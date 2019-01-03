Комментарий: WADA опозорилась в допинговом скандале с Россией

Россия, прощенная WADA авансом, выставила ее на посмешище. В Москве и не думают раскаиваться за скандал с допингом. Это не должно остаться безнаказанным, считает обозреватель DW Йоша Вебер.
По идее, в обществе все устроено просто: вводятся правила, чтобы установить справедливость и дать всем равные права. Тот, кто нарушает принятые нормы, получает наказание. Уменьшить наложенный штраф можно только раскаянием и готовностью к сотрудничеству. Так работает правовое государство - по крайней мере, там, где оно заслуживает такого названия. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опирается на эти же принципы: организация видит себя тем, "кто охраняет ценности и дух" чистого спорта, принимает решения "беспристрастно, объективно, взвешенно и прозрачно". WADA оберегает, возможно, самую благородную из спортивных максим: справедливость. Вот только справляется ли она с поставленной перед собой задачей?
WADA поощряетнехватку воли к раскаянию
В ответ на факты систематического использования допинга WADA сначала лишила аккредитации российское антидопинговое агентство RUSADA, затем к удивлению многих восстановила его в правах в сентябре 2018 года - с условием соблюдения двух требований. Во-первых, до конца года письменно признать выводы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида, расследовавшей ситуацию с допинг-пробами на Олимпиаде 2014 года в Сочи, а во-вторых, предоставить доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории.
Вот только Москва этого не сделала, чего, кстати, и следовало ожидать. И вот теперь руководитель WADA Крейг Риди говорит, как "глубоко он разочарован" поведением россиян. Своим он, впрочем, тоже может быть разочарован, ведь WADA прямо на наших глазах разрушает собственную репутацию.
Всемирное антидопинговое агентство без нужды восстановило RUSADA в правах, хотя нарушители не продемонстрировали ни толики искреннего раскаяния и не стали, как того требовалось, в полной мере сотрудничать с контролерами WADA. Данные из Московской антидопинговой лаборатории могли бы пролить свет на размах институционального допинга в России. Но именно это Россия не дает сделать на протяжении последних лет (что негативно сказывается на ее собственных спортсменах), запугивая вместо этого тех, кто публично рассказывает о допинговом заговоре. Поощрять такое отношение, делая шаг навстречу Москве, было серьезной стратегической ошибкой WADA.
WADA следует всерьез отнестись к собственным правилам
Реакция на развитие ситуации была сильной. "Стыдно", - прокомментировал положение WADA глава Американского антидопингового агенства Трэвис Тайгарт, который в свое время вывел на чистую воду велогонщика Лэнса Армстронга. Он считает, что WADA стало "игрушкой в руках россиян". Глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Хёрман (Alfons Hörmann) опасается "нового удара" по доверию к WADA, а британская газета Guardian считает, что шефа Всемирного антидопингового агентства "Россия вновь выставила дураком".
Критики правы. Международная борьба с допингом посрамлена. Крупная спортивная держава стала виновницей величайшего допингового скандала в истории спорта, а что же делает главный мировой антидопинговый полицейский? Проявляет снисхождение, мягкость и вообще готов заключить преступника в свои объятия. Они вообще в своем уме? Поведение WADA откровенно наивно. Это как если бы к концу Второй мировой войны союзники неожиданно перешли бы к политике умиротворения нацистской Германии.
Выход из неприятной ситуации есть только один: WADA должна сменить курс и вновь лишить аккредитации российское антидопинговое агентство. И не возвращать его до того момента, пока все условия, которые записаны в правилах WADA, не будут выполнены. На то их и создали.
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