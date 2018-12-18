Комментарий: Чем Лукашенко мешает Владимиру Путину

Российско-белорусские отношения стремительно обострились. Президент Беларуси Александр Лукашенко говорит о попытках "инкорпорировать" Беларусь в состав России и якобы даже проводит совещания о том, как "до конца стоять" за суверенитет страны . В Москве отвергают обвинения в желании поглотить соседнее государство, но навязывают белорусам единый эмиссионный центр, таможню и суд, и планируют расширять интеграцию в рамках Союзного государства России и Беларуси. Почему вдруг Кремль вспомнил о надгосударственной структуре, которая фактически с 1996 года существовала разве что на бумаге?

Экономика уходит на второй план

Все привыкли, что главная тема в российско-белорусских отношениях - это экономика. Небогатый сосед умело "доит" Россию, зарабатывая на ее противостоянии с Западом, а иногда и просто угрожая развернуться в сторону Евросоюза. Соответствующими были долгие годы и темы для споров: цена на нефть, газ, практически бесплатные российские кредиты, а также разнообразные запреты на поставки белорусских товаров в Россию и обвинения в адрес Минска в контрабанде.

Иван Преображенский

Шантаж, иногда скрытый, а часто и весьма откровенный, в этих случаях был обычно именно со стороны Беларуси. Даже сейчас Лукашенко говорит о нефти и налоговом маневре, осуществляемом Россией и лишающим Беларусь серьезных доходов, но в конечном итоге все уже сводится к суверенитету. "Нам говорят - маневр будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят - мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации", - заявляет белорусский президент журналистам.

Это потому, что после аннексии Крыма ситуация постепенно начала меняться. Еще два года назад я предупреждал, что ухудшение российско-белорусских отношений практически неизбежно. Так, собственно, и происходило, но постепенно. Новое же обострение, похоже, связано с тем, что у Москвы внезапно появилась идея, как использовать старого союзника не во внешней, а во внутренней российской политике.

Пятый срок - волшебный

Идея эта проста - сделать Владимира Путина президентом Союзного государства России и Беларуси, расширить его полномочия до предела, благо это предполагают подписанные еще в далеком 1996 году и позднее соглашения и, таким образом, остаться у власти после 2024 года. Сам Лукашенко, как тогда писали, в 1996 году рассматривал возможность как раз "подсидеть" слабого здоровьем и непопулярного в России Ельцина, но того позже сменил активный и молодой Владимир Путин.

По этой схеме формально Конституция РФ, запрещающая более двух сроков подряд быть президентом страны, нарушена не будет. Ведь речь пойдет о другой стране. В Союзном государстве, кстати, и всеобщих выборов руководства нет, одни бюрократические процедуры - гораздо проще себя назначить кем угодно.

Кремль, правда, прямо отрицает наличие именно такого плана. "В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня, она не обсуждалась, об этом не идет никаких разговоров", - заявляет пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, как будто намекая нам на то, что могут быть и другие формулировки.

Какие? Ну, например, та, о которой говорил сам Александр Лукашенко. Вступление Беларуси в состав Российской Федерации шестью областями. А под это, додумаем сами, можно и конституцию новую принять. Или даже проще и изящнее - признать, что белорусы не могли раньше выбирать российского президента. Теперь же, по справедливости, надо ради них провести досрочные выборы. И, конечно, они будут "нулевыми" - ведь страна очень сильно изменилась. Любой Конституционный суд, особенно российский, наверняка признает это достаточным основанием, чтобы принять их за новую точку отсчета - то есть снова первыми для четырехкратного президента России Владимира Путина.

Белорусская альтернатива

Единственный ли это сценарий, который могут обсуждать в Кремле? Скорее всего, нет. До 2024 года еще много времени. Возможен и новый "преемник", и разные схемы с превращением Госсовета или Совета безопасности в главный орган госуправления, как об этом писали ранее. Может быть, наверное, и просто уход действующего президента на пенсию - чем черт не шутит? Так что альтернатив "инкорпорированию" Беларуси в состав России, наверняка, в рамках внутренней российской политики хватает. Просто Кремлю удобнее точно знать, есть ли у него такой вариант в запасе - на будущее, когда приниматься будет окончательное решение "проблемы-2024".

Доверия к Лукашенко в Москве давно уже нет. Там не верят, что он уступит любым российским требованиям. Вот и возникло как зондирование почвы, достаточно неожиданно, едва ли не на пустом месте обострение отношений с Беларусью. А дальнейшее развитие эта история может получить и через несколько лет. Как Путин решит.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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