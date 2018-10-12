Комментарий: 7 последствий украинской автокефалии для Путина, Порошенко и РПЦ

В историко-архитектурном заповеднике "София Киевская" в Киеве идут ремонтные работы. Именно здесь, в Софийском соборе с его фресками и мозаиками 11 века, эмиссары Вселенского патриархата официально обнародуют "томос" - указ - патриарха Варфоломея о даровании автокефалии Украинской православной церкви. Собор должен стать духовным центром поместной церкви Украины.

Мечта Филарета (Денисенко) сбывается

11 октября Священный Синод Вселенского патриархата не только одобрил автокефалию, но снял церковные прещения (то есть возобновил полноценное общение) с главы самопровозглашенного Киевского патриархата Украинской православной церкви Филарета (Денисенко). Причина - необходимость признать, что все рукоположения епископов и священников, совершенные им за последние 20 с лишним лет, законны (на церковном языке - каноничны). Бывший митрополит Русской православной церкви и проигравший кандидат на выборах патриарха в 1990 году теперь имеет большие (хотя и не абсолютные) шансы реализовать свою мечту - стать патриархом поместной Украинской православной церкви, когда Вселенский патриарх наконец подпишет "томос", дарующий автокефалию.

Константин Эггерт

Реакция Москвы была предсказуемо яростной: "…Константинопольским Патриархатом совершено беспрецедентное антиканоническое действие, являющееся попыткой разрушения основ православного канонического строя. Иначе нельзя оценить заявление Константинополя о вступлении в каноническое общение с раскольниками и с лицом, отлученным от Церкви". Так глава Синодального информационного отдела Русской православной церкви Владимир Легойда прокомментировал в своем телеграм-канале действия Константинопольского патриархата. Он обещал, что Священный Синод РПЦ соберется 15 октября в Минске и даст ответ на действия Вселенского патриархата. Нет никакого сомнения, что отношения с Фенером (Фанаром), где находится резиденция патриарха Варфоломея, будут окончательно разорваны.

Ненадежные союзники патриарха Кирилла

Что дальше? Во-первых, РПЦ начнет искать союзников для борьбы с Константинопольским патриархатом и попытается расколоть мировое православие. В 2016 году патриарх Кирилл смог успешно убедить Сербскую, Болгарскую, Грузинскую и Антиохийскую церковь не участвовать в этом мероприятии из-за конфликта Москвы и Фенера. Можно предположить, что эти четыре поместные церкви вновь поддержат патриарха Кирилла и выпустят совместное заявление, критикующее Вселенский патриархат (хотя и это пока не гарантировано). Однако едва ли они станут рвать с ним отношения - это будет слишком драматичным шагом. В конце концов, это война двух патриархов, в которой не в их интересах занимать одну сторону. Скорее всего, они будут поддерживать отношения с обеими сторонами спора.

Во-вторых, большая часть поместных церквей не сможет игнорировать будущий "томос" и делать вид, что Украинской церкви не существует. Большинство попытается действовать по принципу "и нашим, и вашим". При всем значении Русской церкви для мирового православия, патриарх Кирилл не может потребовать от других глав поместных церквей "Выбирайте - либо мы, либо они!"

В-третьих, если не вдаваться в споры о каноничности решения Вселенского патриархата (а спорить есть о чем), случившееся - несомненно поражение Москвы. Как мне уже приходилось писать, вопрос об украинской автокефалии едва ли возник бы так остро, если бы Русская православная церковь не поддержала ложь Кремля о "гражданской войне" в соседней стране, не одобрила захват Крыма, не продолжала настаивать на имперской иллюзии "Русские и украинцы - один народ". Можно сказать, что у патриархии не было выбора - но тогда приходится признать, что нынешний кризис закономерно возник бы все равно. Тем более что вопрос об автокефалии для Украины стоял и раньше. В том числе и потому, что 40-миллионная страна с православным большинством, но без поместной церкви выглядит довольно странно.

Победа Порошенко и поражение Путина

В-четвертых, случившееся - также поражение Кремля. И Владимир Путин не забудет этого патриарху Кириллу. Независимая украинская церковь станет зримым символом провала постсоветского неоимпериализма путинского режима. Однако Москва сделает все для того, чтобы максимально осложнить процесс становления украинской церкви. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков недвусмысленно пообещал защищать права православных Украины, если их будут нарушать. Это прозвучало как откровенная угроза Киеву. Хотя как именно Кремль может осуществлять защиту, не вполне ясно.

В-пятых, решение Фенера - политическая победа Петра Порошенко (как сообщалось ранее - прихожанина РПЦ), ходатайствовавшего перед Вселенским патриархом об автокефалии. Это плюс к его биографии накануне президентских выборов 2019 года. Опытный политик, Порошенко попытался нейтрализовать пропаганду Москвы. Он заявил, что все желающие остаться в юрисдикции РПЦ могут спокойно в ней остаться. Украинское законодательство в этом смысле - на стороне верующих. Однако важным станет вопрос собственности. Церковная недвижимость в Украине, как правило, принадлежит государству. Религиозные общины пользуются ей или арендуют ее. Если власть начнет процесс массового перераспределения недвижимости, это может привести к беспорядкам и без участия российских агентов. Имущественный вопрос - один из самых чувствительных в нынешней ситуации.

Вызовы будущего для Москвы и Киева

В-шестых, пока неясно, сколько приходов Украинской православной церкви, находящихся в юрисдикции Москвы, захотят перейти в новую церковь. Особенно если ее патриархом будет избран Филарет (Денисенко). Может сложиться так, что нынешний Киевский патриархат перейдет в автокефальную украинскую церковь, а большая часть "московских" общин сохранит лояльность патриарху Кириллу.

Возможно (это мое впечатление после недавней поездки в Киев), процесс смены юрисдикции будет постепенным, но, особенно вначале, не таким массовым. Однако в перспективе сомнений нет - влияние Русской церкви в соседней стране уменьшится очень существенно. Война и позиция иерархии РПЦ только помогают этому.

Наконец, в-седьмых: то, что сегодня называют "потерей Украины" может оказаться шансом для русского православия. Разумеется, при патриархе Кирилле никаких изменений ждать не приходится. Но в будущем у РПЦ есть все шансы начать ту внутреннюю трансформацию, которая давно назрела.

Речь идет о большей независимости от государства, в том числе финансовой, усилении роли мирян, широкого внедрения выборности на церковные должности, превращении Священного Синода из нынешнего "митрополитбюро" в орган коллегиального управления. Самое главное: как красноречиво говорил на недавней конференции в Праге клирик РПЦ и одновременно один из самых ярких ее мыслителей-нонконформистов архимандрит Кирилл Говорун, без Украины РПЦ теряет не просто имидж "церкви империи", но и перестает ею быть по существу. Она получает шанс перестать жить иллюзиями прошлого, стать беднее, но свободнее, и - как бы парадоксально это ни звучало сегодня - заслужить настоящую любовь и влияние в обществе.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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