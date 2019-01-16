Комментарий: Что нужно сделать для укрепления свободы СМИ

3 мая в мире отмечают день свободы печати. Что означает быть независимым журналистом, и какие шаги способны укрепить свободу СМИ - в комментарии главного редактора DW Инес Поль.
Запреты на публикацию текстов, подрыв экономической независимости изданий и тюремное заключение - все это хорошо известные способы воздействия репрессивных государств, стремящихся подавить свободу выражения мнений в своих странах.
Неочевидные опасности
Между тем существуют опасности, которые не так легко разглядеть. Прежде всего это вирусная основа интернета: люди, а в последнее время все чаще и боты, распространяют ложь, подделывают фото и видеосюжеты, преднамеренно манипулируя аудиторией. Фейковые новости, кампании дезинформации в социальных сетях, клевета и угрозы стали частью повседневной жизни.
Все чаще здесь работают настоящие профессионалы в области коммуникаций, как например, на телеканале RT, а в последнее время, к сожалению, и на Al Jazeera. У них дружелюбный стиль общения, иногда они демонстрируют проницательность и хорошее чувство юмора. Их упрощенная модель сложного мира выглядит соблазнительно. Кроме того, все больше государств пытаются заменить космополитический интернет цензурированным, ограниченным рамками одной страны. Мы видим это в Иране, Китае, России и Турции.
На все это есть лишь один ответ: люди должны научиться отличать ложь от правды. Медиаграмотность должна стать неотъемлемой частью школьного образования, а взрослым людям необходимы привлекательные предложения. Предложения, в которых говорится о том, что в конечном счете под угрозой находится не только свобода СМИ, но и свобода высказывать свое мнение в личном пространстве, не опасаясь репрессий.
Политики должны выполнять свой долг
Демократические политики со всего мира, в том числе из Европы и Германии, соревнуются между собой в попытках обхаживания Китая. Для них не играет роли, что в этой стране отсутствует свобода прессы, что там заблокированы независимые иностранные медиакомпании, в числе которых и Deutsche Welle. Представители делового мира склонны думать о Китае с точки зрения крупного бизнеса, а не соблюдения прав человека.
Возможности сотрудничества в области экономики обсуждаются и с Ираном - при этом судьбы 20 журналистов, заключенных в пыточные тюрьмы Корпуса стражей исламской революции, предметом обсуждения не становятся. В Бангладеш и Пакистане блогеры рискуют жизнью, если критически высказываются о все более растущем уровне исламизма в своих странах.
Серьезная поддержка из-за рубежа - это дефицитный товар. Инициатива саудовского принца, разрешившего женщинам ходить в кино, на стадионы и даже водить автомобиль, стала причиной для ликования во всем мире. Но где же протесты по поводу судьбы блогера Раифа Бадави, все еще находящегося в саудовской тюрьме?
Список можно было бы продолжать еще долго. Печальный список. И сегодняшний день - это хороший повод, чтобы начать оценивать политиков по их действиям, направленным на борьбу с участившимися посягательствами на свободу печати.
Указывают ли они ясно и четко диктаторам, каковы наши ценности? Готовы ли они отказаться от выгодного бизнеса, если эти ценности вопиющим образом попираются? Связывают ли они готовность помочь развивающимся странам с ситуацией в сфере прав человека и свободы печати?
Журналисты - решающий фактор
Но для свободы печати необходимо не только разрешение или содействие свыше. Одно дело - правовая база, другое - внутреннее отношение каждого отдельного журналиста. Именно журналисты, живущие в странах, где СМИ свободны, должны стать примером для своих коллег, которым приходится работать в тяжелых условиях.
Лично для меня быть журналисткой означает всегда критично относиться к собственным убеждениям и убеждениям коллег и подвергать сомнению даже очевидные вещи. И не бояться аплодисментов не с той стороны.
К примеру, я всегда с большой озабоченностью наблюдаю за дискуссией о том, следует ли нам в Германии говорить с политиками из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Ведь, игнорируя целые политические группы, непопулярных политиков или других общественных деятелей, не вписывающихся в нашу картину мира, мы создаем лакуну, пробел, который затем заполнит кто-то другой.
И тем самым будет нанесен ущерб свободе печати, которую мы сегодня хотим отпраздновать.
Автор: Инес Поль, главный редактор DW
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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