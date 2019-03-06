 Коммуникация НАТО с Россией стала хуже, чем во время холодной войны | Новости из Германии о Европе | DW | 15.04.2019

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Европа

Коммуникация НАТО с Россией стала хуже, чем во время холодной войны

Во время холодной войны соперники понимали сигналы друг друга, сейчас такой уверенности нет, заявил командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти.

Военные НАТО отрабатывают высадку на морской берег в Литве

Учения НАТО в Литве

В период холодной войны коммуникация между НАТО и Москвой была лучше, чем сейчас, заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти  в интервью агентству Associated Press в воскресенье, 14 апреля.

Контекст

После окончания холодной войны многие считали НАТО ненужной структурой. Но организация сегодня вновь стала бастионом, защищающим от российской угрозы - а значит будет нужна и дальше, считает Бернд Ригерт. (03.04.2019)

Через двадцать лет после первого расширения НАТО на восток Москва продолжает видеть в Североатлантическом альянсе врага. Этот подход пора пересмотреть, считает Константин Эггерт. (12.03.2019)

Генерал Скапаротти назвал Россию главной угрозой стабильности в Европе. Командующий силами НАТО в Европе призвал усилить боевую мощь для противостояния российской военной угрозе. (06.03.2019)

По словам Скапаротти, "во время холодной войны мы понимали сигналы, подаваемые друг другу. Мы разговаривали". "Я не уверен, что мы понимаем их так же хорошо сегодня", - подчеркнул генерал. За все время на своем посту он лишь дважды встречался с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым, хотя время от времени разговаривал с ним по телефону.

"Общение - важная часть сдерживания"

Если противники знают возможности и намерения друг друга, вероятность того, что между ними случится конфликт, значительно ниже, поэтому "общение является очень важной частью сдерживания", подчеркнул Скапаротти. По мнению главкома сил НАТО в Европе, необходимо больше общаться с российской стороной - "это дало бы нам возможность понимать друг друга и разъяснять, что и почему мы делаем".

Ранее, 5 марта, выступая с речью на заседании Комитета по делам вооруженных сил Сената США, Скапаротти заявил о необходимости усилить боевую мощь США, чтобы эффективно противостоять росту российской военной угрозы в Европе и во всем мире. Генерал назвал Россию главной угрозой стабильности на европейском континенте. Он выразил недовольство силами сдерживания, находящимися в распоряжении США в Европе на данный момент, и призвал Вашингтон увеличить свой военный контингент в этом регионе.

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    Автор: Михаил Бушуев


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