Комментарий: Чего боятся российские власти на выборах в Мосгордуму

Растущая поддержка оппозиции, бьющейся за допуск к выборам в Мосгордуму, заставляет власти идти на жесткие шаги. Находя для них оригинальные обоснования. Александр Плющев - специально для DW.
Есть такая популярная забава: брать известные сказки или их экранизации и находить там состав преступления по российскому Уголовному Кодексу. Скажем, в фильме "Морозко" можно найти чуть ли не половину УК - от разбоя и покушения на убийство до жестокого обращения с животными и оставления в опасности, не говоря уж о таких мелочах, как халатность и мошенничество. Следственный комитет РФ делает сказку былью: он возбудилуголовное дело о воспрепятствовании деятельности избиркомов из-за несанкционированных митингов. Выходит, что проведению честных выборов в России препятствует оппозиция.
Оригинальная находка Следственного комитета
Нельзя сказать, чтобы подобным удивляли впервые: в современной российской истории были уголовные дела и даже судебные решения, обвиняющие предпринимателей в корыстном извлечении прибыли. Случались и уголовные дела по преступлениям, совершенным в других странах: например, на территории Украины, в Донбассе (кстати, интересно, как с тех пор продвинулось расследование). Аресты за нарушения при организации митинга людей, которые не являются их организаторами, давно стали общим местом - 24 июля именно так арестовали Алексея Навального.
Нынешняя идея Следственного комитета даже на этом фоне выглядит невероятно богато. Дело даже не в нарочитом цинизме: находка ценна тем, что она не сиюминутна и вполне подойдет и для других непростых ситуаций.
Помните недавние акции в защиту Ивана Голунова? Так это же статья 294 "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования". Просто тогда растерялись и не догадались. Протестующие против свалок - что в далеком Шиесе, что в Подмосковье - при подобном подходе запросто могут подпасть по статью 267.1 "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта". Соседняя статья - 267 "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения" сгодится для тех, кто выходит против строительства трассы на месте радиоактивного могильника. Читатель и сам без труда найдет в УК какой-нибудь состав преступления, применимый к любому протесту.
"Злые" siloviki против "доброго" Собянина
Действия властей разительно контрастируют с любыми доносящимися с их стороны словами о том, что митинги никого не пугают и ни на что не влияют. Ночные (что, конечно, противозаконно)обыски сразу у нескольких оппозиционных кандидатов поздно вечером 24 июля никак нельзя счесть признаком олимпийского спокойствия. Что же могло стать причиной столь серьезной озабоченности, которая привела к нарочито демонстративной зачистке оппозиции?
Если верить модной нынче у политологов версии - это бесчинствуют силовики: то ли с тем, чтобы еще выгоднее "продать" себя президенту в качестве единственной опоры, то ли, чтобы ослабить в аппаратной борьбе мэра Собянина, то ли, чтобы отомстить за унижение, которое было нанесено историей с Голуновым. По той же теории, мэр Москвы Сергей Собянин, вроде бы, и не прочь допустить к выборам, может быть, и не всех, но отдельных оппозиционных кандидатов - запросто, да вот злые siloviki мешают. И уже как-то даже хочется поддержать такого прогрессивного и либерального Собянина, ну, хотя бы как меньшее из зол, правда? И может даже зря с Нютой Федермессер так обошлись, ведь не худший же был вариант...
На деле же и условно добрый Собянин, и условно кровожадные силовики находятся в одной лодке, решая проблему дальнейшего существования режима. Одни должны "обеспечивать безопасность", то есть, не допускать масштабных оппозиционных выступлений, другие - обеспечивать приемлемые цифры на выборах. И тех, и других - если, конечно, вообще есть "те" и "другие" - волнует только одно: политическое сопротивление впервые после 2012 года обрело ощутимую поддержку, свидетельством чему более чем 20-тысячный митинг в столице.
Главный страх российских властей
С 2012 года многое изменилось, но решение выбрано такое же: силовое подавление лидеров оппозиции и запугивание ее активных сторонников. Только теперь действовать решили на упреждение, и для уголовных дел даже не пришлось провоцировать столкновение, даже нет, не столкновение, а соприкосновение с полицейскими или омоновцами.
Буквально несколько дней назад глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму фактически признала задействование административного ресурса на выборах: "Вам никто не будет создавать комфортные условия, это политическая борьба". Пророчество ее сбылось молниеносно и с жутковатым подтекстом: условия для оппозиционеров становятся все менее и менее комфортными, а со временем могут стать и условиями содержания.
Недопуск оппозиционеров к выборам в Мосгордуму де-факто был провозглашен первостепенной задачей, выполнить которую необходимо, несмотря на какие бы то ни было издержки и побочные эффекты. Власть оказалась неспособна выдержать абсолютно мирное и даже вполне легальное сопротивление крохотной и еще недавно разрозненной и разношерстной оппозиции на уровне выборов самого слабого регионального парламента в России. Именно потому, что почувствовала: народ готов поддерживать это сопротивление. И это единственное, чего власти по-настоящему боятся.
Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev
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