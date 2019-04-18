 ″Коммерсант″ назвал место встречи Ким Чен Ына и Путина | Новости из Германии о России | DW | 23.04.2019

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Россия

"Коммерсант" назвал место встречи Ким Чен Ына и Путина

"Коммерсант" пишет, что лидеры КНДР и России встретятся во Владивостоке 25 апреля. На местном вокзале уже расширили ворота для лимузина Ким Чен Ына.

Владивосток

Владивосток

Глава КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин встретятся 25 апреля на острове Русский, являющимся частью Владивостока. Об этом в понедельник, 22 апреля, написал "Коммерсант", ссылаясь на источники, связанные с подготовкой визита северокорейского лидера. Государственные СМИ КНДР подтвердили факт скорой встречи, не раскрывая подробности о времени и месте.

Контекст

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Владимир Путин раздумывает, не поддержать ли Ким Чен Ына, чтобы разрушить планы Дональда Трампа в отношении Северной Кореи, считает Константин Эггерт. (01.06.2018)

Ким Чен Ын должен приехать во Владивосток на бронированном поезде и передвигаться по городу на собственном лимузине. Для того чтобы лимузин смог покинуть вокзал Владивостока, его ворота уже расширили на 20 сантиметров. Переговоры между главами государств пройдут в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский - студенты получили внеочередные каникулы с 23 по 27 апреля.

Москва с 2018 года неоднократно заявляла, что ведется обсуждение визита лидера КНДР в Россию, но его сроки и место встречи с Путиным не назывались. В частности, ожидалось, что лидеры РФ и Северной Кореи встретятся на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года, но Ким Чен Ын не приехал на это мероприятие. Во Владивостоке Ким Чен Ыну будет предложена культурная программа, включающая места, которые посещал его отец в 2002 году. Сам Ким Чен Ын побывает в России впервые.

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    Трамп ради встречи с Ким Чен Ыном покинул саммит "большой семерки" в Канаде, не дождавшись его окончания. 10 июня президент США прибыл в Сингапур. Накануне он заявил, что его встреча с лидером КНДР должна будет положить начало процессу денуклеаризации Северной Кореи.

  • Ким Чен Ын в Сингапуре

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    Автор: Хао Гуй, Александра Елкина


Контекст

Встреча, которая может изменить мир

До последнего момента трудно было с уверенностью сказать, состоится ли встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Хронология событий - в галерее DW. (11.06.2018)  

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Зажигательная песня Ким Чен Ына - "Заповедник", выпуск 32, сюжет 3  

Трамп и Ын: крепкая дружба двух мужчин - "Заповедник"  

О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном?  

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