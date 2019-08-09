 Комментарий: 20 лет правления Путина сделали мир менее безопасным | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.08.2019

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Россия

Комментарий: 20 лет правления Путина сделали мир менее безопасным

9 августа 1999 года Владимир Путин впервые встал во главе правительства России. Тогда на него надеялись многие - но сегодня сомнения звучат и внутри РФ, и за границей, считает Миодраг Шорич.

Владимир Путин на саммите G20 в Японии

Владимир Путин на саммите G20 в Японии, июнь 2019 года

В самом начале он был "анти-Ельцин" - явно моложе тогда еще остававшегося у власти первого президента РФ, полный энергии, уверенно выступающий на публике, непьющий. Двадцать лет назад новоиспеченный глава российского правительства, а вскоре новый президент Владимир Путин подарил своим глубоко разочарованным соотечественникам новую надежду. Россияне были разочарованы демократическими реформами, не давшими желанных результатов, гражданской войной, бушевавшей на Кавказе, разрушительным экономическим кризисом.

Новый хозяин Кремля оказался удачливым. Выросли цены на нефть, и в государственную казну хлынули миллиарды. Росли доходы населения. Путин инвестировал в экономику и выплачивал внешние долги. Чеченскую войну он окончил железной рукой. Москва вновь обрела свой голос на международной арене.

Острое чутье на желания масс

Путин до сих пор пожинает плоды того времени. У него необыкновенно острое чутье на то, чего желают многие россияне, будь то стабильность в стране или имперские амбиции.

Миодраг Шорич

Миодраг Шорич

Он уже привык подавать себя в качестве опытного кормчего, твердо стоящего у штурвала корабля "Россия", который он уверенно ведет сквозь все бури современности и наперекор встречным ветрам, что дуют с запада. Своим согражданам он обещает то, что они и хотят услышать: повышение зарплат и благосостояния, расширение социальных льгот. Многие пожилые россияне закрывают глаза на то, что свои обещания он не держит - люди просто не видят Путину альтернативы.

Но все больше молодых людей думают по-другому. Они живут в мире, который стремительно меняется. И только в Кремле все остается застывшим. А посреди - Путин, как воплощение принципа "так держать!". Новое поколение с трудом может ассоциировать себя с этим человеком, утверждающим, что никогда не имел собственного смартфона. Стабильность, которую так ценят люди в возрасте, молодежь воспринимает как цепляние за власть. Тот, кто, подобно Путину, говорит о выгоде от глобального изменения климата, вряд ли отражает истинные чаяния нынешней молодежи.

Новой перестройки ждать не следует

Как школьники, так и студенты во множестве своем презирают коррумпированных политиков, продажных прокуроров и судей, ненасытных олигархов. Новое поколение требует прозрачности всех государственных дел. Как это называлось в старые добрые времена - гласность!

Контекст

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Президент Путин может позволить себе ничего не говорить о пожарах в Сибири. Учитывая особенности политической системы в России, с него некому спросить за молчание, считает Константин Эггерт. (31.07.2019)

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Но вряд ли следует в ближайшее время ожидать начала новой перестройки - второго ключевого понятия ушедшей эпохи Горбачева. У власти крепко стоят силовики - немолодые мужчины из органов безопасности, и так просто подвинуть себя они не дадут. И уж тем более не позволят они это сделать мирным демонстрантам. Так и будет дальше работать система Путина - на сфальсифицированных выборах, при подцензурной прессе, с подавлением инакомыслящих. А российское общество будет все сильнее и сильнее поляризироваться.

Путин делает мир менее безопасным

Чем дольше Путин находится у власти, тем больше противоречий это вызывает. По-прежнему миллионы россиян будут восхвалять его, как президента, укрепившего российское влияние в Украине, Грузии и где-то там еще. А политики-реакционеры по всему свету, в том числе, кстати говоря, и в Германии, продолжат считать его образцом того, как следует возрождать "национальное величие", а именно твердой рукой и насилием. Но либеральные демократы как внутри России, так и за ее пределами будут принципиально отвергать кремлевского властителя. И уже сейчас все свои ожидания они направляют на то, что будет после Путина.

Вот только это будущее может заставить себя ждать. Двадцати лет у руля все еще не хватает для подведения итогов. Нынешний президентский срок Путина ограничен 2024 годом. Пока он никак не высказывался по поводу своих дальнейших планов на пребывание во власти. Но двадцать лет назад Путин был совсем другим политиком. Тогда он предлагал себя Западу в качестве партнера. Ныне - вступает в конфликт с миропорядком, в котором доминируют США. И тем самым - совместно с авторитарными режимами в Китае и в Иране - делает наш мир менее безопасным. Причем для всех народов сразу - включая российский.

Автор: Миодраг Шорич, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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