 Комментарий: Шпионский скандал не изменит политику Путина в Сербии | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 22.11.2019

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Мнения

Комментарий: Шпионский скандал не изменит политику Путина в Сербии

Идея вступления Сербии в Европейский Союз вызывает и будет вызывать противодействие Кремля. Поэтому шпионский скандал может быть ему только на руку, считает Константин Эггерт.

Владимир Путин и Александар Вучич в Белграде (17 января 2019 года)

Владимир Путин и Александар Вучич в Белграде (17 января 2019 года)

"Скандал есть, а последствий нет", - так можно суммировать реакцию президента Сербии Александара Вучича на громкую историю с анонимным видео, выложенным в YouTube. Это монтаж из нескольких оперативных съемок скрытой камерой, запечатлевших, как утверждают сербские СМИ, бывшего заместителя военного атташе России в Белграде Георгия Клебана в компании какого-то мужчины. Они пьют пиво, беседуют, ходят по городу. Клебан передает мужчине сумки. Один раз видно, как тот достает из сумки нечто, напоминающее конверт, и, похоже, пересчитывает лежащие в нем купюры.

Единственный союзник Кремля на Балканах

Видео всего за три дня набрало четверть миллиона просмотров. Президент Вучич заявил, что на видео - некий отставной сербский военный, названный только инициалами "З.К.". И перед телевизионными камерами обратился к Москве с вопросом: "Почему?". Правда почти тут же сербский глава добавил, что, по его мнению, на отношения с Москвой шпионский скандал не повлияет и что президент Путин, скорее всего, о деятельности российского военного разведчика в Сербии не знал.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Вучича можно понять: в декабре он едет с визитом в Москву, так что обострять отношения Белграду явно не стоит. Тем не менее знакомый высокопоставленный европейский дипломат оценил ситуацию довольно однозначно: "Если уж сам Вучич выступил с подтверждением шпионского скандала, то значит все серьезно".

Реакцию моего собеседника можно понять: у сербского президента - репутация одного из самых пророссийских европейских лидеров. Он часто видится с Путиным. Сербия не поддержала западные санкции против российских физических и юридических лиц, связанных с российско-украинским конфликтом. На юге страны, в городе Ниш, уже скоро двадцать лет как действует российская база.

В Москве и Белграде говорят, что она принадлежит и обслуживается МЧС. На Западе утверждают, что на самом деле это, фактически, военный и разведывательный плацдарм Кремля на Балканах. В Белграде заявляют, что страна не стремится в НАТО (бальзам на душу Путина), но зато намерена вступить в Европейский Союз. После провалившейся попытки предотвратить вступление в НАТО Черногории и завершившихся ничем усилий организовать беспорядки в Северной Македонии, Сербия осталась, по сути, последним региональным союзником Москвы.

Кто стоит за утечкой скандального видео?

Так что вопрос "почему?" в устах Вучича вполне закономерен. Он и так подвергается постоянной критике сербской оппозиции за слишком тесные связи с Кремлем. Шпионский скандал - последнее, что ему нужно.

Откуда всплыло видео, датирующееся 2018 годом, неясно. Его происхождение могло бы многое прояснить. Наиболее вероятная версия такова: утечка - дело рук той части сотрудников сербских спецслужб, которые хотят более тесной интеграции с Западом и максимально возможного (при соблюдении политических и дипломатических приличий) дистанцирования политического руководства от Кремля. С другой стороны, это вполне может быть и делом рук тех в Белграде, кто настроен на тесные взаимоотношения с Москвой.

Контекст

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В Кремле никогда не будут до конца доверять сербскому руководству, причем любому. Более того, вступление Сербии в ЕС, с точки зрения Москвы, если и лучше присоединения к Североатлантическому альянсу, то ненамного. Это все равно втягивание страны в систему трансатлантических связей. Против этого в Кремле настроены твердо и решительно. Более того, история с Клебаном даже играет на руку Москве. Чем больше таких скандалов, тем меньше будут в ЕС доверять Белграду и тем дальше будет откладываться вступление страны в Евросоюз.

"Сербия может стать своеобразным "троянским конем" Кремля в Брюсселе. Зачем нам это нужно?", - такую мысль от дипломатов и политологов из ЕС я слышал в последние месяцы не раз. Российское руководство воспринимает возможное вступление Сербии в ЕС как геополитическое поражение и удар по престижу. Ведь одним из условий вступления является урегулирование отношений Сербии и Косово.

Такое урегулирование, по сути, будет означать одобрение результатов военной операции НАТО против Югославии весной 1999 года. А ее в Москве считают прелюдией к последовавшему вскоре свержению режима Слободана Милошевича. Да и практические соображения, вроде возможной потери той самой базы МЧС в случае присоединения Сербии к Евросоюзу, тоже влияют на решения Кремля.

Георгий Клебан уехал, но дело его (и его начальства) будет жить.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook:  Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


 

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