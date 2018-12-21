"Коммерсант" узнал детали интеграции России и Беларуси

В рамках программы интеграции Россия и Беларусь объединят экономические системы с 2021 года, в частности, перейдут на единый Налоговый кодекс. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на текст документа о программе экономической интеграции России и Беларуси, подлинность которого подтвердили источники в Белом доме.

"Программу действий России и Беларуси по реализации положений договора о создании Союзного государства" премьер-министры двух стран согласовали еще 6 сентября с возможностью незначительных изменений, пишет издание. При этом текст программы не публиковался.

"Речь идет о довольно радикальном проекте: это частичная экономическая интеграция на уровне не менее, чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов - аналогичная конфедеративным или даже федеративным государствам", - сообщает газета.

Согласно документу, Россия и Беларусь планируют создать единые Налоговые и Гражданские кодексы, частично объединить банковский надзор и ввести единый внешнеторговый режим. Кроме того, с 2021 года страны объединение произойдет и в таможенной и энергетической сферах. В то же время в программе не упоминаются планы о создании единого бюджета двух стран, а также отсутсвуют договоренности в сферах обороны, госбезопасности, правоохранения, госбезопасности, здравохранения, образования и науки.

Дорожные карты по исполнению договоренностей программы Россиия и Беларусь представят до ноября 2019 года. Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова строить союзное государство с Россией, но лишь на условиях равенства.

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