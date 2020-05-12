Комментарий: Цифровые пропуска в России работают на коронавирус

11 мая Владимир Путин объявил о начале постепенного ослабления ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса. Но то, что "режим самоизоляции" дрогнул по меньшей мере в одном регионе, стало понятно уже днем ранее. В Татарстане объявили, что с 12 мая цифровые пропуска больше не требуются.

Отмена цифровых пропусков: первый пошел

Татарстан - знаковый регион, один из лидеров российской IT-индустрии. Именно он был первым, кто такие пропуска ввел, еще 1 апреля - на две недели раньше Москвы. И вот он же первый, кто от них отказался. О причинах ничего не сообщалось, но, очевидно, не потому что коронавирус победили: заболеваемость в республике резко снизить не удалось.

Александр Плющев

Зато индекс самоизоляции Яндекса периодически отправлял Казань на последнее место среди городов-миллионников, то есть пропуска никак не помогали удержать людей дома. Можно было бы предположить, что проблема кроется в недостаточном контроле: пропуска в республике, как, собственно, и везде, где их потом водили, проверяли нечасто.

Но в начале мая казанские полицейские провели масштабный рейд и, к своему удивлению, обнаружили, что 90% людей находились на улице совершенно законно. Инструмент, призванный ограничивать передвижения людей, на деле фактически обессмысливал эти ограничения.

Московский опыт использования электронных пропусков

Московским цифровым пропускам на этой неделе исполнится месяц, и отменять их, похоже, в ближайшие недели никто не собирается. Запуск их сопровождался скандалом: из-за тотальных проверок в метро образовались огромные толпы людей. То есть вместо того, чтобы работать на то, чтобы затормозить распространение вируса, пропуска стали ему активно способствовать.

Да и на самоизоляцию они практически никак не повлияли, во всяком случае если верить показателям от "Яндекса", которые с 15 апреля для Москвы не только не улучшились, но и ухудшились. Переломить неприятную тенденцию не помогли даже несколько масштабных технических и бюрократических сбоев и внезапных изменений правил оформления рабочих пропусков.

Источник дохода для бюджета

Это было вполне предсказуемо: в условиях закрытой сферы обслуживания и индустрии развлечений ездить стало практически некуда, кроме как на работу, если она не была остановлена. С другой стороны, введенные ограничения на работу предприятий привели лишь к частичному сокращению потока: более трех миллионов человек ежедневно передвигались по городу, способствуя распространению эпидемии и сводя на нет все старания самоизолирующихся. Причем делали они это совершенно легально, предварительно оформив электронный пропуск.

Впрочем, столичные чиновники, изрядно поднаторевшие на сборах штрафов с москвичей в докоронавирусные времена, быстро сориентировались и тут: дорожные камеры теперь штрафуют тех, кто не внес свой автомобиль в пропуск или ошибся при совершении этой операции. Правозащитники, со своей стороны, обращают внимание на то, что с помощью разрешений на передвижение столичные власти собирают "цифровые досье" на гигантское количество людей, что может в перспективе оказаться ценнее любых поступлений от штрафов.

Регионы не в восторге от пропускной системы

Москва хоть и не первой ввела пропускную систему, тем не менее считается образцом в плане ограничительных мер. Все ее шаги, в том числе связанные с пропусками, повторяет и Московская область. Правительство России еще 22 апреля объявило, что вслед за столичным регионом цифровые пропуска будут введены еще в 21 субъекте федерации. Правда, в некоторых из них ничего об этом не знали и, мягко говоря, не обрадовались. И чуть ли не половина их не ввела цифровые пропуска до сих пор, а теперь уже и вряд ли введет.

Московский опыт с цифровым управлением потоками людей ожидаемо оказался не слишком востребованным регионами, поскольку толку от него немного, а выдаивать из людей деньги в и без того небогатой провинции не выйдет, так и до беды недалеко. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин вообще назвал эту меру унизительной, что прозвучало весьма вызывающе.

Цифровые пропуска пора отменять

Единственное, на что могло повлиять введение электронных пропусков в масштабах страны, - это межрегиональное передвижение. Человеку, собирающемуся проехать через несколько областей, придется разобраться в правилах каждой из них и правильно оформить разрешения там, где это требуется, что весьма непросто. Впрочем, гораздо большее влияние, вероятно, имеет решение ряда регионов отправлять приезжих на двухнедельный карантин.

Сами по себе цифровые пропуска - лишь способ, прием. Тут важно, насколько продуманно и правильно его применяют. У российских властей - что федеральных, что региональных - мало что вышло с самими ограничениями, поэтому не сработали и меры их администрирования. И раз уж санитарный режим стали постепенно ослаблять, первое, что стоит отменить, - их самый бессмысленный и даже вредный инструмент, пропускную систему, которая если на что и способна, так это осложнить и без того непростую жизнь людей.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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