Комментарий: что стоит за агрессивностью России?

Доказательства кажутся исчерпывающими: спецслужбы Нидерландов, Великобритании и Швейцарии назвали имена и частично даже звания российских агентов, которые стояли за волной последних кибератак. Американцы, канадцы, датчане и австралийцы также обвиняют в атаках хакеров из России.

Даже если эти обвинения против Москвы на первый взгляд и кажутся согласованными, никто не сомневается, что за продолжительными атаками на западные государственные структуры, политические партии, фирмы и спортивные организации в основном стоят российские агенты. Москва отрицает обвинения. Но делает это механически, как надоедливую работу и зачастую - с примесью цинизма.

Если ли еще смысл в диалоге?

Миодраг Шорич

В ответ Запад принимает меры. Он инвестирует средства в идущую кибервойну. Одновременно многие спрашивают: что же стоит за этой необычайно продолжительной агрессивностью Кремля? В чем цель Москвы? Ведь все более быстро закручивающаяся спираль санкций и контрсанкций ведет в никуда. В конце концов, проигрывают всегда обе стороны.

Открывающийся 7 октября "Петербургский диалог", который соберет представителей гражданского общества с обеих сторон, имеет все меньше смысла в условиях растущего напряжения на Востоке и Западе. Зачем говорить друг с другом, если просто нет принципиального политического желания плодотворно сотрудничать?

И Запад пытается понять, что же стоит за буйными и хулиганскими действиями россиян. Что обращает на себя особое внимание, последние атаки осуществила военная спецслужба ГРУ. И также бросается в глаза, как по-дилетантски действовали шпионы, сколько следов они оставили, что в итоге были пойманы с поличным.

Москва прохладно реагирует на протесты со стороны Запада. Это напоминает о временах холодной войны. Но даже тогда было что-то вроде базового доверия сторон друг другу. Сейчас же это доверие полностью разрушено. Когда именно это началось, понять сложно: в 2007 году президент Владимир Путин впервые жестко обвинил американцев и Запад в создании однополярного мира и в том, что они при этом не учитывают интересы России.

Чуть позже началась война в Грузии. Попытки перезагрузки отношений с Москвой провалились. Обещания президента Трампа улучшить отношения с Россией натолкнулись на сопротивление в Конгрессе. Теперь политики Востока и Запада больше говорят друг о друге, чем друг с другом.

Нападения для повышения военного бюджета?

Идет ли речь в том числе о деньгах? Учитывая последние атаки со стороны России, страны НАТО повышают свои расходы на оборону. А президент Путин заявил, что военные траты в 2019 году вновь сократятся. Ему нужно больше денег, чтобы стимулировать слабый экономический рост. Его генералы не обрадуются этому. Уже сейчас ходят слухи, что это и спровоцировало последние кибератаки со стороны ГРУ.

Растущее напряжение со стороны соперника всегда хорошо влияет на собственный оборонный бюджет. Другие утверждают, что Россия ведет себя так потому, что Вашингтон уже решил радикально ужесточить санкции в конце ноября. И у Москвы нет стимулов для хорошего поведения.

Что бы не стояло за агрессией, когда-то Кремлю придется пойти на попятную. Улучшение отношений - в интересах России и Запада. Альянс РФ с Китаем - вряд ли реальная альтернатива партнерству с Западом. Потому что Пекин - слишком расчетливый союзник.

Автор: Миодраг Шорич, обозреватель DW

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