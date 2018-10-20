 Компания Агаларова может лишиться бизнеса в США из-за публикации в СМИ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Компания Агаларова может лишиться бизнеса в США из-за публикации в СМИ

Американский банк закрыл счета компании Crocus российского олигарха после публикации о том, что компанией интересуется спецпрокурор по России. В Crocus говорят, что под угрозой их американский бизнес.

Дональд Трамп и Эмин Агаларов

Дональд Трамп и Эмин Агаларов

Американский банк Union Bank закрыл счета российской компании Crocus Group, из-за чего она может прекратить свою деятельность в США. Об этом в пятницу, 19 октября, пишет агентство РБК, ссылаясь на представителя Crocus Group в США Ираклия Кавеладзе. По его словам, проблемы с банком возникли вскоре после публикации в издании BuzzFeed информации о том, что российской компанией интересуется спецпрокурор по России Роберт Мюллер.

Контекст

К нашумевшей встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой причастны как минимум четыре человека. DW собрала самую важную информацию о них. (12.07.2017)

Законодателей в Конгрессе США интересовало, мог ли бизнесмен Ираклий Кавеладзе организовать встречу Трампа-младшего с группой россиян в июне 2016 года. (27.12.2017)

По данным BuzzFeed, Мюллера заинтересовал денежный перевод между владельцем Crocus Group Аразом Агаларовым и Ираклием Кавеладзе. В тот день, когда адвокат Наталья Весельницкая встречалась с сыном Дональда Трампа, Агаларов сделал попытку перевести Кавеладзе 3,3 миллиона долларов. Очевидно Мюллер может связывать эти два события.

"Наша компания находится под реальной угрозой прекращения своей деятельности в США. И это только небольшая часть тех негативных последствий, которые явились результатом преступных действий представителя Минфина США", - заявил Кавеладзе. По его словам, компания не может воспользоваться услугами других американских банков, потому что те отказывают ей в открытии счета.

Между тем Агаларов упоминался в иске, с которым Национальный комитет Демократической партии США обратился в суд против России, предвыборной команды Дональда Трампа и Wikileaks. Высокопоставленные сотрудники штаба Трампа сговорились с правительством России и ее военной разведкой с тем, чтобы помочь Трампу и нанести урон кампании Хиллари Клинтон, заявляют в комитете. По мнению комитета, для этого были взломаны его компьютерные сети, а данные обнародованы с помощью Wikileaks.

Ответчиками, как следует из текста судебного иска, выступают, в частности, Россия, Главное управление Генштаба (ГРУ), сам Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп-младший, его зять Джаред Кушнер, бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт и его заместитель Рик Гейтс, российский бизнесмен Араз Агаларов и его сын Эмин, а также WikiLeaks.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:22
Now live
03:22 мин

Кто они - российские друзья Дональда Трампа?

  • Куклы Дональда Трампа и Хиллари Клинтон

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Публикация украденной переписки?

    Первые обвинения в связях с Кремлем прозвучали еще летом 2016 года, в разгар предвыборной борьбы в США. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила спецслужбы РФ во взломе серверов Демократической партии, а публикацию украденной переписки назвала поддержкой Трампа. По данным американских СМИ, соратники Трампа могли сотрудничать с представителями РФ, координируя публикацию украденных данных.

  • Твит Трампа от 11 января 2017

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление"

    "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление. И я никак не связан с Россией: ни сделок, ни кредитов - ничего!" Знаменитый твит президента США Дональда Трампа от 11 января 2017 года звучит предельно категорично. И тем не менее в Вашингтоне не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Трампа с Россией, а общественности становятся известны все новые нелицеприятные факты.

  • Трамп на конкурсе Мисс Вселенная в 2013 году в Москве

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Компромат на президента? Подробности

    Стало известно, что Трамп еще в 90-е годы пытался наладить связи с Москвой, а в 2000-е годы обзавелся бизнес-партнерами из России, часть которых, как позже выяснили СМИ, оказались связаны с организованной преступностью. В 2013 году Трамп провел в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и якобы устроил в отеле Ritz-Carlton сексуальную оргию, информацией о которой и обладают спецслужбы РФ.

  • Майкл Флинн

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Экс-советник Трампа - на зарплате в Москве?

    Майкл Флинн занимал должность советника президента США менее месяца. 14 февраля он ушел в отставку после появления информации о том, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону санкции Вашингтона против РФ с российским послом в США Сергеем Кисляком и скрыл это от вице-президента Майка Пенса. Позже выяснилось, что 2015 году Флинн получал деньги за услуги российским компаниям.

  • Джеймс Коми

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Уволен за рвение в расследовании связей с РФ?

    Деятельность Флинна стала поводом для нескольких расследований, одно из которых возглавлял экс-глава ФБР Джеймс Коми. В начале мая он был уволен Трампом. Официально - за "некомпетентность". На деле, как уверены СМИ, - за нежелание прекратить расследование дела Флинна и вмешательства РФ в избирательную кампанию в США, которое, "вне всяких сомнений", имело место, заявил Коми на слушаниях в Сенате.

  • Джаред Кушнер

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Зять Трампа тоже замешан?

    Расследования "российского досье" уже не ограничиваются Флинном. Министр внутренней безопасности США Джон Келли указал в начале июня, что зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер являются фигурантом расследования министерства юстиции по делу о вмешательстве России в выборы главы американского государства в 2016 году.

  • Встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Трамп раскрыл секретную информацию?

    Сам президент США, впрочем, тоже не остается в стороне. Поводом для нового скандала послужила его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме 10 мая. В ходе встречи Трамп, как утверждали СМИ, раскрыл россиянам совершенно секретные данные, полученные американцами от израильской разведки, таким образом подвергнув опасности агентурную сеть израильтян.

  • Граффити Трампа с Путиным

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Кремль все отрицает

    Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Трампа в разглашении секретной информации "политической шизофренией" и заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США и главы МИД РФ, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Что касается всех прочих обвинений, то Кремль отрицает свое вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.

  • USA Donald Trump Jr. (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Семейное дело

    В скандал оказывается вовлечен и сын Дональда Трампа - Трамп-младший. Всплывает информация, что в ходе избирательной кампании 2016 года он встречался с российским юристом Натальей Весельницкой. Она якобы пообещала ему предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Однако сам Трамп-младший отрицает, что об этом шла речь на встрече с Весельницкой.

  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Боты на службе

    Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Интернет как поле боя

    Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Первый обвиняемый

    В рамках расследования вмешательства России в выборы в США, предъявлено первое обвинение. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в заговоре против интересов Соединенных Штатов. В том числе упоминается факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

    Одновременно стало известно о том, что бывший советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к российским властям. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Владимира Путина.

    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


Контекст

Российские следы вокруг Дональда Трампа

В США не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией. В СМИ звучат все новые обвинения, которые президент отвергает. DW собрала самые громкие из них. (13.06.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто они - российские друзья Дональда Трампа?  

За что Трамп ненавидит Mercedes, или Как США пугают ЕС автомобильной войной  

Московский связной Трампа, или Как Эмин взрывает интернет  

Также по теме

Trump auf dem Weg nach Bedminster, NJ

Трамп не обеспокоен встречей сына с российским юристом 06.08.2018

Сын Дональда Трампа в 2016 году встретился с российским юристом Натальей Весельницкой. Однако сам Трамп об этом не знал, этим не обеспокоен и считает, что все было легально, написал он в Twitter.

Karikatur Trump als Marionette von Putin

Reuters: По "российскому делу" в США допросили вице-президента Crocus Group 27.12.2017

Законодателей в Конгрессе США интересовало, мог ли бизнесмен Ираклий Кавеладзе организовать встречу Трампа-младшего с группой россиян в июне 2016 года.

Donald Trump Jr.

Что известно о героях встречи Трампа-младшего с адвокатом из России 12.07.2017

К нашумевшей встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой причастны как минимум четыре человека. DW собрала самую важную информацию о них.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Медведев в одиночестве, или Как в Брюсселе прошел саммит АСЕМ  

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно