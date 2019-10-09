 Конгресс США одобрил законопроект о санкциях за притеснения уйгуров в КНР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.12.2019

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Мир

Конгресс США одобрил законопроект о санкциях за притеснения уйгуров в КНР

Документ предусматривает санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав человека в Синьцзяне. В Пекине законопроект назвали вмешательством во внутренние дела Китая.

Это, предположительно, один из перевоспитательных лагерей в провинции Синьцзян

Это, предположительно, один из "перевоспитательных" лагерей в провинции Синьцзян

Палата представителей Конгресса США во вторник, 3 декабря, почти единогласно одобрила законопроект о соблюдении прав человека в отношении уйгурского населения в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Документ предусматривает введение санкций в отношении высокопоставленных китайских чиновников, в частности, секретаря комитета КПК в провинции Синьцзян Чэнь Цюаньго.

В сентябре аналогичный законопроект, но с более мягкими формулировками принял американский Сенат. Теперь документы должны быть согласованы обеими палатами Конгресса и окончательный вариант подписан президентом Дональдом Трампом, чтобы приобрести статус закона.

Контекст

Германия и ряд других стран призвали Китай прекратить преследования уйгуров и придерживаться обязательств по защите прав человека и свободы вероисповедования. (30.10.2019)

С 2014 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая арестованы по обвинению в терроризме 13 тысяч человек. Пекин утверждает, что регион находится под влиянием сепаратистов, религиозных экстремистов и террористов. (18.03.2019)

Министерство торговли США включило в санкционный список 28 правительственных и коммерческих организаций КНР. Вашингтон заявил, что не намерен терпеть притеснение этнических меньшинств в Китае. (08.10.2019)

Китай осудил принятие очередного американского законопроекта по Синьцзяну. "Китайская сторона выражает в связи с этим глубокое возмущение и заявляет решительный протест", - заявила официальный представитель МИД Хуа Чуньин. По ее словам, законопроект нарушает нормы международного права и международных отношений, является вмешательством во внутренние дела Китая. В заявлении китайского МИД отмечается, что в Вашингтоне грубо искажают реальные факты и политику центральных властей в отношении Синьцзяна. В этом автонимом районе Китая не существует каких-либо проблем с соблюдением прав человека, этнического или же религиозного характера, говорится далее.

Лагеря перевоспитания для уйгуров в Китае

По оценкам правозащитных организаций, в провинции Синьцзян более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка. В свою очередь, китайские власти отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называют эти учреждения "образовательными центрами", использующимися для предупреждения опасности исламистской радикализации.

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    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Китай старается развеять страхи

    Председатель КНР Си Цзиньпин на проходящем с 25 по 27 апреля форуме, посвященном новому транспортному коридору между Китаем и Европой, попытался развеять страхи партнеров. Он пообещал придерживаться строгих экологических норм и законов по борьбе с коррупцией. Форум посетил президент России Владимир Путин (на фото с Си Цзиньпином). Страны ЕС, не считая Италии, были представлены на уровне министров.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:04

В Китае узаконили "перевоспитательные" лагеря для мусульман

 

Контекст

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

Евросоюзу выгодно развивать сотрудничество с Китаем, но европейцы все больше осознают риски, исходящие от китайской модели госкапитализма. Фотогалерея DW. (26.04.2019)  

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