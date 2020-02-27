Комментарий: Фильм Хржановского - тоталитарное реалити-шоу

Прежде всего, хорошая новость: все уже произошло. Режиссер Илья Хржановский десять лет назад построил в Харькове тоталитарное реалити-шоу, в котором случайных и не осознающих своих прав людей в состоянии стресса и давления годами побуждали демонстрировать свои самые худшие качества, что некоторые из них - вот так сюрприз! - и делали. Для отключения контроля служил алкоголь, который на съемках лился рекой. В проекте участвовало несколько больших художников, включая известного немецкого оператора Юргена Юргеса (Jürgen Jürges), который наснимал гигантское количество материала.

Из этого материала было сделано несколько фильмов, один из которых - "Дау. Наташа" - кинофестиваль Берлинале включил в основной конкурс. Над проектом работали столько лет, что несколько героев, включая участника скандальной сцены изнасилования из "Дау.Наташа", уже умерли, и никакое расследование возможных преступлений, если они действительно имели место на съемочной площадке, невозможно.

Получается, что Берлинале своей репутацией окончательно утвердил "Дау" в качестве произведения искусства, а если бы не Берлинале, то это сделал бы, наверное, другой фестиваль: критики подустали от слишком политкорректного кино, скандалы - отличная реклама.

Плохая новость про "Дау"

Плохая новость: еще ничего не закончено. Если есть хоть один процент вероятности, что показанное в фильме "Дау. Наташа" изнасилование реально, то и зрителям, и критики, и руководство Берлинале попадает, мягко говоря, в очень неловкое положение. А такая вероятность, по моему мнению, есть, и высказывания участвовавшей в этой сцене актрисы на пресс-конференции в Берлине не успокаивают. Она сказала, что ей было "по-настоящему страшно", что это была "настоящая жизнь".

Может быть, это было реальное изнасилование, на которое неопытная актриса заранее дала согласие (или позднее убедила себя, что дала на него согласие). Может быть, нет. Но хотите ли вы решать моральные вопросы такого масштаба, покупая билет в кино? Может ли зритель вообще решить этот вопрос?

Дмитрий Вачедин

У меня есть знакомые, считающие сцену допроса и изнасилования в фильме "Дау. Наташа" гениальной иллюстрацией того, как система ломает человека. Если смотреть на сцену под таким углом, то это очень сильная сцена. Но для того, чтобы она сработала таким образом, не должно быть вообще никаких сомнений в том, что все было добровольно сыграно и происходило под тщательным контролем. А если сомнения есть, то все превращается в полную противоположность: внезапно это уже не история о том, как ломают человека, а история о том, как ломают зрителя, предлагая ему развлечения заигравшегося со злом вуайериста.

Сошествие зрителя в ад

Для того, чтобы принять сложный моральный эксперимент, надо доверять художнику. Зритель - не ханжа. Если зритель доверяет художнику, он спустится за ним и в ад - как, например, в последнем фильме Ларса фон Триера. Но самое позднее после сцены накачивания молодой девушки водкой в "Дау. Наташе" доверять Хржановскому невозможно. За персонажей становится страшно, кажется, они просто не отдают себе отчет в том, куда попали и что с ними происходит.

Унижение, насилие и растление поданы в этом фильме так наглядно, что не получается назвать их инструментами для решения художественных задач. Нет уж, нет там этого "запасного выхода". То, что выглядит, пахнет и ощущается как унижение, насилие и растление, скорее всего, и является унижением, насилием и растлением. Чтобы сделать этот вывод, не надо проводить дополнительных расследований или разбираться в берлинских и парижских приключениях Хржановского, достаточно просто посмотреть этот фильм, - и все станет понятно.

Автор: Дмитрий Вачедин, журналист DW

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