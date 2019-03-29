Комментарий: Якутская борьба с мигрантами - пример популистского обмана

После массовых антимигрантских митингов, причиной которых было изнасилование местной жительницы гражданами Киргизии, глава Якутии постановил запретить мигрантам работать в республике по патентам. В его администрации уверяют, что это решение никак не связано с народным возмущением - такое постановление он подписывает ежегодно. Однако услышат ли это уточнение? Не будет ли оно сигналом к углублению национальных конфликтов в Якутии, да и в России в целом?

Почему прорвало в Якутии?

Новости из Якутии настолько запутаны, что сейчас вряд ли можно разобраться, что же именно там произошло. Ряд киргизских СМИ, например, вообще ставят под сомнение факт изнасилования. Хочется сказать: уголовное дело заведено, подозреваемый задержан - пусть разбирается следствие и суд. Так бы это можно было и оставить, если бы не политические последствия.

Иван Преображенский

История с изнасилованием вскрыла сразу несколько проблем, которые и раньше были известны экспертам, но о которых многие предпочитали вслух не говорить. Первая - это рост национального самосознания якутов как народа, чья численность в последние десятилетия стабильно возрастает. Некоторые это даже называют якутским национализмом.

Не знаю, как там с национализмом, но история с киргизами показала, что негативное отношение к условным чужакам в Якутии точно есть. Причем достаточно лишь повода, чтобы оно переросло в многотысячные митинги, которые, если бы не вмешались власти и правоохранительные органы, могло вылиться и в погромы по национальному признаку. Как известно, где тонко - там и рвется. Вот поэтому и прорвало сейчас именно в Якутии.

Можно заставить национальные республики отказаться от использования титула "президент", можно разрушить, как в современной России, разделение полномочий между центром и регионами в формально федеративном государстве, но это не решит ни одной из реальных проблем многонациональной страны.

Поиски стрелочника

Поиски виновного - любимая российская игра. В данном случае власти в лице полиции и президента Якутии (Саха) Айсена Николаева, а также возмущенные преступлением якуты выбрали на эту роль чужаков, которые едут к ним на заработки.

Однако вопросы надо явно задавать не только киргизской диаспоре. Когда власти России из публично даже не сформулированных и не донесенных до рядовых граждан геополитических соображений вводят миграционную амнистию для граждан Киргизии, они разве не подогревают этим националистические настроения?

Ведь во время тех же протестов в Якутске четко озвучивалась идея защиты населения от нелегальной миграции. То же самое можно сказать про российский крупный бизнес, когда он массово завозит гастарбайтеров из стран Центральной Азии, создавая для них малопригодные условия работы и низкооплачиваемые рабочие места.

Ну и, конечно, вишенка на торте - решение якутского руководителя именно после волнений в столице республике подписать популистский указ "против мигрантов". Это крайне опасный популизм, подогревающий националистические настроения. Тем более опасный, что решение это насквозь лживое. Начать с того, что указ Николаева никак не затрагивает как раз выходцев из Киргизии. Они, как граждане страны, входящей в Евразийский экономический союз, работают формально в России на тех же правах, что и россияне, и даже могут получить по упрощенной процедуре гражданство РФ.

Ложь и ее последствия

Получается сразу три лжи. Во-первых, якутские власти делают вид, что среагировали, но за возможное преступление одного человека наказывают сразу всех мигрантов. Во-вторых, запрещают работать гражданам не Киргизии, а других стран, выходцы из которых никаких преступлений не совершали. В первую очередь, не входящих в ЕАЭС Узбекистана и Таджикистана.

Ну и, наконец, в-третьих, так подогреваются и сепаратистские настроения. Ведь неофициально якутские власти как бы дают понять жителям республики: мы бы вообще этих приезжих, которые вам жить мешают, запретили, но в Москве думают иначе. Они с Киргизией договорилась, и пока мы тут боремся с "криминальными мигрантами", они им объявляют амнистию, а их родине списывают долги и помогают латать бюджет.

Спрашивается после этого, кто создает нестабильность и подогревает националистические настроения в обществе? Потом российские СМИ еще наверняка начнут обсуждать якутский национализм, спровоцировав уже у русских страх перед неведомой "якутской угрозой". Случайно что ли в России в последние годы при вроде бы спаде интенсивности межнациональных конфликтов лозунг "Россия для русских" становится все более популярен?

Универсальный рецепт тут, наверное, предложить сложно. Хотя свою миграционную политику Москва, раз уж Россия федерация, могла бы, например, согласовывать с регионами, причем публично. Общественная дискуссия по этой проблеме могла бы помочь стране ее осознать.

Политика, видимо, осталась бы прежней, но хотя бы пространство для манипуляций и разогрева межнациональных противоречий заметно бы сузилось. Однако вместо этого проблема и дальше будет, судя по всему, замалчиваться, как в позднем СССР, где такие популистские провокации закончились в итоге, как только центральная власть ослабела, сразу несколькими межэтническими войнами.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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