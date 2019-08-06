Комментарий: Экономист Путин готовится к катаклизмам

Чтение макроэкономических докладов про Россию в последнее время создает стойкое ощущение дежавю. Новый обзор российской экономики, подготовленный Международным валютным фондом - не исключение.

"Застой-2" на горизонте

Экономика РФ по-прежнему зависит от конъюнктуры цен на энергоносители. Их падение больше всего повлияло за последние пять лет на падение российского ВВП, говорится в докладе. Западные санкции по силе воздействия идут на втором месте, хотя Россия более или менее адаптировалась к жизни под ними. На третьем - недостаточный объем инвестиций, связанный с тем, что правительство перекачивает в резервные фонды все доходы от экспорта нефти выше 40 долларов за баррель.

Всё это привело к тому, что, с точки зрения экспертов МВФ, за пять лет (2014-2018) ВВП России вырос всего на 2,5 процента. При отсутствии санкций он мог бы подняться на 3,5 процента. А если бы не было всех перечисленных факторов - почти на 6 процентов. Ну и наконец "для улучшения долгосрочных перспектив роста и во избежание застоя необходимо предпринять более существенные усилия для решения таких проблем, как избыточное присутствие государства (в экономике. - Ред.), избыточное регулирование и проблемы управления" (читай - коррупция и некомпетентность).

Константин Эггерт

Делаем вывод: санкции работают, структурные реформы не проводятся, госкорпорации, которыми руководят коррумпированные друзья Кремля, подмяли под себя экономическую активность в стране. И если кто-то полагает, что застой в российской экономике есть уже сегодня, то МВФ считает, что он пока на горизонте. Хочется спросить: если это еще не стагнация, то что же будет, когда она начнется?

Предвоенный бюджет Путина

Казалось бы, Путин обещал начать вкладывать деньги в инфраструктуру, здравоохранение и образование. Но в условиях, когда 60 или 70 процентов ВВП так или иначе связаны с государственным сектором, речь в сущности идет о перекладывании денег из одного кармана в другой.

Зато накопление средств в государственной кубышке идет мощными темпами. Россия отдала долги МВФ и сейчас ее совокупный внешний долг составляет менее 500 млрд долларов. Для сравнения, долг Соединенных Штатов составляет 22 трлн. По мнению занимающегося Россией знакомого аналитика крупного западного инвестбанка, денежные запасы российского правительства могут достигать трех или более процентов ВВП: "Если посмотреть на это со стороны, то Кремль ведет себя так, как будто там готовятся к войне или к каким-то большим катаклизмам". Что похоже на правду. Ведь даже ухудшающийся социальный климат и падающие цифры рейтингов доверия не заставляют Владимира Путина поспешить с инвестициями в чувствительные для граждан сферы.

Я часто слышал мнение, что, мол, Путин вообще любитель жесткой финансовой политики, монетаризма и просто подчиняется инстинкту копить деньги на черный день, пока они копятся. Вдобавок, госкорпорации - а значит, две трети российской экономики - каждый день рискуют новыми санкциями США. Им требуется "подушка безопасности". Все это верно, но все же раньше Кремль значительно более гибко и щедро реагировал на снижение популярности политики Путина в народе.

Навальный, Соболь и наследники Путина

Как и показательная порка оппозиции в Москве, так и эта финансовая политика (в сочетании с повышением пенсионного возраста и НДС) - по моему мнению, ясный признак подготовки Кремля к жесткому транзиту власти. В программе либо безусловно дорогостоящий военный сценарий, предполагающий аннексию Беларуси или присоединение "ЛНР-ДНР", а может быть, и то и другое одновременно - либо драматическое изменение многострадальной конституции и фактическое превращение Путина в пожизненного правителя России. Второй сценарий требует пролить над населением рублевый "дождь", чтобы его, население, задобрить. Я лично больше верю в сценарий номер один, чем в сценарий номер два.

Но на этом проблемы не кончаются. Потому что даже если завтра случится чудо, режим сменится, и в Кремль придет президент Навальный, Соболь или Яшин, а в Государственную думу - сплошь лучшие люди России без кавычек, они унаследуют именно такую экономику, при которой десятки миллионов человек зависят от государства и его денег. И госаппарат, который не умеет ничего, кроме того, чтобы эти деньги раздавать по приказу сверху - или красть.

Изменит ли Путин конституцию и начнет ли новую войну, мы пока не знаем. Но он, вольно или невольно, отлил в бетоне такую экономическую систему, при которой любая оппозиция задумается - ломать ее или же договариваться с "бывшими"? Может быть - хотя бы отчасти - на это и делают расчет "лучшие люди России". На этот раз - в кавычках.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Запрет на въезд и заморозка активов В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Секторальные санкции в связи с событиями в Украине 16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ЕС последовал примеру США Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Российская нефтянка под санкциями Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ВПК под прицелом Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции в отношении силовиков В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции за отравление Скрипалей 27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке. Автор: Ирина Филатова

