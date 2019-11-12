 Компания Ротенберга заявила, что Крымский мост не принес ей прибыли | Новости из Германии о России | DW | 12.11.2019

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Россия

Компания Ротенберга заявила, что Крымский мост не принес ей прибыли

Структуры Аркадия Ротенберга, построившие Крымский мост, из-за высокого темпа строительства и фиксированного бюджета остались без прибыли. Хорошо, что не ушли в минус, говорят аналитики.

Крымский мост

Крымский мост

Компании, строившие Крымский мост, не смогли заработать на этом проекте. Об этом заявил глава компании "Мостотрест" - основного субподрядчика строительства моста, Владимир Власов. Выдержки из интервью с ним были опубликованы во вторник, 12 ноября, на сайте издания Forbes. "Будет хорошо, если генподрядчик "Стройгазмонтаж" не будет в минусе", - подчеркнул Власов, отметив, что Крымский мост, скорее всего, принесет строителям нулевую прибыль.

Контекст

Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин. (15.05.2018)

Премьер Украины назвал строительство Крымского моста Россией нарушением международного права. Ранее Киев пожаловался в связи с этим в международный третейский суд в Гааге. (15.05.2018)

"Можно сказать, что нулевой результат - это даже хороший результат, могли оказаться и серьезные убытки", - считает старший аналитик инвестиционной компании "Атон" Михаил Ганелин. По его словам, прибыль помешали получить слишком высокие темпы строительства. Президент России Владимир Путин поставил очень жесткие сроки сдачи моста, при этом чиновники дали понять, что государство не предоставит возможности выйти за заранее определенный бюджет, что отпугнуло многих потенциальных подрядчиков.

Предприниматель Аркадий Ротенберг, структуры которого участвовали в строительстве Крымского моста, ранее заявил, что заняться этим проектом его попросил лично президент РФ Владимир Путин и что он не рассматривает его как возможность заработать. 

Автомобильная трасса через мост была открыта в мае 2018 года, железнодорожное сообщение планируется начать летом 2020 года. Общая стоимость моста составляет не менее 229 млрд рублей (3,2 млрд евро). Власти Украины неоднократно выражали протест в связи со строительством моста, связывающим аннексированный Крым с территорией России.

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