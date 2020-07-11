Комментарий: Фургал расплачивается арестом за прошлые победы

Арестовав губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, Кремль попытался укрепить властную вертикаль и напугать потенциальных оппонентов на старте избирательного цикла, считает Федор Крашенинников.
Все выходные в Хабаровске, Комсомольске-на Амуре и других городах Хабаровского края проходили массовые акции протеста. Жители региона активно выражали свое несогласие с арестом губернатора Сергея Фургала, которого следствие считает организатором убийств двух бизнесменов в 2004-2005 годах.
"Протестный" губернатор
Втрой раз за последние два года Сергей Фургал становится символом противостояния хабаровчан федеральным властям. В первый раз он стал известен всей России в 2018 году, когда вышел во второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае и выиграл их - несмотря на то, что вел весьма умеренную кампанию. А перед вторым туром даже снялся в рекламном ролике вместе со своим оппонентом Вячеславом Шпортом, заявив о готовности работать в его команде.
Но тогдашний губернатор-"единоросс" Шпорт был настолько непопулярен в регионе, что Сергею Фургалу достаточно было просто остаться в бюллетене, чтобы победить. Впрочем, в хабаровской политике Фургал не был ни новичком, ни случайным человеком: к 2018 году у него за спиной была многолетняя карьера регионального и федерального депутата, члена системной и отнюдь не славящейся своей принципиальностью и реальной оппозиционностью ЛДПР.
Второй раз имя Фургала загремело сейчас, когда его арест спровоцировал небывалые по размаху акции протеста в Хабаровском крае. Любые массовые протесты в России - это признак недовольства политикой федерального центра и общей неудовлетворенности жизнью.
Но нельзя не замечать и того, что хабаровчане выходят протестовать не по призыву московских оппозиционеров и не под социально-экономическими лозунгами, а именно в поддержку избранного ими руководителя края. Это значит, помимо прочего, что Сергей Фургал, видимо, оказался совсем неплохим губернатором. В условиях не прекращавшейся ни на день информационной кампании против него Фургалу удалось не разочаровать своих избирателей и сохранить их поддержку.
Возможно, именно этим он и подписал себе приговор.
Кремлевская логика
Парадоксальным образом именно протесты свидетельствуют, что решение Кремля избавиться от Фургала на старте нового избирательного цикла вполне логично - в рамках специфической кремлевской логики. Заключается она в том, что власть и популярность должны быть только у Владимира Путина.
А губернатором, тем более в Хабаровске, может быть лишь абсолютно лояльный федеральному начальству, полностью контролируемый им, не особо популярный и во многих случаях даже малоизвестный жителям региона чиновник, получившим свой пост только благодаря поддержке Кремля по итогам многоуровневых согласований между различными политическими и экономическими кланами.
Местные элиты должны не столько поддерживать и уважать его, сколько бояться и терпеть, что рассматривается как защита от возникновения региональной фронды. Какие бы проценты на выборах такой губернатор ни получал, в случае своего увольнения или даже ареста он не должен упрямиться и уж тем более - рассчитывать на какую-либо поддержку от избирателей.
Достаточно вспомнить, что арестованный в сентябре 2015 года глава Республики Коми Вячеслав Гайзер на выборах в сентябре 2014 года набрал фантастические 78,97% голосов избирателей. После его ареста ни одной акции в его поддержку в Коми не было - и это как раз и есть норма для современной политической системы России.
В чем виноват Сергей Фургал
Какой бы ни была биография Сергея Фургала, есть некоторые основания предполагать, что в 2020 году он арестован не столько за какие-то давние преступления, раскрытые только сейчас, сколько по совокупности накопившихся за последние два года политических провинностей перед Кремлем.
Фургал победил утвержденного Путиным кандидата, а это само по себе непростительно, даже если после победы он вел себя вполне благонамеренно и не делал никаких оппозиционных заявлений. Фургал не сдал мандат добровольно, не перешел в "Единую Россию" и даже не стал помогать ей - и в итоге после выборов депутатов регионального парламента в 2019 году партия власти оказалась в Хабаровском крае в меньшинстве. Он пытался нравиться избирателям и работал, прежде всего, на свой рейтинг, а не на рейтинг Путина, в чем его прямо обвинял полпред президента Юрий Трутнев. Наконец Фургал не обеспечил ни высокой явки, ни нужных Кремлю результатов во время недавнего всероссийского голосования по поправкам в конституцию.
И как такого человека можно оставлять во главе региона в новом избирательном цикле, который и так обещает быть непростым для Кремля? Прошедшее голосование по конституции показало, что достижение нужных власти результатов требует все больших усилий по политической мобилизации населения. Для этого нужна слаженная работа всего административного аппарата, а значит, губернаторы должны быть винтиками политической машины Путина, а не самостоятельными игроками.
Арест выбранного вопреки воле федерального центра губернатора - это еще и ясный сигнал всем региональным элитам и системным оппозиционерам: в новом избирательном цикле Кремлю не нужны сюрпризы и потенциальным участникам выборов стоит сто раз подумать, готовы ли они пойти по стопам Сергея Фургала.
Вот только всех ли это напугает?
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr
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