Компания Ford уволит 12 тысяч сотрудников в Европе

В рамках объявленной программы реорганизации своего бизнеса в Европе американский автопроизводитель Ford Motor Co. объявил о закрытии ряда предприятий и сокращении 12 тысяч рабочих мест. Как указывается в пресс-релизе концерна, опубликованном в четверг, 27 июня, основные изменения коснутся Великобритании, Германии, России и Франции.

В частности, Ford закроет или продаст шесть принадлежащих компании производств в Европе. Речь идет о закрытии предприятий по производству двигателей в Бридженде (Южный Уэльс) и сцеплений во Франции, также прекратят свою работу три завода в российских Набережных Челнах, Санкт-Петербурге и Елабуге, а также о продаже производства трансмиссий в Словакии. Таким образом, планируется, что к началу 2021 года у концерна останется 18 предприятий в Европе.

В Германии Ford представлен европейским бюро и предприятиями в Кёльне и Саарлуисе, а также небольшим исследовательским подразделением в Ахене. Они не будут закрыты, но численность персонала также сократят. Ожидается, что в общей сложности будет сокращено 5400 рабочих мест, сообщает агентство dpa.

Ford в рамках своей новой европейской стратегии намерен сосредоточиться на сегменте грузовых автомобилей, где, как отмечает пресс-служба компании, планируется "удвоить рентабельность в течение следующих пяти лет". Кроме того, речь идет о разработке новых моделей легковых машин, включая электромобили. Третьим направлением деятельности концерна в Европе станет импорт ряда моделей, включая Mustang и Explorer.

Новая европейская бизнес-модель вступает в силу с 1 июля, отмечает пресс-служба Ford Motors Company.

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