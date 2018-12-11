Комментарий: Что сказал бы Солженицын Путину

Москва отмечает 100-летие со дня рождения писателя Александра Солженицына. Среди гостей - Владимир Путин. Президент, когда-то работавший на советскую спецслужбу. В задачи тогдашнего КГБ входили преследования, допросы и аресты таких людей, как Солженицын. Путин, отдающий дань уважения великому моралисту, - это поздняя победа Нобелевского лауреата?

И да, и нет. Да, потому что Россия, по крайней мере формально, демонстрирует приверженность таким ценностям, как демократия, уважение человеческого достоинства и свобода выражения мнений. Нет, потому что ни одна из этих ценностей не определяет повседневную жизнь России. Россия - это не демократия, не правовое государство. Страной управляет группа людей, контролирующих государство и его ресурсы. Президент, может, и найдет добрые слова в адрес умершего диссидента. Но при этом сегодняшние правозащитники находятся в тюрьме.

Примеры псевдодемократии в России

Среди них - Лев Пономарев, осужденный на прошлой неделе в ходе показательного суда. При этом 77-летний правозащитник виновен лишь в том, то встал на защиту людей, в том числе подростков, которых спецслужбы ФСБ обвиняют в так называемом "экстремизме". Пономарев - не единичный случай. За решеткой находится глава чеченского отделения "Мемориала" Оюб Титиев. Ему подбросили наркотики для того, чтобы заставить его замолчать. Под домашним арестом содержится и режиссер Кирилл Серебренников - якобы за хищение государственных средств. Абсурдные обвинения, призванные запугать неугодных и неудобных властям.

Миодраг Шорич

А ведь именно эти диссиденты, представители интеллигенции, правозащитники бесстрашно говорят правду о реальности в России. О том, что российский парламент - это не парламент. Дебаты там, конечно, проходят. Но в решающий момент решение принимается всегда в пользу правительства.

О том, что в судах выступают прокуроры и адвокаты, и якобы, действуют законы. Но когда на скамье подсудимых оказываются оппозиционеры, приговоры выносит ФСБ. О том, что в стране есть множество радиостанций и телеканалов. Но редакторы тонко чувствуют, как далеко можно заходить, критикуя Кремль, и где начинается самоцензура.

Россия - это не Советский Союз. Масштабы подавления и угнетения в СССР не сравнимы с российскими. Но Россия, похоже, не хочет избавляться от печальной традиции, в соответствии с которой те, кто стремятся сделать жизнь людей достойнее, рискуют собственной жизнью. Но, собственно, почему? Неужели уже далеко не молодой Лев Пономарев действительно настолько опасен для властей, что его необходимо отправить за решетку?

Александр Солженицын, Лев Копелев, Андрей Сахаров, умершая на днях Людмила Алексеева - все они были совестью России. Все они сильно отличались друг от друга. Но в одном они были едины: все они верили в истину, в человеческое достоинство, в свободу слова, в русский народ и в свою способность трезво рассуждать. Так же, как и сегодняшние правозащитники.

Права человека заканчиваются там, где начинается авторитаризм и диктатура. Вне зависимости от того, что говорят авторитарные правители.

Автор: Миодраг Шорич, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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