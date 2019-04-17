"Коммерсант" хотят привлечь за разглашение гостайны

Издание "Коммерсант" может стать первым СМИ, которое привлекут к административной ответственности за разглашение гостайны. Об этом в понедельник, 3 июня, стало известно из информационного портала столичных мировых судей.

Статья, по которой хотят привлечь издание, - "использование средств массовой информации для разглашения сведений, составляющих государственную тайну", - введена федеральным законом 6 июля 2016 года. Наказание предусматривает административный штраф на юридическое лицо в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.

Представитель юридической службы "Коммерсанта" сообщил агентству ТАСС, что пока не располагает документами из суда. Суть претензий к изданию тоже пока неизвестна.

В конце мая сотрудники отдела политики газеты "Коммерсант" подали заявления на увольнение из издательского дома после вынужденного ухода специального корреспондента Ивана Сафронова и замредактора отдела политики Максима Иванова. Сафронов и Иванов уволились из "Коммерсанта" после появления статьи о возможном уходе с поста спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко по решению акционеров.

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