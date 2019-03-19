 Комментарий: Язов и коммунизм перед судом в Вильнюсе | Авторская колонка Константина Эггерта | DW | 28.03.2019

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Константин Эггерт

Комментарий: Язов и коммунизм перед судом в Вильнюсе

В России так и не поняли, за что в Литве осудили советских военных - участников событий в Вильнюсе 13 января 1991 года, считает Константин Эггерт.

Памятник погибшим при защите телецентра в Вильнюсе

Памятник погибшим при защите телецентра в Вильнюсе

"Я был готов к смерти и лишь молился: "Господи! Если мне суждено умереть, то пусть это будет быстро: одна пуля - и все!", - 79-летний Иринейюс Сабутис рассказывал мне о том, как ночью 13 января 1991 года помогал эвакуировать раненых у телецентра в Вильнюсе, как вместе с другими задыхался от газов, которыми советские войска пытались разогнать защитников ТВ-комплекса, как гремели вокруг выстрелы.

Вильнюсец Сабутис, фармацевт по профессии, вспоминает, что очень волновался за своего брата, который в то же самое время находился на главной улице литовской столицы - проспекте Гедиминаса, у здания Сейма. Там, в Сейме, заседало литовское руководство, объявившее 11 марта 1991 года о восстановлении государственной независимости Литвы.

Сабутис и другие участник тех событий, с которыми я говорил, повторяют как один: "Если бы советские войска пошли на штурм парламента, то жертв было бы во много раз больше, чем у захваченного спецназом и армией телецентра". Однако именно кровь, пролитая там, остановила армейское командование и союзное руководство.

Язов - преступник, Горбачев - свидетель

Драму тех дней заново пережили все те, кто смотрел в прямом эфире оглашения приговора по делу о событиях 13 января. Вильнюсский окружной суд признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности 67 человек, в основном бывших военных и сотрудников спецслужб. К лишению свободы срок о 4 до 14 лет приговорили бывшего командира спецназа КГБ Михаила Головатова, командира вильнюсским гарнизоном Владимира Усхопчика и экс-министра обороны СССР маршала Дмитрия Язова.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Практически все приговоры вынесены заочно. Лишь два человека сидели на скамье подсудимых. Это проживающий в Литве гражданин России, бывший офицер Геннадий Иванов и арестованный в 2014 году во время частной поездки в Литву из Калининграда отставной полковник Юрий Мель. Они осуждены на четыре и семь лет соответственно и будут обжаловать приговор. Бывшего президента СССР Михаила Горбачева - предсказуемо безуспешно - вызывали в суд как свидетеля.

Вильнюсский процесс вызвал истерику в российских СМИ, причем не только в кремлевских "боевых листках". Особенно бурно переживают по поводу приговора Язову ("Как можно было судить 94-летнего старика!") - как будто маршала обвиняли в краже булочки из магазина. Преступления против человечности не имеют сроков давности. Спросите об этом потомков бывших нацистов, организаторов геноцида в Руанде, Радована Караджича с Ратко Младичем. Список можно продолжить.

Реакция в России на вильнюсский процесс

Реакция на вильнюсский процесс в одночасье продемонстрировала, что большая часть российского общества, в том числе и часть тех, кто числит себя в оппозиции Кремлю, по-прежнему не способна отдать себе отчет в сущности советского режима. Это особенно касается стран Балтии - захваченных Сталиным в 1940 году и потерявшим сотни тысяч своих граждан в ГУЛАГе.

Ностальгирующие по СССР, включая путинский Кремль и МИД России, без конца повторяют советские пропагандистские байки про "добровольное вступление в Союз", а часть фрондирующей левой интеллигенции (часто не бывавшей в современной Балтии) пеняет латышам, эстонцам и литовцам на "национализм". Есть и те, кто говорят, что подсудимые "всего лишь выполняли приказ". Они, видимо, не знают, что со времен Нюрнбергского процесса эта фраза больше не является оправданием за убийство безоружных граждан. Которое, кстати, было преступлением даже по советским законам.

В марте 1990 года Литва именно восстановила существовавшую до Второй мировой войны государственную независимость, а не "откололась от Советского Союза". Тысячи людей, включая этнических русских и поляков, пришедших в январе 1991-го к Сейму и телецентру, защищали свою страну от тех, кого они считали - и кто юридически был - оккупантами.

Контекст

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Телепередачи и сериалы из РФ занимают все больше места в эфире литовских телеканалов. Власти страны ищут способы противостоять влиянию российской телепродукции на сознание зрителей. (08.02.2019)

13 января 1991 года литовцы живым щитом окружили телецентр в Вильнюсе, защищая его от советских военнослужащих. Что сегодня в Литве думают о тех событиях, выяснял корреспондент DW. (13.01.2016)

16 февраля Литва празднует столетие восстановления государственной независимости. О том, что значит для жителей страны этот день, DW рассказали 93-летний Юозас Якавонис и его семья. (16.02.2018)

Однако русское общество отторгает эти реалии, потому что не хочет признаться самому себе: советское величие было фальшивым, оккупированные советами народы не числят за собой никаких долгов благодарности СССР, даже в его вегетарианском застойном варианте.

Литва подала пример россиянам

Ведь никакие аргументы типа "Мы вам построили заводы, театры и порты!" не вернут литовцам и другим народам расстрелянных и депортированных дедушек и бабушек, братьев и сестер, отцов и матерей. Простая мысль - лучше быть бедным, но свободным, чем зажиточным, но рабом - с трудом торит себе путь сквозь толщу замутненного постсоветского сознания.

Свобода не стала пока в России общепризнанной общественной ценностью - отсюда и непонимание происходившего в Вильнюсе в январе 1991-го, в том числе и среди многих образованных и мыслящих россиян.

Глава Верховного Совета Литвы в 1991 году Витаутас Ландсбергис сказал в интервью DW: "В Вильнюсе судили не только конкретных исполнителей конкретных преступных приказов, а коммунистический режим как таковой. В этом смысле Литва подала пример россиянам. Может быть, в будущем они ему последуют и морально осудят тех, кто мучил и убивал не только литовцев, но и их собственных предков".

Я с Ландсбергисом согласен. Новая Россия станет по-настоящему новой и для собственных граждан, и для соседей тогда, когда российский президент приедет с визитом в Литву и возложит цветы к мемориалу погибшим у вильнюсского телецентра.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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Ссылки в интернете

Сайт, на котором шла прямая онлайн-трансляция вынесения приговора по делу о штурме вильнюсского телецентра 13 января 1991 года

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