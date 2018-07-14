 Комментарий: Чемпионат мира по футболу в России - не чемпионат Путина | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 15.07.2018

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Мнения

Комментарий: Чемпионат мира по футболу в России - не чемпионат Путина

Подошедший к концу ЧМ-2018 в России преподнес немало сюрпризов во всех смыслах. Лучшее, что на нем было, - это атмосфера веселья в российских городах, считает Юрий Решето.

Никольская улица в Москве во время ЧМ-2018

Никольская улица в Москве во время ЧМ-2018 стала Меккой болельщиков со всего мира

Изменил ли чемпионат мира по футболу Россию? Да. Надолго ли? Пожалуй, нет. Но этот турнир как минимум на месяц сделал страну пестрой, а не серой, радостной, а не злой, смелой, а не запуганной. Как для всего внешнего мира, так и для людей, живущих в России. Хотя среди одетых во всевозможные цвета радуги фанатов я и видел серый цвет российской полиции, первым делом я думал не об ограничении свободы слова, а о безопасности крупнейшего спортивного мероприятия, с которым Россия успешно справилась.

В городах России - как в Европе

Этот успех, прежде всего, обусловлен уникальной смесью безопасности и веселья, которая превратила Москву и другие города, в которых проходили матчи ЧМ-2018, в по-настоящему европейские города. И дело не в повсеместном интернете, не в прямых трансляциях футбола в метро, не в бесплатных поездах дальнего следования для фанатов и не в автобусных остановках в стиле хайтек, где можно было подзарядить мобильный телефон.

Юрий Решето

Юрий Решето

От этого, конечно, выиграли все. Но гораздо важнее было другое: чувство, что ты можешь быть тем, кем хочешь, и делать то, что хочешь. Кричать "гол" сидя в баре на открытом воздухе, если забивали гол. Спонтанно обнимать незнакомых людей, чтобы порадоваться вместе с ними или утешить их. Танцевать на тротуаре, петь и, да, выпивать, не заворачивая бутылку в бумагу. Флиртовать с бразильцами - назло моралистам из Госдумы. Пить с мексиканцами на даче за мир во всем мире и затем в состоянии похмелья вернуться в город на тракторе.

Использовать последние, полученные еще в школе знания английского, чтобы объяснить сбитому с толку фанату из Саудовской Аравии, что Новгород, куда он только что приехал, это не Нижний Новгород, куда он должен был приехать, чтобы увидеть игру своей сборной. Затем помочь этому болельщику перебронировать его билет, подарить ему банку малосольных огурцов, выращенных своими руками, и пожелать хорошей поездки в правильный Новгород. Все это - этот чемпионат мира, который принадлежит в первую очередь людям, а не государству.

Люди - это десятки тысяч волонтеров, сотни тысяч иностранных гостей и миллионы российских футбольных фанатов. Для них это был чемпионат безопасных городов, современных стадионов, прекрасной погоды, вкусного пива и, это важно, сенсационно сильно выступившей российской сборной. Вряд ли кто-то мог бы поверить до этого чемпионата, что она дойдет до четвертьфинала. Последнее, конечно, значительно повлияло на настроение в стране.

Футбол дал россиянам надежду

И, наконец, это не был чемпионат Владимира Путина, это не были "Игры Путина", как заранее многие окрестили ЧМ-2018. Так как, даже если президент Путин как глава государства и несет ответственность за организацию турнира, он не может приказать россиянам и фанатам быть веселыми, гостеприимными и добросердечными.

Контекст

Президент "Баварии" назвал организацию чемпионата мира по футболу превосходной. Ранее высокий уровень оценил легендарный футболист Маттеус, раскритикованный за встречу с Путиным. (12.07.2018)

После поражения сборной России от хорватов пресса Германии подводит итоги неожиданной "русской сказки на ЧМ". Игроки выжали из себя максимум, а страна переживает футбольный бум. (08.07.2018)

Конечно, правда и то, что Путин, находящийся в политической изоляции на Западе, получил выгоду от успешного проведения мирового футбольного первенства. Но ведь не только он. А для того, чтобы придать легитимность своему режиму в России, президенту вовсе не нужен чемпионат мира по футболу.

Но при всей эйфории этот турнир не сделает в перспективе жизнь россиян легче. Напротив. Перед и во время ЧМ-2018 правительство продавило несколько законов, которые скорее усложнят жизнь россиян. Но футбол дал надежду. Надежду на то, что однажды Россия будет ассоциироваться не только с отравлением Скрипалей, Донбассом и санкциями.

Надежду на то, что вскоре после финала ЧМ-2018 не произойдут вновь драматические события, как это было после Олимпийских игр в Сочи, когда Россия внезапно аннексировала Крым.

Надежду на то, что режиссер Кирилл Серебренников, который находится под домашним арестом, не попадет в тюрьму, а украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий срок в колонии в России, будет обменен на россиянина, находящегося в украинской тюрьме. Надежду на то, что Россия, которая показала миру свою улыбку, вновь не покажет внезапно зубы.

Автор: Юрий Решето, корреспондент DW в Москве

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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