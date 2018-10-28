Комсомол в Беларуси жив: на чем он держится

"Комсомолу-100: эстафета поколений" - торжественным собранием и праздничным концертом с таким названием в понедельник, 29 октября, во дворце Республики в Минске завершается комсомольская неделя, приуроченная к празднованию 100-летия ВЛКСМ. В Беларуси, в отличие от России, столетие комсомола отмечает не одна компартия. Готовились на госуровне с февраля: распоряжением премьер-министра РБ создали оргкомитет по празднованию юбилея ВЛКСМ. В течение "Комсомольской недели" с 22 по 29 октября прошли выставки и презентации книг о комсомоле, концерты в вузах, в Минске открыли памятный знак "Студенческим стройотрядам Беларуси".

Все мероприятия при господдержке организовывал Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ) - официальный правопреемник ВЛКСМ, в рядах которого сейчас более 400 тысяч членов. Среди партнеров - ряд общественных организаций, созданных (как и БРСМ) по инициативе государства, а также Белорусская православная церковь. Почему белорусская молодежь сейчас вступает в БРСМ, чем занимается и зачем нужен такой союз - у DW.

Вступила в БРСМ, "потому что нужно было"

Показательно, что собеседников удалось найти только в одном столичном вузе - в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). В других отказались под разными предлогами - "нужно согласие руководства, но оно не согласно", "а давайте поговорим о чем угодно, только не о БРСМ". Кристина, 20-летняя студентка 3 курса факультета английского языка рассказала, что вступила в БРСМ, "потому что нужно было, а потом понравилось". На вопрос, что значит "было нужно", девушка ответила так: "Когда я была в 9-м классе, к нам пришли и сказали, что вы уже старшеклассники, нужно вступить в БРСМ".

Кристина (на фото слева) и Майя - студентки МГЛУ, активистки БРСМ

Кристина говорит, что с удовольствием подключилась к организации и подготовке разных мероприятий в рамках этой организации. Но почему именно БРСМ, ведь в Беларуси есть и другие молодежные организации и движения? "Вступила в БРСМ и больше уже ничего не искала", - объяснила свои мотивы студентка МГЛУ.

Сейчас она руководит волонтерским отрядом "Мы - детям": "Ездим в детские дома, интернаты, проводим разные акции, концерты, мне нравится в этом участвовать". БРСМ, по выражению Кристины, нужен, "чтобы приобщить молодежь к разным мероприятиям, помогать не только, когда попросят, проявлять инициативу, не сидеть дома".

В БРСМ хотят не только белорусы

18-летняя Майя Гомонюк, студентка факультета английского языка, в БРСМ тоже вступила в школе, "потому что нравилось участвовать в разных мероприятиях". В университете Майя занимается поиском талантов для шоу "Твое время" и состоит в команде, снимающей видео для конкурса буктрейлеров: "Чтобы наши сверстники больше читали". БРСМ, по мнению девушки, нужен, чтобы молодежь могла самореализоваться, и потому что "надо же чем-то заниматься в свободное от учебы время".

Евгений Кособуцкий (на фото справа) хотел бы вступить в БРСМ

Евгений Кособуцкий активно участвует в работе первички БРСМ, потому что ему предложили возглавить новое и интересное для него направление - "Школу спикеров". "Кому как не студентам лингвистического вуза учиться риторике?!", - задает риторический вопрос 22-летний студент 4 курса факультета межкультурных коммуникаций.

И неожиданно признается, что формально он не член БРСМ, но вступил бы: "Я иностранец, из литовского Шауляя, учусь в Беларуси по обмену. Пока нет решения, можно ли иностранцам присоединяться к организации". Евгений, изучающий английский и китайский языки, отмечает, что первичка БРСМ в МГЛУ отличается от аналогичных в других местах: "Делаем то, что нравится, здесь бурлит жизнь, у нас более 20 направлений работы, и останавливаться не собираемся".

Лукашенко продлил финансирование БРСМ

Тему "делаем то, что нравится" подхватывает пожелавший остаться анонимным еще один член БРСМ из этого же университета: "Да, мы наследники комсомола, идеологическая составляющая присутствует. Может, начальство не погладит по головке, но скажу, что это у нас не главное".

Молодой человек считает, что если можно - пусть и при поддержке БРСМ - получить полезные в жизни навыки, нет причин отказываться от этого: "Конечно, есть какие-то мероприятия по патриотическому воспитанию, без этого никуда. Но нельзя сразу делать на этом акцент, будет неинтересно, молодежь отвращает сам факт навязывания чего бы то ни было".

На вопрос, почему в МГЛУ нет первичных организаций никаких других молодежных движений, кроме БРСМ, хотя в Беларуси их немало, тот же собеседник отвечает: "А зачем? Нашу активность видят все с момента поступления в вуз, мы реально помогаем развивать инициативы. А тот же "Молодой фронт" (самая известная оппозиционная молодежная организация Беларуси. - Ред.) такими возможностями не обладает".

Впрочем, не секрет, что из белорусских вузов не раз исключали студентов за участие в оппозиционной деятельности. И никакая иная молодежная организация в стране не сравнится по бюджету с БРСМ - в 2018 году он получил господдержку на сумму свыше 3 млн долларов в эквиваленте. В январе 2018 года своим указом президент Лукашенко продлил до 2020 года госфинансирование БРСМ.

Стоит отметить, что никто из собеседников DW не обмолвился об участии в политических мероприятиях. Хотя члены БРСМ, например, собирали подписи за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты. И, как не раз отмечал сам Лукашенко, он ставит "перед БРСМ идеологические и политические задачи" и рассматривает его как кадровый резерв.

Смотрите также:

Берлин с виллой на шее Кузница комсомольских кадров На берегу озера Боген в бранденбургской коммуне Вандлиц медленно приходит в упадок когда-то чрезвычайно престижный объект - высшая школа Союза свободной немецкой молодежи (FDJ), главная кузница комсомольских кадров в ГДР. Образцовый международный молодежный университет был оборудован на высочайшем техническом уровне.

Берлин с виллой на шее Памятник социализму Памятником социализму должна была стать молодежная высшая школа на озере Боген. От былой роскоши остались лишь одни воспоминания.

Берлин с виллой на шее Природа берет свое Здания разрушаются, территория зарастает травой.

Берлин с виллой на шее Наперегонки со временем Берлин хотел бы снова использовать бывший комсомольский колледж как международное учебное заведение. Но пока продолжаются безуспешные поиски инвесторов, объект приходит в упадок.

Берлин с виллой на шее Обременительное наследие Спасать объект, признанный памятником архитектуры, надо, но продавать его нельзя. На территории бывшего элитного комсомольского колледжа до сих пор стоит бывшая загородная резиденция Геббельса. И власти опасаются, что это место, если его приобретут в собственность правые экстремисты, может стать местом паломничества неонацистов. Автор: Элла Володина

