-министра Италии Джузеппе Конте, Трампа вообще почти нет - разве что краешек его прически. Зато в кадр попала Тереза Мэй, которую совсем не видно на разлетевшейся по интернету "немецкой" фотографии. Сам итальянский премьер здесь сосредоточенно вчитывается в проект коммюнике в окружении коллег.

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    Тон задает Макрон

    "После долгого рабочего дня и очень прямого диалога согласуем амбициозный документ", - твитнул французский президент Эмманюэль Макрон, добавив это фото. Здесь уже он с помощью слов и жестов активно объясняет что-то другим мировым лидерам, которые внимательно слушают.

  • переговоры лидеров стран G7

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    Расслабленная атмосфера?

    А это версия официального фотографа канадского премьера Джастина Трюдо Адама Скотти. Вероятно, снимки Скотти и его немецкого коллеги Йеско Денцеля разделяют лишь считанные секунды или минуты, но настроение фото разительно отличается. Меркель и Трюдо смеются, а Трамп выглядит как минимум открытым к беседе.

    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


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Саммит G7 в Канаде останется в памяти многих благодаря одной фотографии. Но на ней отражен только немецкий взгляд на ход переговоров. Другие ракурсы исторической сцены - в фотогалерее DW. (11.06.2018)  

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